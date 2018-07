Walldürn. Anfang Juni kommt die 6. Auflage der ADAC-Odenwaldring-Klassik auf den Flugplatz nach Walldürn, der damit zu einem Mekka des Youngtimer- und Oldtimer-Motorsports wird. Bereits jetzt sind die Teilnehmerfelder gut gefüllt; in einigen Klassen gibt es Wartelisten, da die maximale Starterzahl für die Strecke voll ist. Zugesagt haben unter anderem bekannte Spitzensportler früherer Tage wie die Weltmeister Jim Redman, Jan de Vries und Dieter Braun.

Darüber hinaus hat der Veranstalter ein neues Projekt ins Leben gerufen: Die "Klassik Youngster". Jungen und Mädchen bis 18 Jahre starten auf Youngtimern bis Baujahr 2000. Bereits jetzt haben sich sieben Jungs und ein Mädchen eingeschrieben; sie starten auf ihren Vierzylinder-Maschinen von Kawasaki und Honda.

Dass diese Youngtimer keineswegs altes Eisen sind, wie von manchen abwertend beurteilt, bewiesen die Frühjahrstests auf den südländischen Rennstrecken. Unter der Aufsicht der Eltern und Anleitung der Instruktoren wurden sie behutsam an den Rennsport herangeführt. Mit den rund 60 PS starken Bikes zeigten die Youngsters am Ende der Lehrstunden manch altem Routinier das Auspuffrohr.

Die Begründung für diese neue Klasse ist einfach: Der Rennsport mit aktuellem Maschinenmaterial ist enorm teuer geworden, es muss ständig auf dem neuesten Stand gehalten werden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Mit den Youngtimern, die keineswegs alt, aber für wenig Geld auf dem Gebrauchtmarkt zu haben sind, macht der Rennsport genauso Spaß und ist noch bezahlbar.

In solch einer Situation ist beispielsweise Reinhard Strack, der gleich zwei Jungs in dem "Youngster-Alter" hat: "Ich bin jahrelang in der Deutschen Meisterschaft und auch international Rennen gefahren, das will ich meinen Jungs auch ermöglichen. Aber eine Rennsportkarriere auf aktuell hohem Niveau kann ich mir finanziell unmöglich für beide Jungs leisten. Da ist diese Rennserie ideal, die Jungs lernen den Umgang mit der Technik und sie haben jede Menge Fahrspaß dabei." Rund 250 Fahrer mit ihren Solomotorrädern und Gespannen werden vom 7. bis 9. Juni auf dem zur Rennstrecke umfunktionierten Flugplatzkurs in Walldürn ihre Runden drehen.