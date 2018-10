Von Christopher Benz

Nußloch. Volle Ränge, tolle Stimmung - das Derby in der 3. Handball-Liga zwischen der SG Nußloch und der SG Leutershausen hielt über weite Strecken, was es versprach. Nußloch nahm die Favoritenrolle souverän an und gewann letztlich verdient mit 31:26.

"Man darf nicht meinen, dass man sich in so einem Spiel schon in den ersten zehn Minuten entscheidend vom Gegner absetzt", sagte Marco Bitz, der mit 20 Paraden großen Anteil am Heimsieg hatte. Der Beginn der Gastgeber war nämlich wackelig, nach elf Minuten führten die motivierten Gäste mit 5:3. Insgesamt hatte die Begegnung drei entscheidende Phasen, beziehungsweise Szenen, die alle zugunsten der Blau-Weißen ausfielen.

Phase eins dauerte von der 19. bis zur 27. Minute, als aus einem 6:7 ein 13:7 wurde. Im Tor hatte Bitz seine Arme und Beine immer irgendwie am Ball und in der Offensive zauberten die Gastgeber regelrecht. Besonders Christian Zeitz und Philipp Müller harmonierten in einigen Situationen prächtig. "Ich bin mit dem Aufritt heute zufrieden, auch wenn wir uns insgeheim etwas mehr vorgenommen hatten", bilanzierte der SGL-Trainer Frank Schmitt, "bitter war natürlich dieser 0:7-Lauf in der ersten Hälfte."

Phase zwei betraf die ersten beiden Minuten der zweiten Hälfte. Aufgrund zweier Zeitstrafen musste die SGN mit einer 4:6-Unterzahl beginnen, gewann diese aber mit 1:0 und setzte sich auf 16:10 ab. Die Roten Teufel bissen sich jedoch immer wieder zurück und ließen sich zu keinem Zeitpunkt hängen.

Den dritten Knackpunkt gab es in der 48. Minute. Beim Stand von 23:20 witterte Leutershausen Morgenluft, doch Marco Bitz entschärfte einen Tempogegenstoß mit einer sensationellen Fußabwehr auf Lattenhöhe. Wenige Sekunden später stand es 24:20 - die Vorentscheidung. Die Nußlocher spielten die Führung routiniert runter und durften sich von ihrem Anhang völlig verdient als Derbysieger feiern lassen.

"Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und jeder einzelne hat heute seine Aufgabe erfüllt", sagte Felix Gäßler, der im Anschluss als bester SGN-Akteur (vier Tore) ernannt wurde. Auf der Gäste-Seite wurde Hendrik Wagner diese Ehre zuteil. Der baumlange Rückraumspieler netzte neun Mal ein. Für weiteren Jubel in der Olympiahalle sorgte die Kunde über die Niederlage des ThSV Eisenach bei der HSG Rodgau Nieder-Roden. Damit ist die SGN wieder punktgleich mit dem Tabellenführer aus Thüringen. Leutershausen hat aufgrund der Niederlage zwei Plätze verloren und ist nun Fünfter.

Nußloch: M. Bitz 1, Lieb - Kuch, Müller 3, Zeitz 6, Geppert, Gäßler 4, M. Schmitt, Buse, K. Bitz 9, N. Schmitt, Herrmann 7/1, Petróczi 1

Leutershausen: Heckmann, Döding - Bernhardt 1, Schwarz, Rolka, Stippel 3, Jäger 4, Ruß 1, Cirac 4, Schwechheimer, Gasser, Herbert, Wagner 9, Seganfreddo 1, Mantek, Pauli 3/3.