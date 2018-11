Heidelberg. (RNZ) In Leutershausen rieben sich viele verwundert die Augen. Nachdem die Hälfte des vielversprechenden Derbys gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen gespielt war und sich einige Zuschauer auf den Weg zum Verpflegungsstand machten, musste erst einmal das verdaut werden, was die Heimmannschaft am Samstagabend in der Heinrich-Beck-Halle bot. Mit einem 7:17-Rückstand gingen die Roten Teufel in die Kabine, es war eine Halbzeit zum Vergessen, es klappte nichts, was die Mannschaft von Cheftrainer Frank Schmitt versuchte.

"Normalerweise", sagte Philipp Jaeger, "hat diese Mannschaft ein großes Herz - das haben wir anfangs vermissen lassen." Der Spielmacher wirkte in den ersten 30 Minuten ratlos. Er und seine Nebenleute fanden keinen Weg durch die Schwetzinger Abwehr, die von dem ehemaligen Leutershausener Trainer Holger Löhr gecoacht wurde. Wenn die Rot-Weißen dann doch einmal den geharzten Ball auf das Tor der HG brachten, war Marius Gabel, Schlussmann der Gäste, zur Stelle. Es war zum Verzweifeln.

Das von Jaeger angesprochene Herz hat man dann aber in der zweiten Spielhälfte in beide Hände genommen, indem man nach jedem Ballgewinn hemmungslos nach vorne rannte, um das Spielgerät so schnell wie möglich in den Schwetzinger Kasten zu befördern. Zu verlieren hatte man schließlich nichts mehr. "Wir haben dann immer mehr Fehler gemacht", musste sich HG-Coach Löhr eingestehen. Man habe es nicht geschafft, so Löhr, das Niveau der ersten Spielhälfte zu halten. Und der Vorsprung der Gäste, er schmolz dahin.

"So eine Aufholjagd habe ich noch nie erlebt", brachte SG-Coach Frank Schmitt seine Gefühlslage auf den Punkt. Denn die letzten zehn Minuten hatten es in sich. Daniel Hideg, bester Schwetzinger und normalerweise für die Eulen Ludwigshafen in der Bundesliga im Einsatz, muste das Feld räumen, als er die dritte Zeitstrafe kassierte. Die Deckung der Hausherren wurde folgendermaßen immer offensiver, schließlich musste man die Gäste unter Druck setzen. Es klappte wieder, Schwetzingen wurde nervös und verlor einen Ball nach dem anderen.

Als Dominic Seganfreddo fünf Sekunden vor Spielende zum Siebenmeterstrich lief, bahnte sich dann das unfassbare Ende eines hoch spannenden Handball-Thrillers an. Der Rechtsaußen behielt die Nerven, versenkte den Ball und krönte die historische Aufholjagd der Roten Teufel mit einem Punktgewinn. Es war der Treffer zum 31:31 und zeigte wieder einmal, welche Moral in dieser jungen Mannschaft steckt. Es war ein Tag für die Geschichtsbücher. tib

SG Leutershausen - HG Oftersheim/Schwetzingen 31:31 (7:17) SGL: Heckmann, Döding, Gärtner - Jaeger F. 3, Ruß 7/1, Bernhardt 2, Rolka 1, Stippel, Jaeger P. 4, Cirac, Schwechheimer, Gasser, Wagner 3, Seganfreddo 7, Mantek 3, Pauli 1; HG: Herb, Gabel - Barthemeß 10/5, Messerschmidt 1, Förch 2, Zipf, Jungmann 2, Suschlik 3, Demel 1, Mehl, Polifka 2, Hideg 8, Krepper, Kubitschek 2.

Die ohnehin aufgrund von zahlreichen Verletzungen dezimierten Drittliga-Handballer der SG Nußloch konnten die Ausfälle bei der HSG Rodgau Nieder-Roden nicht kompensieren und mussten sich mit 26:29 (12:16) geschlagen geben. "Wir haben bis zum Schluss gekämpft", stellte SGN-Trainer Christian Müller seinen Jungs ein positives Zeugnis aus, bemängelte dabei jedoch, "dass wir insgesamt zu viele individuelle Fehler gemacht und kein Überzahlspiel gewonnen haben." Die Einheimischen nutzten elf schwache Minuten der Nußlocher eiskalt aus. Von 8:8 (16.) zogen die Hessen bis auf 16:9 (27.) davon.

Wenige Minuten nach Wiederbeginn musste Nußlochs Kevin Bitz angeschlagen raus und konnte seiner Mannschaft nur noch von der Bank aus die Daumen drücken. Trotz all der Rückschläge hat sich die SGN wieder in die Partie zurückgekämpft, Nicolas Herrmann glich in der 50. Minuten gar zum 23:23 aus. Die letzten zehn Minuten gehörten allerdings den Hausherren, die ihre Angriffe clever zu Ende brachten und in Torhüter Marco Rhein den Matchwinner stellten. bz

HSG Rodgau Nieder-Roden - SG Nußloch 29:26 (16:12): M. Bitz, Lieb - Kuch 1, Crocoll 1, Müller 6, Geppert 2, Gäßler 6, M. Schmitt 2, Buse 3, K. Bitz 7, N. Schmitt 2, Herrmann 1, Petróczi.

In der Pressekonferenz nach der Partie war der Frust Stefan Pohl deutlich anzumerken. Nicht nur dass sein Team in den letzten 15 Minuten mit 2:11 förmlich unterging - zu allem Überfluss schied Spielmacher Denny Purucker mit Verdacht auf einen erneuten Kreuzbandriss 27 Sekunden vor dem Ende aus. "Natürlich haben wir irgendwie noch Hoffnung, dass wir Glück im Unglück haben. Aber nach den Aussagen unseres Physiotherapeuten ist diese wirklich sehr gering. Das ist einfach nur frustrierend", so Pohl. Mit 23:32 verlor der TVG Großsachsen beim TV Gelnhausen.

Der Abend beim Tabellenvierten begann gut, Großsachsen knüpfte an die letzten Wochen an und hielt vor stimmungsvoller Atmosphäre dagegen. Nach 26. Minuten traf Gelnhausen beim 13:12 zur ersten Führung, bekam aber im Gegenzug den Ausgleich. Bis zum Halbzeitpfiff konnte sich keines der Teams absetzen und so ging es mit einem 15:15 in die Pause. Ärgerlich auf Seiten der Gäste war die Rote Karte gegen Philipp Gunst zwei Sekunden vor dem Pausenpfiff. Gelnhausen bekam - angefeuert von den Rängen - die zweite Luft. Großsachsen hingegen flog nach dem 19:21 (41.) förmlich auseinander. Auch zwei Auszeiten von Pohl verpufften und so war spätestens beim 28:22 (55.) die Messe gelesen. hema

TV Gelnhausen - TVG Großsachsen 32:23 (15:15): Boudgoust, Hoffmann - Gunst J. 1, Triebskorn 1, Schulz 5, Spilger, Gunst P., Kadel, Purucker, Straub, Reisig 5, Buschsieper 6/2, Hildebrandt 5.

Am Ende war man sich in der Östringer Stadthalle einig - man hat mit der HSG Konstanz den wohl stärksten Gastverein der letzten drei bis vier Jahre begrüßen dürfen. Spielstark, fokussiert und ohne groß nachlässig zu werden, spulte das Team von Daniel Eblen sein Programm in Angriff und Abwehr ab. Mit 26:35 mussten sich die Rhein-Neckar Löwen II zuhause geschlagen geben. thb

Rhein-Neckar Löwen II - HSG Konstanz 26:35 (11:20): Adanir, Unser 1 - Trost 4, Ahouansou 1, Meiser 3, Schneibel 2, Zehrbach, Braun 1, Neagu 1, Bolius 5/2, Wichmann, Veigel, Ganz 1, Keller 4, Kessler 3.