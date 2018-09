Schwetzingen. (soz/tib/hema) Die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen haben im Nachholspiel der 3. Liga Süd einen wichtigen Auswärtserfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Holger Löhr gewann am Dienstagabend mit 22:21 (10:13) bei der TGS Pforzheim. Christian Fendrich sorgte zwei Minuten vor dem Schlusspfiff für den entscheidenden Treffer. Bester Schütze des Löhr-Teams war Julian Zipf mit vier Treffern. Die HGO schob sich mit dies Erfolg auf den sechsten Tabellenplatz und hat nun 11:7 Punkte auf dem Konto.

HG Oftersheim/Schwetzingen: Gabel, Unser - Barthelmeß, Messerschmidt 2, Rudolf 3, Zipf 4, L. Sauer 3, Krämer 3, Mehl 2, A. Sauer 1, Fendrich 2, Körner, Hideg 2.

Nach diesem Auswärtserfolg möchte Oftersheim/Schwetzingen am Samstag um 19.30 Uhr nachlegen. Mit der SG Nußloch ist der Vorjahresmeister der Südstaffel in der Nordstadthalle zu Gast. Nußloch rangiert auf Platz vier - beide Teams trennen aber nur zwei Punkte.

Christian Job freut sich auf das Nachbarschaftsduell aus mehreren Gründen. "Dort treffe ich hoffentlich alte Bekannte aus früheren Zeiten", sagt der Trainer der SG Nußloch: "Beim letzten Mal kamen meine ehemaligen Trainer Urschel und Braun." Aber auch die sportliche Situation beim schwächelnden Meister ist nach dem Sieg gegen Köndringen etwas entspannter. "Ich glaube, wir sind zurück in der Spur", sagt Job: "Wenn wir uns auf unsere Leistung konzentrieren, sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn wir kämpferisch und leidenschaftlich sind, ist es gegen jeden Gegner schwer, gegen uns zu gewinnen." Weiter ausfallen wird Kreisläufer David Ganshorn, der an einem Bandscheibenvorfall laboriert.

Die SG Leutershausen hat die nächste schwere Auswärtsaufgabe. Die Bergsträßer gastieren am Samstag um 19.30 Uhr in der 3. Liga Ost bei der HSG Rodgau Nieder-Roden. Nach dem Unentschieden gegen Eintracht Baunatal haben die "Roten Teufel" nun 13:7 Punkte und sind auf den dritten Tabellenplatz abgerutscht. Neuer Tabellenführer ist der TV Großwallstadt. Nieder-Roden hat lediglich zwei Zähler weniger und steht auf dem siebten Rang der Ost-Staffel.

SGL-Trainer Marc Nagel sagt: "Wir müssen unbedingt einen vernünftigen Start hinlegen, in den ersten zehn Minuten vielleicht auch mal mit zwei, drei Toren in Führung gehen - dass wir nicht wieder hinterher rennen." Der 31-fache ehemalige Nationalspieler warnt: "Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir werden gut trainieren und dann schauen, was wir dort mitnehmen können." Denn die letzten beiden Auswärtsspiele in Großwallstadt und Northeim hat das Nagel-Team deutlich verloren.

Auch die HSG konnte ihre Partie beim HSV Bad Blankenburg nicht gewinnen. Vor heimischer Kulisse präsentierte man sich aber stark und gewann drei von vier Heimspielen in dieser Saison.

Bereits am Freitagabend empfangen die Rhein-Neckar Löwen II den TuS Dansenberg. Anwurf ist um 20 Uhr in der Stadthalle Östringen. Dansenberg hat bisher lediglich sechs Punkte eingefahren, die Junglöwen bereits 14 Pluspunkte. Die Mannschaft des Trainergespanns Andre Bechtold und Michel Abt möchte mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz verteidigen.

Ebenfalls am Freitag hat der TVG Großsachsen die MSG Groß-Bieberau/Modau zu Gast. Die Hessen sind mit 0:6 Punkten ganz schlecht in die Saison gestartet, haben sich mittlerweile aber aus den Abstiegsrängen herausgearbeitet. Nach der 24:25-Niederlage am Reformationstag beim HSC Bad Neustadt steht man mit 8:12 Punkten auf Platz zwölf. Großsachsen hat mit dem Punktgewinn in Hanau kräftig Selbstvertrauen getankt. Besonders beeindruckend waren die Kampfkraft und Entschlossenheit, die die Mannschaft von Trainer Stefan Pohl an den Tag gelegt hat. "Wir werden wieder alles in die Waagschale werfen. Ich hoffe auf Unterstützung von den Rängen. Gemeinsam wollen wir uns die Punkte holen." Das Spiel kann man als Derby titulieren, denn zwischen den beiden Ortschaften liegen nur 55 Kilometer.

Freitag, 20 Uhr:

Rhein-Neckar-Löwen II - TuS Dansenberg (Stadthalle Östringen)

TVG Großsachsen - MSG Groß-Bieberau/Modau (Sachsenhalle)

Samstag, 19.30 Uhr:

HSG Rodgau Nieder-Roden - SG Leutershausen (Sporthalle Nieder-Roden)

HG Oftersheim/Schwetzingen - SG Nußloch (Nordstadthalle).