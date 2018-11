Heidelberg. (RNZ) Gemischte Gefühle bei den Handball-Drittligisten der Region. Großsachsen siegte im Heimspiel gegen die SG Bruchköbel, Nußloch patzte überraschend zuhause, die Löwen II jubelten in Saarlouis während Leutershausen einen Auswärtssieg in Coburg feierte.

Der TVG Großsachsen landete mit dem 31:29-Heimsieg gegen die SG Bruchköbel einen wichtigen Erfolg, die Konkurrenz um den Klassenerhalt wurde zunächst auf Distanz gehalten. Die Gäste aus Hessen erwiesen sich dabei als unbequemer Gegner, mussten aber am Ende die Überlegenheit des TVG anerkennen. "Wir haben zu wenig aus unseren Chancen gemacht und das 8:4 viel zu schnell hergeben", sagte Bruchköbels Co-Trainer Kazimir Balentovic.

Tatsächlich, der TVG kam schlecht in die Begegnung. Großsachsen stand zu Beginn völlig neben sich und kassierte einfache Treffer aus dem Rückraum. "Das haben wir zu Beginn nicht gut verteidigt, obwohl wir es vorher angesprochen haben", äußerte sich TVG-Coach Stefan Pohl. Jonas Gunst lenkte in der Schlussphase das Offensivspiel mit großer Übersicht, war selbst torgefährlich oder setze seine Mannschaftskameraden in Szene. Pohl: "Das gibt uns Mut für die kommenden Aufgaben". Zudem feierte TVG-Neuzugang Dymal Kernaja, der aus Viernheim kam, einen gelungenen Einstand. Mit Biss und Wille sicherte man sich den Heimsieg. (hema)

TVG Großsachsen - SG Bruchköbel 31:29 (16:13): Boudgoust, Sitter - Gunst J. 4, Kernaja 1, Triebskorn 6, Schulz 3, Spilger 1, Gunst P., Straub, Unger, Reisig 7, Buschsieper 5/2, Hildebrandt 4.

Es war eine besondere Auswärtsfahrt. In der 3500 Zuschauer fassenden HUK-Coburg-Arena, die lediglich mit 100 Leuten besucht war, feierte die SG Leutershausen einen überzeugenden 30:21-Sieg bei der Bundesliga-Reserve des HSC Coburg. Irgendwie hatte es den Charakter eines Geisterspiels, die Atmosphäre wirkte beängstigend - am Ende freuten sich die Roten Teufel aber über zwei wichtige Punkte und schoben sich in der Tabelle der 3. Liga Ost wieder an die Spitzengruppe heran. "Wenn man mit neun Toren auswärts gewinnt, dann muss man schon zufrieden sein", äußerte sich Chefcoach Frank Schmitt.

Man begann die Begegnung stark, spielte sich schnell eine Führung heraus und zeigte den Oberfranken die Grenzen auf. Auch wenn man sich zwischenzeitlich einige Unkonzentriertheiten sowohl im Angriff als auch der Abwehr leistete und viele freie Würfe ungenutzt ließ, konnte man einen deutlichen Auswärtserfolg feiern. (tib)

HSC Coburg II - SG Leutershausen 21:30 (12:16): Hübe, Döding - Stippel 1, Pauli 6/4, Seganfreddo 2, Wagner 3, Rolka 7, Jaeger P. 3, Jaeger F. 6, Ruß 2, Schwarz, Cirac, Bernhardt, Gasser.

Die HG Oftersheim/Schwetzingen hat die Sensation knapp verpasst. Im Heimspiel gegen den Spitzenreiter ThSV Eisenach präsentierte man sich gut, hielt die Partie bis in die Schlussphase offen. Am Ende spielte der Tabellenführer die Begegnung abgeklärt zu Ende und entführte die zwei Punkte aus der Schwetzinger Nordstadthalle. (pko)

HG Oftersheim/Schwetzingen - ThSV Eisenach 30:33 (16:16): Herb, Gabel - Barthelmeß 3, Messerschmidt 3, Jansen 5/1, Förch 1, Zipf 4, Jungmann 7, Suschlik 5, Demel, Mehl 1, Polifka 1, Kubitschek.

Damit war nicht zu rechnen: Trotz heftiger Gegenwehr der HG Saarlouis und einer frenetischen Anhängerschar setzten sich die Rhein-Neckar Löwen II durch. Das junge Team des Handball-Drittligisten aus Baden gewann vor 1170 Zuschauern nach einer sehr intensiven Partie mit 31:30 (17:14). (heka)

HG Saarlouis - Rhein-Neckar Löwen II 30:31 (14:17): Adanir 1, Unser - Trost 4, Ahouansou 6, Meiser, Schneibel, Braun 3, Neagu 4, Bolius 3/1, Wichmann 2, Veigel, Ganz 5/2, Keller 3, Kessler.

Ein ungewohntes Gefühl für die Drittliga-Handballer der SG Nußloch - ein verlorenes Heimspiel. Eine schwache zweite Halbzeit entschied das Duell des Zweiten mit dem Vierten GSV Eintracht Baunatal. Am Ende stand ein frustrierendes 25:31 (13:14). Es war gleichzeitig die erste Heimniederlage seit dem 30:33 gegen die Rhein-Neckar-Löwen II am 23. April diesen Jahres.

Beide Mannschaften suchten von Beginn an zügig den Abschluss. Dabei taten sich vor allem Kuch auf Seiten der Gastgeber und Geßner aus Baunatal hervor, die beim Stand von 8:7 nach zwölf Minuten je vier Mal für ihre Farben genetzt hatten. Bitz und Mügge, die beiden Torhüter, benötigten ihrerseits die erste Viertelstunde um auf "Temperatur" zu kommen. Zwar konnten sich die Blau-Weiß-Blauen zwischenzeitlich ein klein wenig absetzen (11:9), die Gäste ließen sich allerdings nicht abschütteln und gingen ihrerseits mit 13:14 in Führung sowie in die Pause.

Im zweiten Abschnitt steigerte sich Mügge kontinuierlich, hielt zwischenzeitlich alles, weshalb die Eintracht innerhalb weniger Minuten nach Wiederbeginn auf 15:21 (40.) davonzog. Sieben Gegentore binnen zehn Minuten zeigten Wirkung, weshalb SGN-Trainer Christian Müller kurz darauf eine Auszeit nahm. Besserung brachte diese nicht, im Angriff agierten die Hausherren viel zu fahrig, während die Nordhessen clever ihren "Stiefel" runterspielten. Spätestens mit dem 16:24, mal wieder durch Geßner (45.), war die Begegnung gelaufen. (bz)

SG Nußloch - GSV Eintracht Baunatal 25:31 (13:14): Bitz M., Lieb - Kuch 4, Crocoll 1, Müller, Fritsch, Geppert, Gäßler 4, Schmitt M. 1, Buse, Bitz K. 4, Schmitt N. 2, Herrmann 9/5, Petroczi.