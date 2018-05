Von Claus Weber

Heidelberg. Der Badische Fußball-Pokal beendet am Wochenende die Sommerpause für die meisten Vereine der Region. Die ersten beiden Runden wurden nach geografischen Gesichtspunkten (Rhein-Neckar, Odenwald und Mittelbaden) ausgelost. Erst danach steigen die Regionalligisten FCA Walldorf, SpVgg Neckarelz, SV Waldhof und 1899 Hoffenheim II ein. Im Rhein-Neckar-Kreis ist damit Oberligist VfR Mannheim der Teilnehmer aus der höchsten Leistungsklasse. Klar, dass die Rasenspieler am Sonntag um 17 Uhr beim Landesligisten SV Rohrbach/S. klarer Favorit sind.

Ausgeglichener ist zur gleichen Anstoßzeit vermutlich die Partie der beiden Landesligisten SG Wiesenbach und FC Zuzenhausen. Aufsteiger Wiesenbach hat sich mit sieben Neuen verstärkt, den ersten Test gegen Rheinau zwar verloren, dafür aber am Wochenende mit dem dritten Platz beim "baucraft-Cup" in Kirchheim geglänzt und dort sogar den Gastgeber und den SV 98 Schwetzingen aus der Verbandsliga geschlagen. Und das noch ohne Top-Neuzugang Kaan Erdogdu. Der Stürmer aus der Oberliga stieß gestern zu seiner neuen Mannschaft und könnte am Sonntag gegen Zuzenhausen erstmals das SG-Trikot tragen. "Vielleicht bringe ich ihn von der Bank", überlegt Trainer Siegfried Kollmar, "denn er war jetzt 14 Tage im Urlaub und die anderen haben ihre Sache in Kirchheim ja ganz gut gemacht."

Für den neuen SG-Coach stehen die Chancen 50:50. "Auch Zuzenhausen hat sich sehr gut verstärkt", sagt Kollmar, für den der Fokus weniger auf dem Pokal, als vielmehr auf dem Rundenauftakt am 17. August liegt. "Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben", sagt er.

Einen noch größeren Umbruch als in Wiesenbach gab es beim Landesligisten DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal. "Wir haben quasi eine komplett neue Mannschaft", sagt Trainer Gernot Jüllich, dem nur vier Stammspieler aus dem Vorjahr geblieben sind. Vieles hat nicht so entwickelt, wie es sich die Heidelberger erhofft hatten. Echte Verstärkungen kamen nicht oder verletzten sich. Jüllich bedauert: "Es hat einfach nicht gepasst."

Seit eineinhalb Wochen erst sind die Ziegelhäuser zusammen, bestritten am Dienstag beim Landesligisten FC Speyer den ersten Test (1:1). Deshalb traut sich Jüllich auch gar keine Prognose für das Pokalspiel am Samstag (17 Uhr auf dem "Köpfel") gegen Verbandsliga-Aufsteiger TSV Amicitia Viernheim zu.

Dabei könnte es zu einem Wiedersehen von Ziegelhausens Neuzugang Victor Oppong mit seinem Ex-Verein kommen. Der ehemalige Waldhöfer hat zuletzt zusammen mit Roman Haas die Viernheimer trainiert. "Ich hoffe, dass bis Samstag die Formalitäten erledigt sind und Oppong spielen kann", sagt Jüllich.

Ein richtiger Pokalschreck ist Kreisligist 1. FC Dilsberg. Die Elf von Trainer Jens Großmann verlor das Finale des Kreispokals erst im Elfmeterschießen gegen Rettigheim und überstand letztes Jahr auch die beiden ersten Runden im badischen Pokal, warf dabei sogar Landesligist Brühl raus. "Wir haben zwar eine Pokalmannschaft", sagt Großmann, "aber bei uns gab es auch einen großen Umbruch, wir sind erst noch in der Findungsphase." Ein Drittel des Kaders ist neu, die Leistungsträger David Bechtel (zur SG Kirchheim), Lars Bernauer (Studium) und Thomas Vobis (Spieler-Co-Trainer der neuen Spielgemeinschaft Dilsberg/Mückenloch) fehlen.

Deshalb dürfte Pokalgegner TSV Wieblingen um Landesliga-Torschützenkönig Kai Mühlbauer (31 Treffer!) am Sonntag um 17 Uhr der Favorit sein. "Mühlbauer ist der Schlüsselspieler", sagt Großmann voller Respekt, "er ragt aus einer starken Mannschaft heraus." 14 der 18 Erstrundenpartien werden am Sonntag um 17 Uhr ausgetragen. Vier Spiele wurden auf Samstag vorgezogen. Die zweite Runde wird am 2./3. August ausgespielt.

BFV-Pokal, 1. Runde, Region Rhein-Neckar, Samstag, 15 Uhr: SG Waibstadt - ASV/DJK Eppelheim; 16 Uhr: VfB Eppingen - SV 98 Schwetzingen; 17 Uhr: TSG Eintr. Plankstadt - FC St. Ilgen, DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal - TSV Amicitia Viernheim; Sonntag, 17 Uhr: TSG Lützelsachsen - VfB Gartenstadt, 1. FC Mühlhausen - Fort. Heddesheim, TSV Pfaffengrund - SpVgg Ketsch, ASV Feudenheim - SG Horrenberg, FK Serbija Mannheim - FC Schatthausen, TSV Rettigheim - TSV Michelfeld, SC Rot-Weiß Rheinau - TSV Kürnbach, SV Rohrhof - TSG Weinheim, SV Seckenheim - SpVgg Wallstadt, SV Rohrbach/S. - VfR Mannheim, VfL Neckarau - SG Kirchheim, 1. FC Dilsberg - TSV Wieblingen, FC Dossenheim - FV Brühl, SG Wiesenbach - FC Zuzenhausen. Freilos: VfB St. Leon.