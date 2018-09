Höpfingen. (WB) Wem steht eine zünftig ausgekochte Schnapsidee besser zu Gesicht als den "Höpfemer Schnapsbrennern"? Wiederum gab es am Sonntag zum Schlachtfest die "Brühgelde-WM", die sich mittlerweile zu einem regionalen "Rennfahrer-Hit" gemausert hat. Ideenreich, aktiv und kreativ sind die "Schnapsbrenner" seit eh und je - und das nicht nur zur Narrenzeit, sondern beim Schlachtfest, das heuer zum zweiten Mal nicht im Sommer, sondern im September im "Quetschedorf" als stimmungsvolles Gaudi in prickelnder Rennfieberatmosphäre über die Bühne ging und selbst der plötzlich einsetzende Regen war kein Spielverderber.

Am Freitagabend spielte die Band "Almrocker" und am Samstagabend die Band "Shark" zu Tanz und Unterhaltung auf. Das Abendessen am Samstagabend bot besondere Spezialitäten aus Küche und Keller. Der Mittagstisch am Sonntag ab 11 Uhr hatte Grillspezialitäten auf der Speisekarte und zu jedem Essen gab es ein Los.

Am Nachmittag verlegte die "FGH70" in kurzfristiger Absprache mit dem TSV den Start um eine halbe Stunde, damit auch die Höpfinger Fußballfans sich rechtzeitig an der zur Rennstrecke umfunktionierten Friedensstraße einfinden konnten, um das Spektakel zu erleben. Hochstimmung und Gaudi herrschten unter den Hunderten von Gästen entlang der knapp 200 Meter langen Rennstrecke. Erwartungsfroh hatten sich die Rennfahr-Teams zu einem Warm -Up und zur Team-Vorstellungsrunde in der "Geldengasse" am Mantelsgraben eingefunden, Position bezogen und dort ihre Fahrerlager aufgeschlagen.

Viele Neugierige hatten sich bereits lange vor dem Start eingefunden, um sich umzuschauen und mit den zwölf teilnehmenden Teams (die aus zwei,drei oder vier "Rennfahrern" bestanden) Kontakt aufzunehmen fachsimpeln zu können. Um 16 Uhr startete das Rennen, das in zwei Durchgängen entschieden wurde.

Die beiden Straßenseiten füllten sich schnell. Fast der gesamte abschüssige Teil der Friedensstraße war als Rennstrecke mit Bändern abgesteckt und mit alten Autoreifen und Strohballen gut sichtbar gekennzeichnet und abgesichert, fachkundig unterstützt vom DRK mit ihrem Vorsitzenden Norbert Kuhn.

Jeder "Rennwagen" war ein Unikat, zusammengebastelt im Eigenbau, ähnlich im Stil der vor rund 60 Jahren gebauten Seifenkisten. Natürlich musste jedes Fahrzeug funktionelle Lenkvorrichtungen aufweisen, ebenso eine gut funktionierende Bremsvorrichtung als auch gut rotierende, gummibereifte Räder, die wenig Lärm verursachten. Recht stolz war die Rennleitung auf das Frauen-Renn-Team, das nicht nicht ohne Grund auf sich aufmerksam machte.

Kurz vor dem Start ließen sich die unterschiedlichen Besatzungsteams per Unimog mit ihren recht unterschiedlichen "Brühgelden" zum Start an der Rennpiste befördern. Jedes Fahrzeug startete für sich. Jeder Start und jede Zieleinfahrt, auch die gesamte Fahrstrecke über wurde vom begeisterten Publikum mit "La-Ola- Wellen" begleitet und beklatscht.

Die Stimmung war trotz Regen überwältigend. Alle zwölf Teams genossen den Beifall der Zuschauer, nicht nur für ihre Fahrweise, auch für ihre originell, kreativ und geschmackvoll umkonstruierten Fahrzeuge, die mit technischen Raffinessen und Hingabe mit berechtigtem Stolz vorgeführt wurden.

Live und informativ kommentierte Tobias Hauk zusammen mit weiteren Kommentatoren fachmännisch, abwechslungsreich und kurzweilig das heitere Renngeschehen. Die Zeiten beider Rennläufe wurden addiert und die Gesamtzeit ermittelt. Binnen einer guten Stunde endete das "Brühgelderennen", wiederum vom Publikum frenetisch gefeiert - auch bei nicht mehr enden wollendem Regen.

Nach dem Rennen füllte sich schnell das Festzelt. Im Anschluss warteten die Gäste auf die Ergebnisse der Verlosung der Gratis-Lose. Tobias Hauk und Präsident Jürgen Farrenkopf überreichten den Gewinnern attraktive Preise. Danach nahmen die beiden die Siegerehrung des "Brühgelderennens" vor.

In die Siegerliste trugen sich ein: 1. Black Pearl (Lady Like) mit 52,57 Sek. 2. Cool Wannings 1 mit 52,77 Sek. 3. Hordemer Wölf mit 52,93 Sek. 4. Cool Wannnings 2 mit 53, 48 Sek. 5. Glashofen 2- Göikerblitz mit 53,48 Sek. 6. Glashofen 1 mit Gsengter mit 53,96 Sek. 7. FGH70 mit 56,23 Sek. 8. Hettemer Fregger- Gelde mit 58,15 Sek. 9. AC die Herrichter-die Ranch mit 95,52 Sek. 10. Lustige Vögel Schweinberg mit 1.02,26 Min. 11. Musikverein Höpfingen mit 1.03,62 Min. 12. Touring Club Wertheim mit 1.07,81 Sek.

Als Sensation wurden die Champions der "Black Pearl" (Lady Like) gebührend gefeiert, zumal erstmals ein Damenteam die "Brühgelde-WM" gewann.