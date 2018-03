Heidelberg. (tib/hema/soz) Für die Roten Teufel heißt es nun zum zweiten Mal in Folge: Heimspiel in der Heinrich-Beck-Halle. Die Handballer der SG Leutershausen duellieren sich am Samstagabend in der 3. Liga Ost mit dem Northeimer HC. Anwurf ist um 19 Uhr.

Dabei hat die Auswahl von SGL-Chefcoach Marc Nagel noch eine Rechnung zu begleichen. Im Hinspiel setzte es beim NHC nämlich eine deutliche 20:30-Pleite, die Begegnung war bereits nach 30 Spielminuten entschieden. Vergangene Woche fanden die Jungs von der Bergstraße aber wieder zurück in die Spur: Mit einem deutlichen 27:19-Heimsieg gegen die MSG Groß-Bieberau schickte man ein Lebenszeichen an die Konkurrenz - nun möchte man vor den eigenen Anhängern nachlegen. Mark Wetzel, Sportlicher Leiter der Roten Teufel, gibt eine klare Richtung vor: "Das Hinspiel ist überhaupt nicht nach unseren Vorstellungen gelaufen. Wir möchten nun an unsere starken Auftritte anknüpfen und gemeinsam mit unseren Zuschauern einen Heimsieg einfahren."

Bei der SG Nußloch findet man klare Worte: "Wir sind durch den Ausfall von Jochen Geppert keine Spitzenmannschaft mehr", sagt Cheftrainer Christian Job. "Es gab schon schönere Zeiten. Aber mir war schon vergangenen Sommer klar, dass es in der Rückrunde schwer werden würde." Damals teilte Rückraumspieler Simon Kuch seine Weltreisepläne mit. "Somit durfte sich kein weiterer Leistungsträger im Rückraum verletzen", meinte Job. Geppert fällt nun allerdings bis Saisonende mit einer Schulterverletzung aus. Ohne ihn verlor Nußloch drei Spiele in Folge.

"Wir haben zweieinhalb Jahre von unserer individuellen Klasse gelebt", meint Job, "auch deshalb waren wir immer ganz weit oben. Das fällt nun weg. Deshalb müssen wir nun die letzten neun Spiele kämpfen bis zum Umfallen. Wenn wir gewinnen wollen, geht es nur über Kampf und Schmerzen." Auch wenn die SGN am Sonntag um 17 Uhr auf den TSV Neuhausen/Filder trifft.

In der Südstaffel ist für die HG Oftersheim/Schwetzingen bereits am Freitag Heimspielzeit. Die Schützlinge von HG-Cheftrainer Holger Löhr erwarten den TV Hochdorf in der Schwetzinger Nordstadthalle, Anwurf ist um 20.15 Uhr. Im Hinspiel aber gewannen die Schwetzinger mit 25:18 in Hochdorf.

Auch für die Rhein-Neckar Löwen II steht an diesem Spieltag ein Heimspiel an. Am Samstagabend treffen die Junglöwen in der Stadthalle Östringen auf den HC Oppenweiler/Backnang, Spielbeginn ist um 20 Uhr. In der Hinrunde entführte die Mannschaft von Trainerteam Michel Abt und Andre Bechtold aus Oppenweiler zwei Auswärtspunkte.

Nach dem Derbysieg gegen die SG Leutershausen ist der TVG Großsachsen wieder zurück im Ligaalltag angekommen: Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt in der 3. Liga Ost weiterhin nur fünf Punkte. Diesen Sonntag reist man nach Bad Blankenburg und trifft dort um 16.30 Uhr auf den Vorletzten der Tabelle. Aber TVG-Coach Stefan Pohl warnt: "Schon das Hinspiel war hart umkämpft. Der HSV spielt einen sehr körperbetonten Handball. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Wir wollen dort punkten, um uns weiter von unten abzusetzen." Die Gastgeber aus Bad Blankenburg können mit einem Sieg erstmals die Abstiegsränge in dieser Saison verlassen.

3. Liga Süd, Freitag, 20.15 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen - TV Hochdorf; Samstag, 20 Uhr: Rhein-Neckar Löwen II - HC Oppenweiler/Backnang; Sonntag, 17 Uhr: SG Nußloch - TSV Neuhausen/Filder

3. Liga Ost, Samstag, 19 Uhr: SG Leutershausen - Northeimer HC; Sonntag, 16.30 Uhr: HSV Bad Blankenburg - TVG Großsachsen.