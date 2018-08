Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Im Motorsport ist Timo Glock eigentlich schon lange ein alter Hase. Die vielen Jahre in der Formel 1 und der DTM haben den sorgsam gepflegten Vollbart des BMW-Fahrers inzwischen schon leicht ergrauen lassen. Der 35-Jährige aus Lindenfels im Odenwald spürt trotzdem noch immer ein Kribbeln im Bauch, wenn er an den Saisonstart denkt. "Sonst wäre ich ja kein Rennfahrer", grinst Glock, der im Winter seinen Akku auf Mallorca aufgeladen hat. Viele Kilometer hat der begeisterte Radfahrer mit seinem Rennrad in der spanischen Sonne gebolzt und jede Menge Zeit mit Sohn Mika verbracht. Das dürfte am Wochenende eher schwierig werden, denn in der alten Heimat wartet auf den dreifachen DTM-Rennsieger jede Menge Arbeit.

Die neuen, deutlich schnelleren Autos, das Funkverbot, der schnell abbauende Reifen, Punkte auch für das Qualifying - die Herausforderung könnte für Glock vor seiner nun schon fünften DTM-Saison kaum größer sein. Die Serie sei eine große Herausforderung, immer noch, sagt Glock. Dieses Jahr will er einen großen Schritt nach vorne machen. "Es braucht in der DTM sehr lange, bis du gewinnst. Du brauchst viel Erfahrung. Ich bin jetzt aber auch schon vier Jahre dabei und bin bereit, um auch um die Meisterschaft zu kämpfen." Der Schlüssel dafür sei eigentlich ganz einfach: "Einfach mehr Rennen gewinnen als bislang, dann fahre ich auch automatisch um die Meisterschaft!" Der Schlüssel: Konstanz. Nur wer 18 Rennen regelmäßig punkte, habe auch eine reelle Meisterschaftschance.

Von den neuen Regeln verspricht sich der ehemalige Formel-1-Fahrer einiges. "Die Leute sollen nach Hause gehen und sagen: Was für eine Show, wir kommen wieder." Besonders gut gefällt Glock, dass sein Dienstwagen nun über 500 PS unter der Haube hat. Er hätte gerne noch 200 mehr, aber natürlich wisse er, dass das wohl das Budget der Teams sprenge, grinst der BMW-Pilot. Leicht wird die Titelmission nicht: Im Freitagstraining hatte BMW mit Tom Blomqvist nur einen Fahrer in den Top Ten, Mercedes dominierte - dicht gefolgt von Audi. Da die Teams am Freitag aber selten schon alle Karten auf den Tisch legen, muss das nicht unbedingt etwas bedeuten.

Angreifen möchte in Hockenheim nach einem völlig verkorksten Jahr auch der Trainingsdritte Mike Rockenfeller. Der Audi-Fahrer war 2013 noch souveräner Champion, danach lief bei dem 33-Jährigen aber nicht mehr viel zusammen. Er fährt immer noch für sein Phoenix-Team, Rocky liebt Konstanz. "Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, was wir draufhaben, und da wollen wir wieder hin", fordert der Audi-Pilot, der sich wohl wie kein Zweiter über den neuen Reifen freut: "Der Einheitsgummis waren letztes Jahr unglaublich schwer für mich. Teilweise wusste ich gar nicht, was im Rennen los war. Das wird dieses Jahr garantiert anders." Er müsse gar nicht einmal unbedingt gewinnen, sagt Rockenfeller: "Ich will hier in Hockenheim eine solide Basis legen und ein paar Punkte mitnehmen. Das wäre schon einmal ein schöner Anfang."

Genau diesen erhofft sich auch Edoardo Mortara. Der Vizemeister, der letztes Jahr noch mit Audi knapp am Titel vorbeischrammte, fährt nun für Mercedes. Vor allem aber fühlt sich der Inhaber eines Genfer Sushirestaurants nun bereit für den Titel. "Das ist immer das Ziel, wenn man vorher Zweiter war", sagt der 30-Jährige. "Wenn du im Winter dein Team wechselst, ist das immer eine Herausforderung. Du lernst viele neue Leute kennen, lässt deine Vergangenheit hinter dir. Ich bin bereit und werde es probieren."

Es war schon gestern viel los in Hockenheim. Vor der Showbühne genossen die Fans auf neu installierten Holzbänken die wenigen Sonnenstrahlen. Einige blieben vor der Garage von Fabian Vettel stehen. Der 18-jährige Bruder des vierfachen Formel-1-Champions startet heute im Audi-TT-Cup. Vater Norbert ist dabei. "Alla Tschüss", sagte er, als er sich nach einem Plausch verabschiedete. Ob auch Bruder Sebastian vorbeischaut?