Von Christopher Benz

Walldorf. Die Vorfreude ist riesig beim FC-Astoria Walldorf vor der Premiere im DFB-Pokal. Morgen um 15.30 Uhr kommt Bundesligist Hannover 96 zum Regionalliga-Aufsteiger - und ein bisschen hoffen sie in der Astorstadt auf die Sensation. "Bei meiner Mannschaft muss jeder Spieler an seine Leistungsgrenze gehen", sagt Trainer Matthias Born,"dann ist in so einem Spiel immer alles drin."

Vor vier Jahren erlebten die 96er schon einmal eine bittere Schmach im Pokal - gegen einen Regionalligisten. Damals schied die noch von Mirko Slomka trainierte Elf in der ersten Runde gegen den SV Elversberg mit 4:5 nach Elfmeterschießen aus. Slomka stand kurz vor dem Aus, durfte aber weitermachen und beendete die Saison auf dem hervorragenden vierten Platz. Hannover hat aber auch schon bessere Zeiten im DFB-Pokal erlebt. 1992 schlugen die Niedersachsen in einem dramatischen Finale nach Elfmeterschießen Borussia Mönchengladbach. Torhüter Jörg Sievers war damals der Held, heute trainiert die 96-Legende die Tormänner. Darunter ist neuerdings ein Weltmeister. Ron-Robert Zieler stand als dritter Schlussmann im Kader der Nationalelf und wird morgen das Tor hüten.

Der Bundesliga-Kader aus der niedersächsischen Landeshauptstadt befindet sich im Umbruch. Beinahe die komplette Offensivabteilung hat den Verein verlassen, der dennoch mit einem Rekord-Etat von 75 Millionen Euro die Saison 2014/15 bestreitet. Teuerster Neuzugang ist der ehemalige Hoffenheimer Stürmer Joselu, der fünf Millionen gekostet hat. "Wir haben einiges an Bildmaterial aus deren Vorbereitung, um uns vorzubereiten", verrät Born, "dann sammelt man natürlich auch aus dem eigenen Netzwerk Informationen, zudem ist es generell einfacher Infos über Bundesliga-Mannschaften zu bekommen."

Außer den Langzeitverletzten Max Englert (Kreuzbandriss) und Daniel Hahn (Knorpelschaden im Knöchel), stehen Born alle Akteure zur Verfügung. Bei der Benennung des 18er-Kaders ist mit Härtefällen zu rechnen. "Bei Andi Schön haben wir die mündliche Zusage, dass es keine Probleme gibt und er spielen darf, ich hätte allerdings auch noch gerne die schriftliche Bestätigung", sagt der Coach. Schön hatte vor vier Jahren in Diensten des VfR Aalen in der ersten Runde gegen Schalke 04 die rote Karte gesehen und seitdem für keinen Verein mehr gespielt, der am Pokal teilnahm. Keinerlei Bedenken gibt es bei Linksverteidiger Thorben Stadler und Abwehrchef Manuel Kaufmann. Die Sperren der beiden zählen ausschließlich für den Ligabetrieb.

Seit Montag wird das FCA-Stadion für das Pokalspiel erweitert. Hinter dem Tor sowie der Gegengerade sind Zusatztribünen aufgebaut, wodurch 3.350 Plätze zur Verfügung stehen. Es ist das mit Abstand größte Spiel in der Vereinshistorie der Astorstädter. Mit dem Auto Anreisende werden gebeten, sich möglichst frühzeitig auf den Weg ins Stadion zu machen, entlang der Heidelberger Straße gibt es genügend Parkmöglichkeiten. Bei kurzem Anfahrtsweg ist die stressfreiere Variante das Fahrrad. "Einige Restkarten im Steh- und Sitzplatzbereich, die Hannover zurückgeschickt hat, sind an der Tageskasse noch erhältlich", sagt Walldorfs Präsident Willi Kempf. Zudem hat die Geschäftsstelle heute von 9 bis sowie von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Walldorf: Wulle - Hofmann, Göttlicher, Kaufmann, Stadler - Hillenbrand, Sieger - Meyer, Schön, Groß - Neziraj.

Hannover: Zieler - Sakai, Marcelo, Schulz, Pander - Schmiedebach, Andreasen - Bittencourt, Stindl, Prib - Joselu.