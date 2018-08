Heidelberg. (soz/hema) Die Drittliga-Handballer der SG Leutershausen treffen heute Abend um 20.30 Uhr in der heimischen Heinrich-Beck-Halle auf den TV Hochdorf. Ein Duell, das man als Derby bezeichnen kann. Gleiches gilt für die Partie zwischen der SG Kronau/Östringen II und der SG Nußloch, die am Samstag um 20 Uhr in der Kronau stattfinden wird.

Pierre Freudl (31) ist einer, der symbolisch für den Aufstieg der SG Nußloch steht. Seit er für den Klub vor den Toren Heidelbergs spielt, geht es dort rasant aufwärts: Letzte Saison souverän Meister in der Vierten Liga, diese Saison als Neuling in der Dritten Liga gleich ungeschlagener Tabellenführer. Doch Freudl, der mit Nußloch am Samstag zum Spitzenspiel bei der SG Kronau/Östringen antritt, traut dem Braten noch nicht so recht: "Wenn wir am Schluss im vorderen Drittel landen, wäre das ein großer Erfolg."

Freudl ist ein Ausnahmekönner, für Nußloch ist er ein Glücksgriff. In der vergangenen Saison erzielte er bereits mit die meisten Treffer, jetzt steht er wieder auf Platz 1 der internen Torschützenliste. "Ein richtig guter Typ", charakterisierte Trainer Kalabic bereits im letzten Jahr. Freudls Markenzeichen ist sein beidfüßiger Sprungwurf: "Den mache ich, weil der Abwehrspieler es dann schwerer hat, mich am Wurf zu hindern." Funktioniert richtig gut.

Nach fünf Partien hat der TVG Großsachsen 3:7-Punkte auf dem Konto. Den Saisonstart hatte man sich beim TVG anders vorgestellt. "Zwei bis drei Punkte mehr habe ich schon erwartet. Aber was hilft es? Wir sollten nach vorne schauen und uns voll auf die Partie in Friedberg konzentrieren", sagt Uwe Rahn, der Sportliche Leiter des TVG.

Nun wartet am Samstag um 20 Uhr das Gastspiel in Friedberg. "Wir müssen auf der Leistung gegen Hochdorf aufbauen, das war eine klare Steigerung zu den Spielen zuvor. Ich warne nur davor, die Herzogstädter zu unterschätzen", erklärt TVG-Trainer Stefan Pohl.

3. Liga Süd Männer, heute, 20.30 Uhr: SG Leutershausen - TV Hochdorf (Heinrich-Beck-Halle); Samstag, 20 Uhr: SG Kronau/Östringen II - SG Nußloch (Mehrzweckhalle Kronau), TSV Friedberg - TVG Großsachsen.