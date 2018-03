Von Christopher Benz

Walldorf. Matthias Borns Sicht war in der letzten Viertelstunde extrem eingeschränkt, da er durch den Zaun schauen musste. Es war ein Bild mit Seltenheitswert, das die Zuschauer im FC-Astoria-Stadion mitansehen mussten, während ihre Regionalliga-Kicker mit 0:2 gegen den TSV Steinbach verloren haben. Der Trainer wurde zum ersten Mal in seiner Karriere aus dem Innenraum verwiesen.

"Nach dem Spiel ist alles wieder gut", versicherte Born nach Schlusspfiff des nicht immer souverän wirkenden Unparteiischen. Den größten Unmut zog sich der Mann mit der Pfeife in der 71. Minute auf sich, als er nach einer sauberen, weil fairen Grätsche von Tabe Nyenty, den Innenverteidiger mit Gelb-Rot des Feldes verwies und auf den Elfmeterpunkt zeigte. Tahiri schoss den Strafstoß stramm ins linke Eck, Michael Hiegl machte sich lang und länger, bekam tatsächlich auch an diesen Ball seine Hand, doch es reichte nicht, um das Spielgerät entscheidend abzulenken.

Zu diesem Zeitpunkt mussten sich die Gastgeber bei ihrem Torhüter bedanken, dass es noch 0:0 stand. Insgesamt vier, mitunter spektakuläre Paraden zeigte der 22-jährige Ex-Sandhäuser gegen den Aufsteiger. An der Seitenlinie der Gäste stand zum zweiten Mal Thomas Brdaric, der vor zehn Tagen seinen Dienst antrat. "Es war ein verdienter Sieg für uns, da wir jede Menge Torchancen hatten", analysierte der ehemalige Nationalspieler treffend die 90 Minuten.

Eigentlich hätte Walldorf die abstiegsbedrohten Hessen spielerisch im Griff haben müssen, doch an diesem milden Novembertag passten sich die Blau-Weißen mit einem blutleeren Auftritt dem lauwarmen Wetter an. Wirklich klare Torchancen gab es keine. "Die Mannschaft konnte nach Pause nicht das umsetzen, was angesprochen wurde", erklärte der Sportliche Leiter Marius Wagner, "Steinbach hat um jeden Ball gekämpft und auch jeden Klärungsversuch dementsprechend gefeiert." Zu allem Überfluss musste auch noch Spielgestalter Timo Kern mit Gelb-Rot runter. Kern und Nyenty sind damit in zwei Wochen in Pirmasens gesperrt.

"Ich nehme das heute auf meine Kappe und kann mich nur entschuldigen für die Leistung meiner Mannschaft", stellte sich Born schützend vor seine Elf, "nun geht es darum, die Jungs aufzubauen." Während die Partie mit einem gerechten 0:0 in die Pause ging, wirkte es nach Wiederanpfiff so, als ob die Gastgeber gedanklich noch lange in der Kabine blieben. "Wir waren gar nicht im Spiel und haben viele falsche Entscheidungen getroffen", sagte Dejan Bozic und sprach schonungslos die eigenen Defizite an, "die zweite Halbzeit war katastrophal." Der Stürmer strahlte verständlicherweise trotz der Pleite über beide Ohren. Seit Donnerstag ist der 22-Jährige glücklicher Vater des kleinen Milo-Luiz. Nur zu gerne hätte er seinem Filius ein Tor geschenkt.

Nach der starken Phase mit sieben Punkten gegen Saarbrücken, Kassel und Offenbach kassierten die Walldorfer nun die zweite Niederlage in Folge gegen einen Abstiegskandidaten. Da kommt der badische Pokal wohl gerade recht. Nächsten Samstag steigt beim Ligakonkurrenten SV Waldhof das Duell um den Halbfinaleinzug. Dann auch wieder mit Matthias Born auf der richtigen Seite des Zauns.