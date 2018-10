Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Schon im Winter 2009/10, an einem stürmischen Tag in Frankfurt/Main, verriet ein erfahrener deutscher Sportfunktionär dieser Zeitung unter dem Siegel der Verschwiegenheit, warum er sich absolut sicher sei, dass Thomas Bach aus Tauberbischofsheim im September 2013 aus der Schar der mehr oder weniger edlen Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zum Präsidenten aufsteigen werde. "Er ist der Gewiefteste von allen", sagte der Mann - das war das in respektvolle Worte gekleidete Gegenteil eines Kompliments.

Nun ist der Gewiefteste an seinem Lebensziel angelangt: Mit 59 der erste Mann im Weltsport, für zunächst acht Jahre, in denen er all jene Pläne verwirklichen und all jene Ziele erreichen könnte, die er seit seiner Zeit als Olympiasieger 1976 und als Mitglied von IOC-Gremien seit 1981 tief in seinem Herzen trägt und die niemand - wir haben wirklich eifrig herumgefragt! - ganz genau kennt.

Athleten, die den Gewieftesten nicht so gern mögen, etwa der forsche Berliner Diskus-Olympiasieger Robert Harting, haben sich schon angeboten, mit ihm einen Kaffee trinken oder eine Currywurst essen zu gehen und über "Themen, die die Athleten betreffen" reden zu wollen. Wir wissen nicht, ob der Gewiefteste Currywurst mag und überhaupt noch Zeit aufbringen könnte, um mit Athleten zu plaudern. Denn der Olymp ist - wie wir von Homer wissen - so weit weg von uns, dass es nicht ganz einfach sein wird, einfach mal schnell einen Kaffee zusammen zu trinken.

Übermorgen wird der Gewiefteste von seinem Amt als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zurücktreten. Das muss er tun, um einen Interessenkonflikt zu vermeiden. Interessenkonflikte hat er in seinem bisherigen Wirken als deutscher und internationaler Sport- und Wirtschaftsfunktionär stets zu vermeiden versucht; die Beurteilung darüber, ob ihm das eher gut oder eher schlecht gelungen ist, hat er anderen - zum Beispiel Journalisten - überlassen, deren Urteil ihn aber wenig schert.

Es gibt eine Reihe von Damen und Herren, die gerne seine Nachfolge als DOSB-Präsident antreten würden, es aber nicht zu sagen wagen. Verschwiegenheit ist im DOSB ein hohes Gut; man sollte nicht meinen, dass es sich dabei um einen Sportverband handelt, in dem über 27 Millionen mündige Bürger ihre Interessen vertreten. Mögliche Kandidaten sind natürlich ex officio der Finanz-Vizepräsident Hans-Peter Krämer, der aber nur übergangsweise will, die Leistungssport-Vizepräsidentin Christa Thiel vom Schwimmverband, der Oberturner Rainer Brechtken als Sprecher der Fachverbände sowie der Sportjugend- und Basketball-Chef Ingo-Rolf Weiss. Der Generaldirektor Michael Vesper, der - ein starkes Signal! - beim IOC-Meeting in Buenos Aires dem Gewieftesten ganz nahe sein durfte, hat gesagt, dass ihm seine gegenwärtige Aufgabe Freude bereitet. Alfons Hörmann vom Skiverband hat abgewunken. Auch UN-Sportbotschafter Willi Lemke wurde genannt, und ein ganz irrer Kommentator hat den Namen des "Kaisers" ins Spiel gebracht. Jetzt ist aber gut! Dem DOSB geht's schlecht genug, den darf man wirklich nicht veräppeln.

Stellen wir mal eine andere Frage: Was müssen die künftige Präsidentin oder der neue Präsident eigentlich leisten, nachdem der Gewiefteste die sieben Jahre seiner Amtszeit intensiv dazu genutzt hat, nicht viel zu tun. "Da waren viele Lippenbekenntnisse und wenig Effizientes", sagte die olympische Eidschwörerin Heidi Schüller, während Schwimm-Olympiasieger Michael Groß mit der ihm eigenen Klarheit ergänzte: "Nach jahrelangem Taktieren für seine eigene Person" sei der Umzug nach Lausanne "eine große Chance für den deutschen Sport - nicht, weil er jetzt IOC-Präsident, sondern weil er nicht mehr DOSB-Präsident ist." Dieses Auffassung gibt es bis ins DOSB-Präsidium hinein, beim befreiten Aufatmen will sich freilich - der Verschwiegenheit wegen! - niemand erwischen lassen: Jetzt ist er weg, jetzt kann die Arbeit für den Sport beginnen, sagte ein Präsidialer am Mittwoch der RNZ.

Wer wagt sich aus der Deckung?

Der Neue müsste kein Herkules sein, sondern ein aufmerksamer Mensch mit Empathie für die Fachverbände. Er hätte allerdings viel zu tun: Die Einheit des deutschen Sports muss wieder hergestellt werden. Gab es im alten DSB bis 2006 - vor allem mit dem allen Sparten freundlich verbundenen Präsidenten Manfred Freiherr von Richthofen und dem Leistungssport-Vize Ulrich Feldhoff - ein wohltuendes Miteinander zwischen den Fachverbänden und Landessportbünden, so hat der Gewiefteste dieses starke Gebilde gleich nach der Gründung des DOSB zerstört. Die 27 olympischen Verbände leben wie die Maden im Speck, die ebenso vielen nichtolympischen Verbände erhalten Brosamen. In Zahlen: Zwei der 157 Leistungssport-Millionen des Bundes. Das hat Unfrieden geschaffen. "Ich bin für die partikularen Interessen der Verbände nicht zuständig", sagte der Gewiefteste 2006 vor seiner Wahl - und wurde dennoch gewählt.

Außerdem: Der Sport ist, weil der Gewiefteste sieben Jahre reglos verstreichen ließ, im Gegensatz zur Kultur, dem Naturschutz, dem Tierschutz und anderen gesellschaftlich relevanten Themen noch immer kein Staatsziel, obwohl der DOSB die größte Personenvereinigung der Republik ist und Wertvolles für die Gesundheit der Bevölkerung und die Staatskasse leistet. Hans-Peter Krämer, nicht gewieft, aber klug und ein ebenso gebildeter wie vergnüglicher Redner, hat die Zahlen bei der Mitgliederversammlung des LSV Baden-Württemberg in Rust genannt. Der Staat fördert zwar den Sport mit großem Tamtam, verdient aber ein Vielfaches am Wirken der Ehrenamtlichen in den Vereinen und Verbänden und am Sporttreiben der Athleten.

Und: Deutschland braucht endlich ein Antidopinggesetz. "Ich bin nachdenklich geworden", sagte Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière am Donnerstag bei der Visite seiner Sportsoldaten am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar. "Bisher war ich gegen ein Gesetz, aber wir müssen endlich an die Hintermänner der dopenden Athleten herankommen. Ich möchte deshalb jetzt mal einen Gesetzentwurf lesen", zeigte der "kleine Sportminister" (de Maizière) nach Jahren der Blockade nun doch Interesse an dem vor allem von den Athleten geforderten Gesetz, die es reichlich satt haben, in der Dopingdiskussion stets als die alleinigen Sündenböcke da zu stehen.

Der Gewiefteste pocht im Antidopingkampf auf die Autonomie des Sports (die es noch nie gegeben hat, denn der Sport ist Teil der Gesellschaft) und betont die Fähigkeit der Sportgerichte, Dopingsünder effektiv und ganz schnell zu bestrafen. Befürworter des nötigen Gesetzes und schlagkräftiger Staatsanwaltschaften halten eine Zwei-Jahres-Sperre für Anabolikadoper weder für effektiv, noch für abschreckend und verweisen im Hinblick auf die Durchführung der Strafverfahren auch gerne darauf, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland nicht im Wilden Westen, sondern in einem Rechtsstaat leben. Da dürfen Verfahren ein wenig dauern, weil auch Beschuldigte Rechte haben.