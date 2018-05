Heidelberg. (bz/rodi/js/miwi) Mindestens noch einen Sieg benötigen die Regionalliga-Fußballer des FC-Astoria Walldorf, um sich ein weiteres Jahr in der vierthöchsten Spielklasse zu sichern. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am morgigen Samstag um 14 Uhr beim 1. FC Saarbrücken. Doch ausgerechnet jetzt wird die Ausfallliste länger und länger. Tabe Nyenty fehlt rot-gesperrt, Pius Mohr muss nach der fünften gelben Karte pausieren. Marcus Meyer (Hüftbeuger-Verletzung) fehlt auch. Gerade auf seiner Position ist Trainer Matthias Born zum Improvisieren gezwungen. Mit Kern, Haas, Mohr und Horn fallen vier Sechser aus. "Wir sind flexibel genug, um das zu lösen", ist Born überzeugt.

Parallel laufen die Planungen für die neue Spielzeit. Georgios Roumeliotis steht als Abgang mit unbekanntem Ziel fest. Mit Michael Hiegl wollen die Astorstädter weitermachen, allerdings hat der SV Sandhausen, von dem der Torhüter ausgeliehen ist, das letzte Wort. Interessante Anfragen liegen für Dejan Bozic vor.

Sportlich ist beim SV Waldhof alles im Lot. Der Ex-Bundesligist führt die Tabelle souverän an. "Wie es die Mannschaft geschafft hat, sich nach dem hohen Sieg in Offenbach auf das nächste Spiel zu fokussieren, hat mir gut gefallen", sieht sich Trainer Kenan Kocak bestätigt. Die gleiche Einstellung erwartet er am Samstag trotz der Störfaktoren in der Führungsebene. "Für uns ist nur wichtig, was wir selbst beeinflussen können", pflegt Kocak stets zu sagen. Da lautet der Auftrag, drei Punkte beim TSV Steinbach einzufahren. Der Aufsteiger aus dem Lahn-Dill-Kreis hat unter dem neuen Trainer Thomas Brdaric fast den kompletten Kader ausgewechselt. Steinbach steht auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und braucht jeden Punkt. Doch im blau-schwarzen Lager ist man selbstbewusst genug, den elften Auswärtssieg zu erzielen. Kocak kann aus dem Vollen schöpfen.

Einen Punktspielsieg durfte die SpVgg Neckarelz 2016 noch nicht zu melden, auswärts sieht die Bilanz nicht rosig aus. Mit 0:5-Niederlagen kehrten die Neckar-elzer aus Walldorf und Bahlingen heim. Am steht die lange Reise nach Kassel an. "Wir stehen zwar als Absteiger fest", erklärt Trainer Peter Hogen, "doch wir nehmen die lange Strecke nicht auf uns, um dort zu verlieren." Neckarelz muss auf Kapitän Denis Bindnagel und auf Niklas Tasky (Innenbandverletzung) sowie den gesperrten Henrik Hogen verzichten.

Nach dem 5:1-Erfolg über Kickers Offenbach hat sich die TSG 1899 Hoffenheim II auf den vierten Platz vorgearbeitet. "Wir freuen uns über die Serie und wollen sie weiter ausbauen", sagt Marco Wildersinn vor dem Spiel am Sonntag beim SC Freiburg II. Fehlen werden Marcus Mann (Rot-Sperre) und Yannick Thermann (Gelb-Sperre). Benedikt Gimber kehrt in den Kader zurück.