Heidelberg. (tib) Nach dem Abpfiff stand zumindest fest, dass die Handballer der SG Leutershausen in der kompletten Hinserie in der Heinrich-Beck-Halle ohne Niederlage geblieben ist. Alle acht Heimspiele wurden nicht verloren. Was aber nach der 26:26-Punkteteilung gegen die U 23 des HC Erlangen zu diskutieren war, war die Frage, ob man nun von einem gewonnen oder verlorenen Punkt sprechen konnte. Schließlich führten die Roten Teufel über weite Strecken des Spiels, konnten ihre anfängliche Überlegenheit aber nicht über die gesamte Dauer der Partie ausspielen.

"In den ersten 20 Minuten haben wir nah am Optimum gespielt", sagte Cheftrainer Frank Schmitt, "das war die beste Leistung, die wir bisher aufs Feld gebracht haben." Danach habe man dieses Niveau aber nicht mehr halten können, Die Oberfranken bekamen mehr Zugriff auf das Spiel und verkürzten mit zunehmender Dauer den Leutershausener Vorsprung.

In einer spannenden Schlussphase schaffte es dann keine der Mannschaften, sich entscheidend abzusetzen. Es fehlte die letzte Konsequenz, um noch einen Heimsieg einzufahren. "Ich bin nicht unzufrieden", resümierte also Trainer Schmitt, "wir haben gegen einen sehr starken Gegner gespielt - deshalb würde ich insgesamt von einem gewonnenen Punkt sprechen."

SG Leutershausen - HC Erlangen II 26:26 (15:11): Hübe, Döding - Jaeger F. 1, Bernhardt 1, Schwarz 1, Rolka 4, Stippel, Jaeger P. 4, Ruß 7, Cirac, Gasser, Herbert, Wagner 3, Seganfreddo 4/2, Mantek, Pauli 1/1.

Die HG Oftersheim/Schwetzingen hat einen knappen 29:27-Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht SG Leipzig eingefahren. Dabei konnte die Mannschaft von Cheftrainer Holger Löhr auf Rückraumspieler Daniel Hideg zurückgreifen, der noch am Donnerstag mit den Eulen Ludwigshafen in der Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen auflief. Er erzielte am gestrigen Sonntag sechs Tore.

HG Oftersheim/Schwetzingen - SG Leipzig II 29:27 (17:14): Herb, Gabel - Barthelmeß 5/4, Messerschmidt 4, Jansen 6, Förch 1, Zipf, Jungmann 4, Suschlik, Demel, Mehl 2, Polifka, Hideg 6, Krepper, Kubitschek 1, Hirsch.

Die Rhein-Neckar Löwen II haben wieder einmal ihre Auswärtsstärke unter Beweis gestellt. Am Sonntag siegte die Mannschaft von Trainerteam Michel Abt und Andre Bechtold beim TSV Neuhausen/Filder mit 33:26. Bereits zur Halbzeitpause lag man mit 17:12 in Führung. Dabei war Philipp Ahouansou mit zehn Toren der beste Werfer, Luca Braun und Rico Keller trafen jeweils sechsmal. Durch diesen Erfolg beim TVN, der sich aktuell auf einem Abstiegsplatz befindet, haben sich die Junglöwen auf den vierten Tabellenrang der Südstaffel geschoben.

TV Neuhausen/Filder - Rhein-Neckar Löwen II 26:33 (12:17): Adanir, Unser - Trost S. 1, Ahouansou 10, Schneibel, Braun 6, Wichmann 1, Veigel 1, Röller, Meyer 4/3, Meddeb 4, Keller 6/1, Kessler.