Andreas Schön kommt zu Fall, Marcel Carl kontrolliert den Ball und will ihn heute Abend ins Trierer Tor schießen. Foto: vaf

Heidelberg. (bz/miwi/js/rodi) Zurück zur Normalität heißt es für den Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf am heutigen Freitagabend, nachdem am letzten Samstag Bundesligist Hannover 96 zum Pokalspiel in Walldorf angetreten war. Zu Beginn des fünften Spieltags empfangen die Astorstädter um 19.30 Uhr den SV Eintracht Trier.

"Unser erstes Flutlichtspiel versuchen wir zu genießen", hofft FCA-Trainer Born auf ein gutes Spiel und eine ansprechende Kulisse. Mit seinem Trainerteam hat er nichts dem Zufall überlassen. "Wir haben Trier mehrfach beobachtet und eine starke Regionalliga-Elf gesehen." Manuel Kaufmann und Torben Stadler fehlen gesperrt, genauso wie Fabian Feigenbutz, der sich nach einem Bänderriss im Knöchel wieder im Lauftraining befindet.