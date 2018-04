Jubelt er am Ende wieder? DTM-Titelverteidiger Marco Wittmann gilt am Wochenende als Mitfavorit in Hockenheim. Foto: dpa

Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Noch sind es zwei Tage bis zum Saisonstart, der Titelverteidiger hat aber schon jetzt gute Laune. "Endlich geht es los", sagt Marco Wittmann, der 2014 und 2016 in seinem BMW den Fahrertitel holte. Einen klaren Favoriten für die neue Saison hat er noch nicht ausgemacht. "Wir haben dieses Jahr 18 Fahrer, die können alle um Rennsiege mitfahren", glaubt der 27-jährige Fürther. Aber gilt das auch für den DTM-Titel?

Mattias Ekström ist sich da nicht so sicher. Das Audi-Urgestein ist mit 38 Jahren der älteste Fahrer im Feld, wie in den Vorjahren startet der Schwede parallel in der Rallycross-WM, die er nach zwei Saisonläufen anführt. Er sehe fünf bis sechs Fahrer im engeren Favoritenkreis, sagt Ekström: "Marco gehört definitiv dazu. Um den Titel zu holen, muss man aber nicht nur schnell, sondern auch schlau sein. Wer die beiden Eigenschaften am besten miteinander kombiniert, holt am Ende auch den Titel."

Die alte Weisheit, dass der Mai alles neu macht, gilt natürlich auch für die DTM. Denn gleich drei neue Regeln, die am Montag bekannt wurden, dürften die Meisterschaft in diesem Jahr kräftig durcheinanderwirbeln. Künftig gibt es für die ersten drei Fahrer im Qualifying auch Meisterschaftspunkte: Drei für den Ersten, zwei für den Zweiten und noch einen Zähler für den Dritten. "Eine gute Sache", findet Marco Wittmann. "In der DTM geht es so eng zu, da sind Punkte für das Qualifying angemessen." Selbst Mattias Ekström, der noch nie ein Trainingsspezialist war, kann mit der Punktevergabe gut leben.

Zudem wird der Funkverkehr erheblich eingeschränkt. Ab sofort dürfen während des Rennens nur noch sicherheitsrelevante Hinweise gegeben werden. Kommuniziert wird nun wieder ganz klassisch, mit der guten, alten Anzeigetafel auf der Start-Ziel-Geraden. Wann der Fahrer zum Boxenstopp kommt, das entscheidet der Pilot nun selbst. Auch Informationen über den Rennverlauf wird es nicht mehr geben. Das Ziel: Mehr Eigenverantwortung durch die Fahrer und spannendere Rennabläufe. Mattias Ek-ström spricht von einer großen Herausforderung: "Ein Riesennachteil für uns alte Hasen. Es heißt ja, dass wir schlecht sehen und hören", grinst der zweifache DTM-Champion, "jetzt müssen wir auch noch mit dem Kopf fahren."

Auch das Nutzen des DRS-Flügels wurde eingeschränkt. Künftig darf man ihn nur noch zwölf Runden lang je dreimal nutzen, sofern der Abstand zum Vordermann unter einer Sekunde liegt. Wann die Fahrer den Flügel aktivieren, bleibt ihnen selbst überlassen. "Das wird spannende Taktikkämpfe geben", glaubt Wittmann. Zudem ist das Samstagsrennen nun genauso lang wie am Sonntag.

Hinter den Regelneuerungen dürfte auch die Handschrift des neuen DTM-Chefs Gerhard Berger stehen. Der jahrelange Formel-1-Fahrer erhält von den aktuellen Fahrern schon jetzt einen großen Vertrauensvorschuss, bevor die Saison überhaupt begonnen hat. Genau der richtige Mann sei das für die zuletzt leicht kriselnde Rennserie, glaubt der Titelverteidiger. "Er wird mit seiner jahrzehntelangen Motorsport-Erfahrung viel frischen Wind in die DTM bringen. Natürlich wird er nicht von heute auf morgen alles anders machen, aber die neuen Regeln gefallen mir alle sehr gut."

Diese haben vor allem einen Sinn. "Wir wollen den Sport in den Mittelpunkt rücken", sagt Berger, dessen Neffe Lucas Auer für Mercedes startet. "Die DTM hat einfach ein überragend leistungsstarkes Fahrerfeld. Und genau das will der Fan auch in den Rennen erleben können."

Im Audi TT-Cup startet am Wochenende mit Fabian Vettel (18) zudem ein neuer Stammfahrer. Nicht ausgeschlossen, dass ihm Bruder Sebastian vor Ort mit wertvollen Tipps versorgt.