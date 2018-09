Heidelberg. (CPB) Das polnische Sopot vor Bautzen, dem französischen Lorient, der Landeshauptstadt Stuttgart und der Metropolregion Rhein-Neckar - das ist auf einen Blick das Ergebnis des Beachvolleyball-Turniers der Partnerstädte, mit dem das Internationale Deutsche Turnfest am Samstagvormittag in Heidelberg eröffnet worden ist.

Da hatte Stephan Schneider eine wirklich gute Idee gehabt. Der ehemalige Geschäftsführer der Sportregion Rhein-Neckar und Leiter des Sportamtes der Stadt Viernheim leistete einen wertvollen Beitrag zum Turnfest, als er seinen Kollegen in den 22 Turnfest-Kommunen vorschlug, alle Partnerstädte zum Festival des Spitzen- und Breitensports einzuladen und ein Beachvolleyball-Turnier auf dem Heidelberger Messplatz zu organisieren. 21 Städte aus Frankreich, Großbritannien, Israel, Italien, Japan, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, Spanien, der Ukraine und den deutschen Partnerstädten Bautzen (mit Heidelberg verbunden), Haldensleben (mit Viernheim) und Riesa (mit Mannheim) ließen sich nicht zwei Mal bitten und entsandten Delegationen zum Turnfest.

Der Heidelberger SPD-Stadtrat Michael Rochlitz, als früherer Hockey-Nationalspieler ein besonders sportlicher Repräsentant Heidelbergs, empfing die 325 Gäste am Freitag im Großen Rathaussaal. Die vier Volleyballer des MSV Bautzen kamen erst spät in der Nacht an und mussten schon gestern zurück. Der weitere Aufbau Ost kann nicht warten...

Kaum hatten die ersten Sonnenstrahlen die grimmigen Eisheiligen vertrieben, nahmen die zwölf Teams aus den Partnerstädten den Center Court und sechs weitere Volleyballfelder am Beach von Kirchheim in Besitz und baggerten, was das Zeug hielt. Einen - wohlgemerkt auch sportlich! - sehr angenehmen Eindruck hinterließen die vier jungen Spielerinnen in Hell- und Dunkelblau, die aus Simferopol auf der ukrainischen Halbinsel Krim gekommen waren und sich ein begeisterndes Match mit den beiden Topspielerinnen aus dem japanischen Kumamoto lieferten, die - ganz im Sinne der Völkerverständigung - ruck, zuck zwei hoch kompetente Mitspieler aus Heidelberg gefunden hatten. Heidelbergs israelische Partnerstadt Rehovot verzichtete auf ein Volleyballteam und entsandte stattdessen drei junge Pantomimen, die die rund 200 Zuschauer über den Tag hinweg wunderbar unterhielten. Schließlich ist das Internationale Deutsche Turnfest auch eine gute Gelegenheit für junge Menschen, ihre künstlerischen Talente zu demonstrieren.

Das vierköpfige Team der Metropolregion Rhein-Neckar hatte das Beste vom Besten aufgeboten: Neben Stephan Schneider pritschten und hechteten Ursula Igel von der Diakonie Mannheim, Sportamtsleiter Uwe Kaliske aus der Quadratestadt und der unvergleichliche Mannheimer Volleyball-Papst und Sportkreis-Vorsitzende Michael Scheidel. Der 53-Jährige war nicht nur für gewiefte Angaben, verwirrende Zuspiele und die spontane Organisation des Jubels seiner Mannschaft zuständig, sondern motivierte auch die Schiedsrichterin, "jo rischdisch zu pfeife", bekannte im Kreuzfeuer der Medienvertreter, "irgendwie nicht intensiv genug trainiert" zu haben, "denn wir wollten eigentlich ganz vorne landen", und gab gegen Abend und nach einigen isotonischen Getränken (mit Schaum) zu, zwar keinen Muskelkater zu haben, "awwer hie wie e Rieb" zu sein. Sport ist eben gesund.