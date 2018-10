Berlin. (sid/RNZ) Ein klares Ja zu Hansi Flick als künftigen DFB-Sportdirektor, ein klares Nein zu einer Doppelfunktion des 48-Jährigen bis zur WM 2014 in Brasilien: Bundestrainer Joachim Löw hat sich in der Diskussion um seinen langjährigen Assistenten, der wohl der Topfavorit auf die Nachfolge von Robin Dutt ist, klar positioniert. "Eine Doppelfunktion kann ich mir nicht vorstellen. Denn beide Ämter erfordern 100 Prozent Einstellung, Einsatz, Begeisterung und Intensität. Man kann diese Aufgaben nicht einfach so nebenbei bewältigen", sagte Löw anlässlich der Gala 50 Jahre Bundesliga in Berlin in einem Interview.

Grundsätzlich kann sich Löw, 53, den Bammentaler Flick, der seit 2006, nach seiner Entlassung beim damaligen Regionalligisten TSG Hoffenheim, als Co-Trainer an seiner Seite ist, schon in dieser Position vorstellen, würde ihn aber nur ungern als Mitarbeiter verlieren. "Ich bin auch der Meinung, dass er das machen könnte und diese Aufgabe erfüllen würde. Ich würde ihn gerne in meinem Team behalten, aber einem Mitarbeiter, der mich in den letzten Jahren so unterstützt hat, auch keine Steine in den Weg legen", sagte der Bundestrainer. Löw will diese Personalie eine Woche vor dem ersten Länderspiel der DFB-Auswahl in der WM-Saison gegen Paraguay am kommenden Mittwoch in Kaiserslautern aber auch nicht überbewerten.

"Wir haben jetzt keinen akuten Handlungsbedarf und warten auf jeden Fall noch unsere Qualifikation für die WM 2014 in Brasilien ab, bevor es konkrete Gespräche geben wird. Das ist erst mal unsere Priorität", sagte der Bundestrainer. Löw verwies darauf, dass auch DFB-Präsident Wolfgang Niersbach klargestellt habe, "dass es hier aktuell keinen Zeitdruck gibt". Der Verband hatte angedacht, bis zum DFB-Bundestag im Oktober in Nürnberg einen neuen Sportdirektor zu inthronisieren.

Wenn sich die Nationalmannschaft am Montag in Mainz trifft, werden Löw und Flick mit Sicherheit auch nochmal über dieses Thema sprechen. Im Aufgebot, dass der Bundestrainer am Donnerstagmittag in Frankfurt/Main bekannt gibt, wird es wohl keine Überraschungen geben. "Nein, wahrscheinlich nicht. Einige waren zuletzt bei der Amerikareise nicht dabei, einige werden zurückkehren", kündigte Löw an, dass die beim US-Trip fehlenden Bayern-Nationalspieler wie Manuel Neuer, Jerome Boateng, Philipp Lahm, Toni Kroos, Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger ebenso wie die BVB-Auswahlspieler wieder eingeladen werden.