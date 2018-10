Heidelberg. (tib/bz/hema) Nußloch hatte einen Lauf. Alle sechs Auftaktspiele in der 3. Liga Ost haben die Handballer der SGN für sich entschieden. Es lief einfach. Bis zum vergangenen Samstagabend. Da unterlagen die Nußlocher im Spitzenspiel beim ThSV Eisenach. Die ersten Verlustpunkte, die Tabellenführung weg, die Serie gerissen. Leutershausen hat einen Lauf. Nach Anfangsschwierigkeiten konnte man nun die vergangenen fünf Spiele gewinnen, ist auf den dritten Platz geklettert. Nun treffen beide Kontrahenten im Derby aufeinander. Nußloch empfängt Leutershausen.

"Wir sind erstmals nicht Favorit", sagt Frank Schmitt, der die Leutershausener seit dieser Saison trainiert, "die Rolle des Außenseiters gefällt mir aber, denn wir sind gut drauf und auf keinen Fall chancenlos." Auch einer seiner vertrautesten Spieler, Alex Hübe, ist sich sicher, dass sich Nußloch in der Favoritenrolle befindet und unter Zugzwang steht: "Wenn man sich den Kader anschaut, dann sind das andere Dimensionen, wie beispielsweise bei uns", so Hübe, der unter der Woche bekannt gab, dass er noch zwei weitere Jahre im Tor der SGL auflaufen wird, "wenn wir aber gut reinkommen, dann kann es ein enges Spiel werden - wir können auch Handball spielen und haben einen Lauf." Er selbst kann aber nicht mitwirken: Im Hirschberg-Derby brach er sich den kleinen Finger und fällt deshalb aus. Ihn wird - wie bereits im Heimspiel gegen Erlangen-Bruck - der erst 18-jährige Jörn-Thore Döding vertreten.

"Es ist ein ganz besonderes Spiel, weil es bei uns einige Spieler mit Leutershausener Vergangenheit gibt", erklärt Nußlochs Kapitän Philipp Müller, der die Bedeutung des Duells auf den Punkt bringt "zusätzlich ist es ein Derby und das nächste Spitzenspiel. Mehr braucht man dazu nicht sagen."

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, was die Stunde für den TVG Großsachsen mittlerweile geschlagen hat. Nach nur einem Sieg aus sieben Spielen steht man mit 2:12-Punkten auf dem vorletzten Platz der 3. Liga Ost. Am Samstag kommt nun der HSC Coburg II. "Wollen wir den Anschluss nicht verlieren, sollten wir dieses Spiel natürlich gewinnen", sagt TVG-Trainer Stefan Pohl. Dabei hofft die Mannschaft um Kapitän Jonas Gunst auch auf die Zuschauer: "Wir hoffen auf eine große Unterstützung am Samstag. Wir sind momentan in einer schwierigen Situation, sind aber guter Dinge, dass wir uns da gemeinsam mit unseren Fans raus arbeiten können."

Die spielfreie Zeit ist endlich vorbei, für die HG Oftersheim/Schwetzingen gilt es nun, die aufgeladenen Akkus wieder voll zum Einsatz zu bringen. Bereits morgen Abend steht für die Schützlinge von Trainer Holger Löhr ein schweres Auswärtsspiel beim TV Gelnhausen an.

Duelle zwischen den Rhein-Neckar Löwen II und dem VfL Pfullingen waren immer spannungsvoll. Auch diesmal scheint es so, blickt man auf die Tabelle, dass die Auswärtspartie der Junglöwen beim VfL bis zur letzten Sekunde spannend sein könnte. In der Südstaffel trennt die beiden Teams momentan lediglich ein Punkt.

3. Liga Männer, Freitag, 20.30 Uhr: TV Gelnhausen - HG Oftersheim/Schwetzingen; Samstag, 20 Uhr: SG Nußloch - SG Leutershausen (Olympiahalle), VfL Pfullingen - Rhein-Neckar Löwen II, TVG Großsachsen - HSC Coburg II (Sachsenhalle).