Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Eine (fast) geschlossene Gesellschaft ist in dieser Saison der Wettbewerb um den Heidelberger Fußball-Kreispokal. Im Achtelfinale am Sonntag stehen nicht weniger als neun Vereine aus der Kreisliga: Neckargemünd, Lobbach, Leimen, Horrenberg, Pfaffengrund, Nußloch, 1. FC Wiesloch, VfR Walldorf und FT Kirchheim.

Hecht im Karpfenteich ist der Heidelberger SC. Der B-Klassenklub, der letzte Runde sogar lange gegen den Abstieg kämpfen musste, haute in den ersten beiden Runden den klassenhöheren FC Dossenheim II und die Aramäer Leimen raus. Kurios: Beim 3:2-Sieg über Leimen erzielte David Baumann zwei Tore. Dabei hat der HSC-Trainer vor knapp zehn Jahren seine Karriere beendet. Das Comeback mit 40 war eindrucksvoll, auch wenn die Not dazu zwang.

Denn am Harbigweg kicken viele Studenten und die haben derzeit Semesterferien. So werden am Sonntag (17 Uhr) im Achtelfinalspiel gegen die SG SV Lobbach mit Sören Ihssen - dem ehemaligen Profi-Torwart - Abwehrchef Thomas Quirchmayr - er hat in seiner österreichischen Heimat schon höherklassig gespielt - und Torjäger Matthias Niermann - er hat für diese Runde 25 Saisontreffer angekündigt - wichtige Kräfte fehlen. Auch David (Baumann) muss das Duell gegen Goliath (Lobbach) absagen - aus familiären Gründen.

Betreut wird die Mannschaft von Ulf Prokein, dem Coach der Reserve. "Wir sind krasser Außenseiter, sehen aber trotzdem eine kleine Chance", sagt David Baumann.

Da die Semesterferien lange sind, wird der HSC bis in den Herbst hinein auf den einen oder anderen Spieler verzichten müssen. "Es gibt Leute, die sagen, wir hätten das Potenzial, oben mitzuspielen, aber aufgrund der personellen Probleme wären wir froh, wenn wir dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben", meint HSC-Urgestein und Langzeit-Trainer Baumann.

Etwas irritierend war der Saisonstart des 1. FC Wiesloch, den viele als Topfavoriten in der Kreisliga ansehen. Im Kreispokal gewannen die Schützlinge von Mehmet Öztürk 6:2 in Tairnbach und 5:2 in Mauer, im badischen Pokal gab es eine 1:5-Klatsche in Waibstadt. "Wir wissen noch nicht so recht, wo wir stehen", sagt Marco Monetta. Der Abwehrspieler und tüchtige Pressechef des FC-Astoria Walldorf rechnet gleichwohl mit einem Sieg beim Kreisliga-Absteiger FC Hirschhorn.

Noch in diesem Jahr soll ermittelt werden, welche sechs Mannschaften in der kommenden Runde den Fußballkreis Heidelberg im BFV-Pokal vertreten dürfen. Der Fahrplan bis zum Endspiel im nächsten Frühjahr sieht laut Pokalspielleiter Frank Wolf so aus:

Heidelberger Kreispokal, Achtelfinale, Sonntag, 14 Uhr: VfB Leimen II - SpVgg Neckargemünd; 17 Uhr: Heidelberger SC - SG Lobbach, VfB Leimen - SG Horrenberg, VfB Wiesloch - TSV Pfaffengrund, ASC Neuenheim II - FV Nußloch, FC Hirschhorn - 1. FC Wiesloch, TSV Rettigheim - VfB Eberbach, FT Kirchheim - VfR Walldorf.

Viertelfinale, Mittwoch, 14. September, 19 Uhr: Sieger aus Rettigheim/Eberbach - Neuenheim/Nußloch (Spiel 73), Sieger aus Heidelberger SC/Lobbach - Kirchheim/Walldorf (74), Hirschhorn/1.FC Wiesloch - Leimen/Horrenberg (75), Leimen II/Neckargemünd - VfB Wiesloch/Pfaffengrund (76).

Halbfinale, 12. Oktober: Sieger 76 - Sieger 73, Sieger 74 - Sieger 75.

Qualifikation für den BFV-Pokal, 12. Oktober: Verlierer 75 - Verlierer 76, Verlierer 73 - Verlierer 74.

Badischer Pokal, Achtelfinale, Sonntag, 17 Uhr: FV Neuthard - FV 09 Niefern; Mittwoch, 24. August, 18.30 Uhr: SV Neunkirchen - SG Kirchheim, TSV Obergimpern - SV Waldhof, VfB Eppingen - SV Spielberg, TSG Weinheim - SpVgg Neckarelz; Mittwoch, 31. August, 18.30 Uhr: VfR Gommersdorf - FV Lauda; Mittwoch, 21. September, 19 Uhr: VfR Mannheim - FC-Astoria Walldorf.