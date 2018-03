Von Harald Mutschler

Bad Rappenau-Babstadt. Auf den Doppel-Vierer der Frauen war wieder einmal Verlass. Ein Jahr Nach dem Gewinn der Europa- und Weltmeisterschaft holte sich das deutsche Boot jetzt in Amsterdam erneut den WM-Titel. Mit an Bord: die 24-jährige Carina Bär aus dem Bad Rappenauer Stadtteil Babstadt. Es war eine Deklassierung der Gegner. Drei Bootslängen Vorsprung hatte das Quartett vor China und den USA in einer Zeit, die noch nie ein Boot zuvor erreicht hatte. "Die Verhältnisse waren auch ideal, aber die Zeit war uns eigentlich egal", meinte Carina Bär hinterher. "Erstaunlich war nur, dass wir so klar gewonnen hatten."

Die Babstadterin, die für die Heilbronner Rudergesellschaft Schwaben startet, hatte als schärfsten Konkurrenten Weißrussland auf der Rechnung, doch der scheiterte schon im Vorlauf. Bei den Olympischen Spielen in London vor zwei Jahren blieb dem deutschen Doppel-Vierer der ganz große Erfolg noch verwehrt: Silber hinter der Ukraine. Doch mittlerweile dominieren Bär und Co die Konkurrenz nach Belieben.

Am Dienstag bereiteten die Stadt Heilbronn und die Heilbronner Rudergesellschaft Schwaben der frisch gebackenen Weltmeisterin einen großen Empfang. Die Glückwünsche galten auch Bärs Vereinskameradin Kathrin Reinert, die im Achter den siebten Platz belegt hatte. "Man braucht für solche Erfolge sehr viel Einsatz und Wille", sagte Bernhard Münzing, der Vorsitzende der Heilbronner Ruderschwaben. "Man muss fokussiert einem Geschäft nachgehen können." Münzing stellte auch nochmals klar, dass beide Sportlerinnen Amateure seien und kein Geld mit dem Sport verdienten. "Deshalb geht es auch nicht ohne Leute, die sie unterstützen. Beide haben mit ihrem Studium - Medizin bei Carina und BWL bei Kathrin - im Prinzip schon einen Fulltime-Job."

Doch wie kommt ein Mädchen aus dem kleinen Kraichgaudorf Babstadt mit gerade mal 1200 Einwohnern zum Rudersport? Der Zufall war's. Der damalige Landestrainer im Rudern, Marco Haaf, absolvierte seine Referendarzeit am Gymnasium in Bad Wimpfen und machte dort mächtig Werbung für seine Sportart. Bei der damals 15-jährigen Schülerin Carina Bär stieß er auf offene Ohren. "Ich wollte es einmal probieren", erinnert sie sich. Und schon bald stellten sich die ersten Erfolge ein. Nach einem Jahr - 2006 - wurde sie Vierte bei den deutschen Meisterschaften im B-Junioren-Einer. Den ersten großen Erfolg feierte sie 2008 mit dem Weltmeistertitel im Einer bei den A-Juniorinnen. 2010 schaffte sie den Sprung ins A-Team und wurde erstmals für den Doppel-Vierer nominiert, der bei den Europameisterschaften den zweiten und bei den Weltmeisterschaften den dritten Platz belegte. Die Leser der Rhein-Neckar-Zeitung wählten die Ruderin schon dreimal zur Sportlerin des Jahres im Sportkreis Sinsheim.

Fehlt eigentlich nur noch die Goldmedaille bei olympischen Spielen. In zwei Jahren könnte es soweit sein. Carina Bär, die im achten Semester Medizin in Bochum studiert, denkt noch nicht so weit, wie sie sagt. "Aber reizvoll wäre es schon, in Brasilien ganz oben auf dem Treppchen zu stehen."