Von Eric Schmidt

Eppingen. Er hat es mit den VfBs: In der Jugend hat David Pfeiffer für den VfB Stuttgart gekickt, als Erwachsener ging er zum VfB Neckarrems. Nun zieht es den Fußball-Trainer ab kommender Saison zum VfB Eppingen. "Es ist eine neue Herausforderung für mich", sagt der 34-Jährige, der derzeit den VfL Brackenheim in der Landesliga Württemberg coacht, im Gespräch mit der RNZ.

Herr Pfeiffer, seit Samstag ist offiziell bekannt, dass Sie der neue Trainer des VfB Eppingen werden. Wie waren die ersten Reaktionen auf den Wechsel?

Mich hat erstaunt, wie viele Leute davon Notiz genommen haben. Es treten einige auf einen zu, sprechen dich an und wollen wissen, wie es dazu kam. Bisher habe ich nur positives Feedback bekommen.

Und Ihre Mannschaft in Brackenheim?

Die weiß seit Freitagabend Bescheid. Die Spieler waren im ersten Moment überrascht. Andererseits wussten sie auch, dass ich letzte Saison schon überlegt hatte, etwas Neues zu machen. Insofern ist mir niemand böse - so jedenfalls hat es den Eindruck gemacht.

Sie waren bereits im vergangenen Jahr ein heißer Kandidat auf den Trainerjob beim VfB Eppingen. Was ist 2017 anders als 2016?

Es ist insgesamt eine andere Konstellation. Ich hatte letztes Jahr starkes Interesse, aber in beruflicher und privater Hinsicht gab es ein paar Sachen, die noch zu klären waren. Deshalb konnte ich mich nicht so schnell entscheiden. Eppingen wollte eine schnelle Entscheidung - das ging nicht zusammen. Die Gespräche damals aber waren super. Ich hatte von Anfang an ein hervorragendes Bild von dem Verein. So ging es dieses Mal relativ schnell. Ich wusste, was ich will. Und Eppingen wusste über mich Bescheid.

Sportlich gesehen ist es für Sie ja ein Aufstieg. Brackenheim spielt Landesliga, Eppingen Verbandsliga.

Das hat mich gereizt, auf jeden Fall. Ich war bisher Spielertrainer, möchte das aber nicht mehr machen und mich voll und ganz auf den Trainerjob konzentrieren. Ich möchte schauen, inwieweit ich mich entwickeln kann. Da ist Eppingen mit den Strukturen, mit der Jugendarbeit, den vielen engagierten Leuten und mit den Zielen eine sehr große Chance für mich.

Und es ist Baden. Nicht mehr Württemberg.

Das ist sicherlich interessant. Es ist etwas anderes - natürlich mit mehr Wegstrecke verbunden. Die Kenntnisse über die anderen Mannschaften muss ich mir noch aneignen. Ich werde ab nächster Saison die Gegner viel beobachten, um mir ein genaues Bild zu machen.

Warum haben Sie sich eigentlich am 4. Dezember das Spiel des VfB beim FC Zuzenhausen angeschaut?

Das war reiner Zufall, auch wenn man vielleicht etwas anderes denken könnte. Ich hatte geplant, mit meiner Frau und meinem Sohn in die Badwelt nach Sinsheim zu gehen. Dann habe ich gelesen, dass es in der Nähe dieses Spiel gibt. Ich habe meine Frau gefragt, ob wir da noch vorbei schauen können. Mich hat es einfach mal interessiert, wie der Fußball vom Niveau her einzuschätzen ist.

Und: Wie war das Niveau beim 4:3-Sieg des VfB Eppingen?

Das Spiel hatte gutes Niveau, und Eppingen hat auf jeden Fall verdient gewonnen. Der VfB war die Mannschaft, die mehr vom Spiel hatte. Ingesamt war es auf beiden Seiten zu einfach, wie die Tore gefallen sind - da wurde etwas unachtsam in der Abwehr gearbeitet. Das sagt ja auch das Ergebnis aus.

In der Badewelt waren Sie trotzdem?

Ja, danach. Es war auch nötig. Es war bitter kalt beim Fußball. Da war ich sehr dankbar, dass meine Frau überhaupt mit auf den Sportplatz gegangen ist.

Für welchen Fußball stehen Sie?

Mögen tu’ ich natürlich den offensiven Fußball. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, welche Spieler zur Verfügung stehen. Deshalb kann ich nicht sagen, es sieht so und so aus, wenn ich nach Eppingen gehe. Natürlich hab’ ich meine Vorstellungen, aber man muss schauen, was wir kadermäßig hinbekommen. Am liebsten wäre mir, offensiv zu spielen, den Gegner permanent unter Druck zu setzen, in Ballbesitz zu kommen und das Tempo hoch zu halten. Da sind die Dinge, die ich gerne ansteuern würde.

Mit dem VfL Brackenheim stecken Sie im Tabellenkeller fest. Sie wollen sich bestimmt mit dem Klassenerhalt verabschieden, oder?

Das ist das, um was es jetzt geht. Wir haben letztes Jahr das Double geholt, sind Bezirkspokal-Sieger und Meister geworden. Wenn wir aber dieses Jahr mit der Mannschaft, die wir haben, den Klassenerhalt schaffen, wäre es für mich der größte Erfolg. Und den möchte ich versuchen, zu 100 Prozent zu erreichen, wenngleich es schwer wird.