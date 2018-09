Heidelberg. (tib/bz/hema) In Leutershausen ist das Motto klar, man möchte nachlegen. Der erste Saisonsieg in der 3. Handball-Liga hat den Roten Teufeln einen Schub gegeben. Nun wollen sie vor heimischer Kulisse jubeln. Die Falken aus Groß-Bieberau sind am morgigen Freitag um 20 Uhr in der Heinrich-Beck-Halle zu Gast - eigentlich ein Topteam, das aber ebenfalls Schwierigkeiten zu Saisonbeginn hatte. 1:5 Punkte hat man auf dem Konto, die Gäste kommen mit Wut im Bauch.

"Wir haben jetzt gezeigt, was wir können", sagte Mark Wetzel, der Sportliche Leiter der SGL, mit Blick auf den Achtungserfolg in Bruchköbel. Mit einem Sieg, einer Niederlage und einer Punkteteilung steht die SGL auf dem neunten Platz. Dass man die Heimspiele immer gewinnen wolle, sei bekannt, sagt Wetzel. Nun sei es wichtig zu siegen, um weiter auf der Erfolgswelle zu bleiben. Auch Trainer Frank Schmitt erwartet eine konzentrierte Leistung: "Wir wollen dort weitermachen, wo wir in Bruchköbel aufgehört haben." Welche personellen Möglichkeiten er am Freitagabend hat, steht aber in den Sternen...

Das erste Derby der Saison könnte kaum besser gelegen sein. Seit dem vergangenem Freitag, passenderweise zur Kerwe, sind die Handballer der SG Nußloch obenauf. Der dritte Erfolg im dritten Spiel war an Souveränität kaum zu überbieten, denn den letztjährigen Dritten HSG Hanau schlägt man nicht ohne weiteres mit 31:21. Selbstverständlich fahren die formstarken Nußlocher um ihren Kapitän Philipp Müller am Sonntag mit Selbstbewusstsein zur HG Oftersheim/Schwetzingen, der Hunger auf die Punkte sieben und acht ist riesig. Um 17 Uhr beginnt dann das Derby in der Schwetzinger Nordstadthalle.

"Eine so prestigeträchtige Begegnung ist immer eine tolle Sache, und ich hoffe auf viele Zuschauer in Blau", baut SGN-Trainer Christian Müller auf den stets lautstarken und motivierenden Nußlocher Anhang. Was die Chancen angeht, ist der neue Trainer ein Mann klarer Worte, die erfrischend ehrlich sind: "Es gibt zwei Punkte, die wir holen wollen und werden." Die SGN ist heiß, Oftersheim/Schwetzingen mit Sicherheit auch - damit sind die Voraussetzungen für ein packendes Duell gegeben.

Die deutliche Heimniederlage gegen den HC Erlangen II zeigte einmal mehr, dass der TV Germania Großsachsen einen zu dünn besetzten Kader hat. Fallen wichtige Stützen wie Jonas Gunst und Philipp Ullrich aus, hat TVG-Trainer Stefan Pohl nur wenige Wechselmöglichkeiten. In allen drei Saisonspielen ging dem Team in den letzten 15 Minuten die Luft aus, die Partien wurden auf der Zielgeraden verloren. "Ich kann meinen Spielern nicht einmal einen großen Vorwurf machen. Durch die wenigen Pausen häufen sich gegen Ende der Partien die Fehler und Fehlwürfe. Dass der Stamm in dieser Liga mithalten kann, haben wir gezeigt. Aber man kann in der 3. Liga nicht 60 Minuten lang vorne wie hinten Vollgas geben", ist Stefan Pohl konsterniert: "Trotzdem werden wir in Eisenach alles versuchen, auch wenn wir dort krasse Außenseiter sind."

Der Thüringer Traditionsverein will den Betriebsunfall des erstmaligen Abstiegs in die Drittklassigkeit sofort beheben und hat sich den Wiederaufstieg auf die Fahnen geschrieben. Die Experten sind sich sicher, dass der ThSV und die SG Nußloch den Aufstieg unter sich ausmachen werden. Großsachsen kann sich auf mit 1300 Zuschauern besetzte, stimmungsvolle Halle freuen, denn zu verlieren hat man dort überhaupt nichts. Bekanntestes Gesicht der Thüringer ist Trainer Sead Hasanafendic, der Eisenach zurück in die 2. Liga führen soll.

In der Südstaffel pausieren die Rhein-Neckar Löwen II an diesem Wochenende.

3. Liga Männer, Freitag, 20 Uhr: SG Leutershausen - MSG Groß-Bieberau/Modau; Samstag, 19.30 Uhr: ThSV Eisenach - TVG Großsachsen; Sonntag, 17 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen - SG Nußloch.