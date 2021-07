Sinsheim. (dpa) Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat seine Saisoneröffnung im eigenen Stadion erfolgreich gestaltet. Das Team von Cheftrainer Sebastian Hoeneß gewann am Samstag mit 3:1 (2:0) gegen den französischen Erstligisten Stade Reims. Sebastian Rudy (29. Minute), Österreichs Nationalspieler Christoph Baumgartner (45.+1) sowie Kroatiens Vize-Weltmeister Andrej Kramaric (68.) erzielten die Tore für die TSG, die sich durch das zwischenzeitliche Gegentor von Kaj Sierhuis (67.) nicht beirren ließ. In der ersten Runde des DFB-Pokals bekommt es die Hoeneß-Truppe am 9. August (18.30 Uhr) mit Drittligist FC Viktoria Köln zu tun.