Heidelberg. (RNZ) Beim Zweitliga-Absteiger und ehemaligen Bundesligisten TV Großwallstadt gab es für die Drittliga-Handballer der SG Nußloch am Samstagabend nichts zu holen. 21:34 (9:17) endete das Duell. 1:5 hieß es nach den ersten zehn Minuten. "Danach, als die Jungs die Anfangsnervosität abgelegt hatten haben wir uns noch einmal auf 5:7 herangekämpft", erklärte SGN-Trainer Marc Nagel: "In der Folge hatten wir aber keine Chance, auf ein angenehmes Halbzeitergebnis zu stellen." In der letzten Minute vor der Pause kassierten die Nußlocher eine Zeitstrafe, verwarfen einen Siebenmeter und mussten zwei Tore zum 9:17-Halbzeitstand hinnehmen.

Man konnte erwarten, dass sich eine so stark besetzte Mannschaft wie die von Großwallstadt den Acht-Tore-Vorsprung zur Pause nicht mehr nehmen lassen würde. Um diesen Eindruck zu bestätigen, legten die Gastgeber nach Wiederbeginn furios los und zogen binnen fünf Minuten auf 21:9 davon. Später gelangen dem TVG sogar sechs Treffer in Folge zum 28:12 (47.). Daraufhin berappelten sich die Nußlocher und konnten den Rückstand bis zum Ende immerhin ein wenig verringern.

SG Nußloch: M. Bitz, Mangold - Kuch, Schmiedt 2, Fritsch 2, Strüwing 2, Geppert 4/4, Surblys 2, Wichmann, Kirchenbauer 1, K. Bitz 4, Klimovets, Herrmann 2/2, Ganshorn, Petróczi 2.

Nach der Partie waren sich beim TVG Großsachsen alle einig. Die 24:26-Heimniederlage gegen den TV Gelnhausen war unnötig, aber verdient. Großsachsen versäumte es, in der Endphase gleich mehrfach in Führung zu gehen, und musste so eine weitere bittere Pleite einstecken. TVG-Trainer Stefan Pohl: "Wir haben es verpasst, in den entscheidenden Phasen die Tore zu machen - das ärgert mich einfach. Die Chancen, das Spiel zu gewinnen, waren definitiv da."

Der Beginn in die Partie verlief noch vielversprechend, man lag schnell mit 4:1 in Führung (7.). Doch nach und nach schlichen sich immer mehr Fehler in das Spiel des TVG ein - das 11:10 (23.) durch Michell Hildebrandt sollte die letzte Führung der Saasemer gewesen sein. Gelnhausen kam zurück und drehte - auch bedingt durch viele Zeitstrafen von Großsachsen - die Partie zum 11:13-Halbzeitstand. Die Aufholjagd begann. Nach dem 22:22 (54.) und einer Zeitstrafe des TV Gelnhausen hatte man sogar die Chance zur Führung, verpasste es aber, sie zu nutzen. Spätestens als Gelnhausen 40 Sekunden vor dem Ende mit drei Toren in Front lag, war das Spiel entschieden.

TVG Großsachsen: Richter, Boudgoust - Kernaja 1/1, Zehrbach, Meiser 1, Triebskorn 3/2, Schulz 6, Schneider, Kadel 1, Purucker 1, Straub, Kehlenbach, Reisig 1, Buschsieper 1, Hildebrandt 5, Ulrich 5.

Dramatischer hätte das Auswärtsspiel der SG Leutershausen in Leipzig kaum enden können. Mit der letzten Aktion des Spiels -Trainer Frank Schmitt hatte fünf Sekunden vor dem Ende noch eine Auszeit genommen - traf Rückraumspieler Lucas Gerdon zum 32:31-Endstand, der umjubelte Auswärtssieg war perfekt. "Das hätte natürlich auch anders laufen können. Man kann schon von etwas Dusel sprechen", sagte Schmitt, als er sich im Bus auf der Rückfahrt befand. Sein Team habe zwar Defizite in der Abwehr aufgewiesen, es aber dennoch geschafft, durch Teamgeist die zwei Punkte aus der Fremde zu entführen. Weiter geht es für die Roten Teufel bereits am Mittwochabend, wenn man um 20 Uhr zum Topspiel der Liga die HSG Bieberau-Modau empfängt.

Leutershausen: Hübe, Döding, Gärtner - Schreiber 5, Bernhardt, Schwarz, Rolka 3, Stippel 1, Ruß 2, Cirac 1, Schmitt, Wagner 6, Seganfreddo 3, Mantek, Gerdon 2, Pauli 9/4.

Die Rhein-Neckar Löwen II haben einen dominanten 38:30-Sieg in der Stadthalle Östringen gegen den HBW Balingen-Weilstetten II gelandet. Damit rücken die Badener an den Gästen vorbei und stehen nun auf dem zweiten Tabellenplatz der Südstaffel. heka

Rhein-Neckar Löwen II: Gierse, Unser, Adanir - Schneibel 7, Hejmy, Neagu, Büttel, Ahouansou 6, Shoji 1/1, Meyer 8/2, Meddeb 7, Damm 2, Cotic, Keller 3, Kessler 2.