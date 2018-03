Von Claus-Peter Bach

Mannheim. Eigentlich ist es ja ziemlich dämlich, hundert, zweihundert oder fünfhundert Euro Eintritt für eine Sportveranstaltung zu bezahlen, deren Ergebnis schon vorher feststeht. Die einzige winzige Siegchance, der "Lucky Punch", die Insider des Millionengeschäfts Preisboxen dem Herausforderer Francesco Pianeta gütig zugebilligt hatten, hat die SAP Arena weiträumig gemieden. Der Herausforderer hatte vielmehr Glück, dass er nicht schon nach 15 Sekunden der ersten Runde, nach einem doppelten Einschlag an Stirn und Kinn, die goldenen Sternchen am schwarzen Himmel funkeln sah. Sport war es nicht, was 14 000 Menschen in der Halle und 8,94 Millionen vor ihren Fernsehern erlebten. Vielmehr vertrieb sich der perfekte Athlet Wladimir Klitschko die Zeit mit einem bedauernswerten Sportler, der - obwohl elf Jahre jünger - bei weitem nicht die nötige Fitness und Klasse hatte, um einen solchen Fight wagen zu dürfen.

Was ist es, das die vielen Menschen immer wieder in die Arenen treibt, um zu sehen, wie dieser eisenharte Mann einen Gegner nach dem anderen vom zuversichtlichen Boxer zum armen Würstchen degradiert? Francesco Pianeta hatte, nun gut, vor dem Kampf eingestanden, "kein Mann großer Worte" zu sein. Die Hilflosigkeit, mit der er hinterher auf diese Lehrstunde reagierte, war dennoch erschütternd: Der Gelsenkirchener, der den Kampfnamen "The Italian Stallion" (der italienische Hengst) trägt, war so verwirrt, dass er selbst auf die in einfachstem Satzbau gestellten Fragen ("Wie geht es Ihnen?", "Wie fühlen Sie sich?") nur immer wieder stammeln konnte: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll." Während Klitschko die vor ihm liegenden glitzernden WM-Gürtel mit den Fingerspitzen liebkoste, zog Pianeta seine Wollmütze tief ins Gesicht.

Wir haben die Zuschauer zum Faszinosum Klitschko befragt und fanden trotz der Einseitigkeit des sportlichen Geschehens nur Begeisterung. Tillmann (33) aus Mosbach fand den Kampfabend "super" und ist "vom ganzen Wesen Klitschkos" begeistert: "Seine Zielstrebigkeit, sein Wille, seine Präzision faszinieren mich." Kevin (21) aus dem pfälzischen Wernersberg am Trifels hat "die Action am ganzen Abend" genossen und fand auch den Hauptkampf "überhaupt nicht langweilig. Ich hatte zwar mit einem K.o. gerechnet, aber die ersten zwei, drei Runden waren doch erstaunlich offen." Michael (54) aus Saarbrücken war zum ersten Mal bei einem Klitschko-Kampfabend und fand die "ganze Atmosphäre gut." Lustig fand er, dass der Bariton Josh Groban (33) aus Los Angeles mit seinem Lied "Brave" das Kampfmotto des Francesco Pianeta vorgesungen hatte: "Tapfer war der Mann ja schon." Lediglich Beate aus Schorndorf wirkte ein bisschen nachdenklich: "Mir tut es einfach weh, wenn ein Mensch einem anderen weh tut."

Tom (24) war mit vier Kumpels aus dem belgischen Geraardsbergen gekommen und bewertete den Kampfabend aus einem ganz anderen Blickwinkel: "Die beiden Frauen haben einen guten Job gemacht", sagte er unter johlender Zustimmung seiner Freunde über den WM-Kampf zwischen der siegreichen Dortmunderin Christina Hammer über die mutige Ungarin Zita Zatyko. Und als Toms Begleiter Tim vier frische Biere und ein Wasser (für den Fahrer!) brachte, kannte die Begeisterung keine Grenzen.

Nicht ganz so begeistert waren die in der Klitschko-Lounge eingepferchten Promis, denen der Kontakt mit allen Medien außer RTL strikt verwehrt wurde. Schließlich waren die Hübschen, Seidenen und Halbseidenen aus ganz Deutschland auch gekommen, um ihre Expertenmeinungen den Journalisten in die Blöcke zu diktieren oder in die Kameras zu sprechen. "Dafür hätte ich mir die Tränensäcke nicht wegmachen lassen müssen", grantelte ein enttäuschter Mittfünfziger und schubste seine blonde Begleiterin ziemlich ungalant in den Jaguar.