Siegen/St. Leon-Rot. (mir) Zweitligist 1899 Hoffenheim hat mit einem sicheren 2:0 (0:0)-Erfolg beim Regionalligisten Sportfreunde Siegen die zweite Runde im DFB-Pokal der Frauen erreicht. Hoffenheim zeigte sich turmhoch überlegen und drängte Siegen über 90 Minuten in die eigene Spielhälfte.

Bereits zur Pause hätte 1899 deutlich führen müssen, doch Susanne Hartel, Martina Moser und Janina Meißner vergaben gute Tormöglichkeiten.

In der zweiten Halbzeit wurde die Überlegenheit des Zweitligisten noch frappierender. Nach einer knappen Stunde war es endlich so weit. Annika Eberhardt startete auf dem rechten Flügel durch und bediente Susanne Hartel im Fünfmeterraum, die mühelos einschob. Mit einem Flachschuss aus 18 Metern sorgte die erst 16-jährige Selina Häfele für die Entscheidung.

"Wir hätten zweistellig gewinnen können", monierte Trainer Jürgen Ehrmann die Chancenverwertung, war aber zufrieden, dass so viele Möglichkeiten herausgespielt wurden. In der 2. Runde am 6./7. Oktober hofft er auf ein Heimspiel, nachdem 1899 in seiner Pokalhistorie bisher nur Auswärtspartien hatte: "Es darf ruhig Turbine Potsdam sein!"

1899 Hoffenheim: Tufekovic - Weiss (46. Appel), Giehl, Zinner, Pankratz, Betz (73. Breitner), Moser, Stoller, Meißner, Eberhardt (59. Häfele), Hartel.

Tore: 0:1 Hartel (59.), 0:2 Häfele (74.).