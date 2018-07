Das 1:2 gegen Lautern II war die vierte Heimniederlage in Folge

Von Christopher Benz

Walldorf. Das Aufbäumen kam zu spät. Im eigenen Stadion bekommt Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf so gut wie nichts auf die Reihe. Gestern Abend setzte es beim 1:2 (0:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern II die vierte Heimniederlage in Folge. "Mich ärgert, dass wir nach zwei Standards im eigenen Stadion ausgekontert wurden", seufzte Matthias Born.

Der Walldorfer Trainer nahm zwei Änderungen gegenüber der Partie in Homburg (1:1) vor. Kapitän Manuel Kaufmann hat sich im Training eine Innenbanddehnung im Knie zugezogen und fällt voraussichtlich zwei bis drei Wochen aus. Für ihn rückte Pascal Pellowski in die Innenverteidigung. Damit wurde für Thorben Stadler der Platz auf der Linksverteidiger-Position frei.

Es ging gleich rund. Eine Stadler-Flanke fand Dejan Bozic, der die Kugel direkt nahm, aber am hervorragend reagierenden FCK-Torhüter Pollersbeck scheiterte (13.). Drei Minuten später bediente Marcus Meyer den mitgelaufenen Andreas Schön, der mit seinem schwächeren rechten Fuß allerdings nicht genügend Druck hinter den Ball bekam. Die Astorstädter spielten weiter variantenreich nach vorne und hielten die Pfälzer, die sich auf Konter konzentrierten, in Bewegung. Große Aufregung herrschte in der 33. Minute, als Schön einen verunglückten Rückpass erlief und gefoult wurde. Hier hätte der Unparteiische auf Elfmeter und Notbremse entscheiden müssen, seine Pfeife blieb aber stumm.

Zwei weitere Schön-Freistöße waren zu unplatziert (25./41.). Eine Minute vor der Pause hatten die Gäste plötzlich die ganz große und bis dato einzige Chance zur Führung: Glatzel legte mit der Brust auf Pokar ab, dessen Volleyschuss knapp über die Querlatte rauschte.

Die "Roten Teufel" waren nach der Pause deutlich besser im Spiel, Glatzel schoss aus spitzem Winkel drüber (51.). Ein Geniestreich von Tino Schmidt brachte die Führung (57.). Aus rund 30 Metern lupfte der Mittelfeldmann das Spielgerät über den einen Tick zu weit vorne stehenden Jürgen Rennar ins Tor.

Wenige Minuten darauf verpasste es Glatzel das 0:2 zu machen. Von nun an verlagerten sich die Lauterer zusehends darauf das Ergebnis zu halten, während Walldorf wieder die Kontrolle über das Geschehen hatte. Durch Kontrolle allein schießt man aber keine Tore. Auf der Gegenseite bediente Pokar nach einem Konter den kurz zuvor eingewechselten Bell Bell, der nur noch einschieben musste (82.). Marcel Carl konnte noch auf 1:2 verkürzen (89.).

Es folgte eine ereignisreiche Nachspielzeit, in der Carl und Groß am überragenden Pollersbeck scheiterten, der sich als Matchwinner feiern lassen durfte. "Streckenweise haben wir guten Fußball gespielt, mit etwas Glück hätten wir noch den Ausgleich schaffen können", sagte Born zu den beiden guten Gelegenheiten kurz vor Schluss.

Walldorf: Rennar - Hofmann, Nyenty, Pellowski, Stadler (85. Etzold) - Horn (76. Carl) - Groß, Schön, Kern, Meyer (71. Hofbauer) - Bozic.

Kaiserslautern II: Pollersbeck - Reichert, Schultz, Schindele, Koch - Hofmann, Pokar (83. Seufert) - Schmidt, Zimmer (72. Bajric), Thommy (79. Bell Bell) - Glatzel.

Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen); Zuschauer: 340; Tore: 0:1 Schmidt (57.), 0:2 Bell Bell (82.), 1:2 Carl (89.).