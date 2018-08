Von Lukas van den Brink

Eberbach. Im Odenwald lassen Huskies die Glocken läuten. Eberbach gilt derzeit als Hochburg des deutschen Hundeschlittensports. Die "Icebell’s" um Christof Diehl, dessen Frau Angelika Merkel und deren 42 Siberian Huskies sind eine der erfolgreichsten Kombinationen des europäischen Hundekarren-Sports. Bei den deutschen Meisterschaften in Frauenwald konnten beide die goldene Plakette in unterschiedlichen Disziplinen herausfahren. Bei der Weltmeisterschaft im österreichischem Seefeld fuhr der 49-jährige Diehl im Sprint über 22 Kilometer in der unlimitierten Klasse auf Rang drei, die Apothekerin Angelika Merkel in der Acht-Hunde-Klasse auf den beachtlichen zweiten Platz.

Der Tag mit den Hunden beginnt um halb sieben Uhr und dehnt sich bis in die späten Abendstunden aus. Dazwischen müssen das tägliche Brot verdient und die Kinder versorgt werden - Feierabend ist ungewiss. "Es ist kein Hobby, sondern ein Lebensstil", erklärte der akribische Diehl: "Ohne die Unterstützung meiner Frau und unserer Helfer Agnes Götz und Wolf-Dieter Schmitt wären der Aufwand und ein erfolgreiches Abschließen bei den Turnieren nicht möglich."

In Deutschland genießt die Sportart keine große Aufmerksamkeit - deshalb sind die Hundeführer auf private Sponsoren angewiesen, um die Fixkosten ihrer Leidenschaft zu finanzieren. Da selbst die Siege bei Wettbewerben keine Prämien abwerfen, lebt der Maschinenbau-Ingenieur vom Verkauf von Hundeschlitten-Bedarf und Schulungen in Personalführung: "Die Hierarchie in einem Rudel ist dem in einem Unternehmen sehr ähnlich. Deshalb lässt sich das gut übertragen. Jeder Zahn muss greifen, um als Kollektiv erfolgreich zu sein", sagte Christof Diehl.

Allein ein wohlig klimatisiertes Rudel ist nicht ausreichend, um den Ausgang der Rennen positiv zu gestalten. Deshalb trainiert der gebürtige Heidelberger mit jedem Hund - in der Hauptsaison von September bis Mai - vier Mal pro Woche mehrere Stunden, um die vierbeinigen Sportler im Rhythmus zu halten. Der Eberbacher Wald und sein knapp 6000 Quadratmeter großes Grundstück stellen die optimalen Bedingungen, um das Husky-Gespann wettkampfnah vorbereiten zu können. In der Sommerpause liegt der Schwerpunkt auf Koordinations- und Gehorsamkeitsübungen, um den Grundstein für den anspruchsvollen Winter zu legen. Derzeit geht der Hundetrainer mit der sechsten Generation aus seiner eigenen Zucht an den Start. Von den 42 Huskies - darunter auch "Rentner" - gehören 28 zum aktuellen Rennaufgebot.

Der Hundeschlitten-Sport birgt jedoch auch Risiken: "Wenn man mit 14 Hunden an den Start geht und die Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern erreicht, liegt die Zugkraft auf der aus Polyethylen gefertigten Leine bei knapp 3,5 Tonnen. Deshalb muss der Fahrer mit den zwei bis drei Leithunden ständig in Kontakt stehen, um Unfälle zu vermeiden", sagte das Schlittenass: "Eine enge persönliche Bindung mit den Leithunden ist enorm wichtig. Sie müssen dem Fahrer bedingungslos vertrauen und der Fahrer den Vierbeinern. In unerwarteten Situationen müssen sie bei hoher Geschwindigkeit eigene Entscheidungen treffen und die Verantwortung der Mannschaft tragen", sagte Diehl.

Durch seine Eltern, die diesen Sport ausübten, kam Christof Diehl in jungen Jahren mit Hundeschlitten in Kontakt. Mit 16 Jahren stand er erstmals aktiv auf der Karosse und wurde seither mehrmals deutscher Meister, Europameister und Vizeweltmeister. Trotz all der Triumphe denkt er nicht über ein baldiges Karriereende nach und hofft, eine weitere Generation Siberian Huskies fit für den Firn zu machen.

Neben den "Icebell’s" konnte eine weitere Eberbacherin bei den deutschen Meisterschaften glänzen. Die junge Dagmar Wojcik gewann den Sprint in der Vier-Hunde-Klasse über neun Kilometer und "wird in Zukunft noch von sich hören lassen", sagte Christof Diehl zuversichtlich.