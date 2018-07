Heidelberg. Die Kapelle auf dem Alten Friedhof in Wieblingen war viel zu klein, um gestern Nachmittag den vielen hundert um Harald Heimpel trauernden Menschen Schutz vor der Kälte zu bieten. Der Rugby-Nationalspieler der Rudergesellschaft Heidelberg, eine nicht nur von seinen Angehörigen und vielen Freunden geliebte, sondern auch von seinen sportlichen Kontrahenten respektierte markante Persönlichkeit, ist am 27. Dezember 2015 nach langer Krankheit, jedoch völlig überraschend gestorben. Der erst 52-Jährige erschien nicht zum vereinbarten Abendschmaus mit Ehefrau Maile und den Kindern Svenja, Moritz und Elmar. Sein Tod löste nicht nur in der Familie Entsetzen und tiefe Trauer aus.

Bei der Trauerfeier in seinem geliebten Wieblingen, nahe des alten Neckars, wo er so gerne mit den Kindern im Boot paddelte, waren fast alle da, die Harald Heimpel im Leben und im Sport nahe gestanden haben. Rosemarie Reichenbach erinnerte sich als jahrzehntelange Freundin der Familie Heimpel an "frohe gemeinsame Stunden" und die "tiefe Freundschaft", die sie mit Harald Heimpel erleben durfte, den seine Freunde "Husti" und seine Liebsten "Bärle" nannten und um den gestern viele Menschen weinten - auch weil sie ahnten, dass sein Leben hätte länger währen können. "Doch auf seine Gesundheit hat unser Husti leider nicht sehr geachtet", sagte Rosemarie Reichenbach in aller Offenheit über einen Freund, der in seiner Jugend ein großer Sportler gewesen war.

Jürgen Baust, der Rugby-Abteilungsleiter der RGH, zeichnete den sportlichen Weg des Elektrotechnikers Harald Heimpel nach: 1972 trat er als Neunjähriger nach seinen Brüdern Leander und Wolfgang in die RGH ein, der er ein Leben lang die Treue hielt. Die Nachwuchstrainer Dr. Walter Ueberle, Dierk Baumgarten und Heinz Albers formten ihn zum U19-Nationalspieler mit zwei WM-Teilnahmen, ehe ihm 1982 der Sprung in die Bundesligamannschaft gelang. Bis 1987 absolvierte er 94 Bundesligaspiele für seinen Verein und elf Länderspiele für Deutschland. Damals spielte die deutsche Fünfzehn in der Europameisterschafts-Division 1, unter anderem gegen Italien, Spanien, Rumänien und die Sowjetunion.

Der Gedrängehalb war ein wuchtiger Spieler mit eleganter Passtechnik, von seinen Kameraden auch wegen seines feinen Humors geschätzt und von den Gegnern wegen seiner Kampfkraft gefürchtet. 1986 führte er die RGH als Kapitän zu einem 9:3-Erfolg im deutschen Pokalendspiel in Heidelberg gegen den DRC Hannover.

Er war stolz, dass die Kinder in seine Fußstapfen traten und unterstützte Svenja und Elmar oft. Sein Urteil, sagte Jürgen Baust, "war nicht immer bequem, aber ehrlich und unbestechlich." "I did it my way", sang Frank Sinatra am Ende der bewegenden Trauerzeremonie. "Ich auch!", hätte Harald Heimpel sicher gesagt. Claus-Peter Bach