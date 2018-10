Von Michael Wilkening

Mannheim. Gestern Abend ging im Mannheimer Rosengarten die "m)))motion", eine Tanzveranstaltung ganz großen Ausmaßes, zu Ende: Die German Open Championship sowie die Deutschen Tanzschulmeisterschaften führten gemeinsam viele hundert Tänzer in die Quadratestadt. Von Anfängern bis zu Weltmeistern war alles dabei. Den Höhepunkt der zwei Tage bildete der Gala-Abend am Samstag.

Im zweiten Jahr bildeten die Tanzprofis und die Amateure eine spannende Symbiose, die während des Gala-Abends tollen Sport produzierte. "Der World Dance Council hat bei uns angefragt, ob sie sich anschließen können", verrät Rolf Mayer, Pressesprecher beim Berufsverband Deutscher Tanzlehrer (BDT), der die Tanzschulmeisterschaften auf die Beine stellt. Weil die Profis des WDC die stimmungsvolle Veranstaltung im Rosengarten zusätzlich aufwerten, war die ungewöhnliche Partnerschaft geboren. Mayer: "Beide Seiten profitieren voneinander und es ist spannend zu sehen, wie die Profis bei den Vorstellungen der Hip-Hoper mitgehen und umgekehrt. Wir befruchten uns gegenseitig."

Was Mayer damit meint, zeigt sich zwischen dem Finale der WDC AL Finals und der Professionell Halbfinals. Da "entern" nämlich die Finalisten der Videoclip-Hiphoper den Mozartsaal des Rosengartens. Plötzlich dröhnen Bassrhythmen aus den Lautsprechern, als die besten Teams Deutschlands um den Titel tanzen. Vor allem auf der Empore, wo die Teilnehmer der vielen zuvor beendeten Wettbewerbe stehen, steigt die Stimmung jetzt rasant an. Der Moderne Tanz bestimmt jetzt den "Beat" und zieht mehr und mehr auch die Gäste in ihren Bann, die in erster Linie wegen der Profi-Paare in Standard- und Latein-Tänzen da sind.

Das Team "Body Rock" des Tanzzentrums Hermann aus Freudenstadt bringt den Saal mit seiner Performance zum Kochen und sorgt am Ende für stehende Ovationen des Publikums. Der Applaus bleibt nicht der einzige Lohn, die Gruppe der jungen Tänzerinnen verlässt den Mozartsaal als deutscher Meister.

Nach den Videoclip-Dancern übernehmen wieder die Profis die Initiative und werden dabei von den Moderatoren Sabine Mayer-Kronenberger und Dennis Hinzpeter von der Tanzschule Kronenberger in Walldorf gekonnt unterstützt. Bereits in den Halbfinals wird deutlich, dass die absolute Weltspitze nach Mannheim gekommen ist. Mit Eleganz, Perfektion und gespielter Leichtigkeit "fliegen" die Paare förmlich übers Parkett. Leichtfüßig wird es beim Quick-Step, emotional bei der Rumba und klassisch beim Wiener Walzer oder dem Tango. Die Freunde der Standardtänze kommen ebenso voll auf ihre Kosten wie die Anhänger des Lateinstils.

Vier Weltmeister-Paare tänzeln über den Parkettboden des Mozartsaals und sorgen immer wieder für Sonderbeifall. "Das ist der Wahnsinn", schwärmt einer der Amateure, der sich auf der Empore von den Darbietungen der Weltbesten inspirieren lässt.

Als kurz vor Mitternacht die Finals beginnen, sind die Allerbesten unter sich und als die Tänze vorüber und die Zuschauer im Saal begeistert sind, gibt es in den Wertungen der Tanzrichter keine Überraschungen. Bei den Professionals Latein siegen die amtierenden Weltmeister Yulia Zagoruychenko und Riccardo Cocchi aus den USA, bei den Kollegen der Standardtänze liegen Katusha Demidova und Arunas Bizokas, ebenfalls aus den USA, vorne. "Ich bin glücklich, wir waren heute gut und haben uns gegen starke Konkurrenz durchgesetzt", sagt Cocchi nach der Siegerehrung. Die für Mannheim startenden Kamila Kajak und Andrej Mosejcuk können ebenfalls zufrieden sein. Das Latein-Paar schafft es ins Finale und landet am Ende hinter dem Feld der Weltklasse-Tänzer auf einem starken fünften Platz.