Heidelberg. (tib/bz/hema) Die Leistungen der Schwetzinger Handballer sind schwankend. Die Saison in der 3. Liga läuft bisher nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Chefcoach Holger Löhr muss an nahezu jedem Wochenende eine neue Formation aufs Spielfeld bringen und appellierte bereits, dass man nun den "Abstiegskampf annehmen" müsse. Diese Worte nahmen sich die Spieler der HG Oftersheim/Schwetzingen zu Herzen und schlugen am vergangenen Wochenende das Spitzenteam aus Baunatal in der eigenen Nordstadthalle. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Es verschaffte der HG etwas Luft, nun steht man aber vor einer noch schwierigeren Aufgabe. Zwar spielt man wieder vor den eigenen Zuschauern, zu Gast ist aber diesmal der ThSV Eisenach - aktueller Spitzenreiter und zudem absoluter Favorit auf den Wiederaufstieg in die 2. Handball-Liga.

Die Pause hat auch den Mannschaften an der Bergstraße gut getan. Nun geht es für die Handballer der SG Leutershausen am Samstag (16 Uhr) wieder um zwei wichtige Punkte, wenn die Mannschaft von Frank Schmitt bei der Bundesliga-Reserve des HSC 2000 Coburg gastiert. In der spielfreien Woche wurden auch wichtige Entscheidungen für die Zukunft getroffen. Die Talente Yannick Stippel (Kreis) und Jörn-Thore Döding (Tor) verlängerten ihre Verträge, zudem bekannte sich gestern Abwehrchef Manel Cirac langfristig zu den Roten Teufeln. "Ich spüre großes Vertrauen", ließ der Spanier vor der Auswärtsaufgabe in Coburg wissen. Sowohl in der Abwehr, als auch im Angriff sei ihm das wichtig.

Auch Mark Wetzel, der als Sportlicher Leiter all diese Vertragsverlängerungen eingefädelt hat, geht zuversichtlich in die nächsten Spiele: "Die Mannschaft hat sich den aktuellen Tabellenplatz hart erarbeitet. Jetzt kommen die Spiele in denen wir uns für die bisherigen Resultate belohnen und uns in der Tabelle oben festsetzen können."

Nach einer Woche Spielpause geht es am Samstag um 20 Uhr für den TVG Großsachsen weiter im Abstiegskampf. Gegner ist der direkte Konkurrent aus Bruchköbel, der nur mit einem Punkt Rückstand auf Rang 14 der Tabelle steht. Die Hessen gewannen ihre letzte Partie gegen Erlangen/Bruck deutlich mit 31:26 und haben die Rote Laterne an die SG Leipzig II weitergereicht. Großsachsen hat man nach der Knieverletzung von Denny Purucker nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den 23-jährigen Mittelmann Dymal Kernaja vom TSV Amicitia Viernheim verpflichtet. Dazu TVG-Trainer Stefan Pohl: "Dymal wird uns weiterhelfen, zumal bei Jan Grammel zusätzlich zum Knorpelschaden noch ein Kreuzbandriss diagnostiziert wurde. Es wird seine Zeit brauchen, bis er völlig integriert ist. Aber er zeigt sich im Training sehr wissbegierig und setzt die Vorgaben schnell um." Und weiter: "Das Spiel gegen Bruchköbel ist enorm wichtig für uns. Die Fans haben uns in den letzten Wochen enorm unterstützt und getragen, wenn es brenzlig wurde. So muss das am Samstag wieder sein." Das wird auch nötig sein, denn die SGB setzt einen Fanbus zum Spiel an die Bergstraße ein, es ist also mit vielen Gästefans zu rechnen.

Apropos Zuschauer: Mehr denn je benötigen auch die Handballer der SG Nußloch die Unterstützung ihrer Fans vor dem Topspiel am Sonntag gegen den GSV Eintracht Baunatal. Anwurf in der Olympiahalle ist um 17 Uhr. Lucas Gerdon (Adduktorenriss), Sebastian Körner (Patellasehnensyndrom), David Bonelli, Adrian Fritsch (beide Kreuzbandriss), David Ganshorn (Schambeinentzündung) sowie Christian Zeitz (Meniskusverletzung) - die Liste der Langzeitverletzten reicht für eine komplette Feldspieler-Aufstellung. An ein geregeltes Handballtraining mit verschiedenen Spielsituationen ist dabei nicht zu denken. "Doch alles Jammern hilft nicht", betont SGN-Trainer Christian Müller, "wir haben einen breiten Kader, in dem jeder den Anspruch hat, in der 3. Liga zu spielen. Aufgrund des personellen Engpasses wird dies der eine oder andere vermutlich auf einer ungewohnten Position tun, aber wenn wir von der Einstellung her wie in Rodgau Nieder-Roden auftreten, bin ich zufrieden." Dort haben die Nußlocher vor zwei Wochen bei der 29:26-Niederlage bis zum Schluss gekämpft, aber es hat eben nicht ganz gereicht.

Die Rhein-Neckar Löwen II gastieren am Samstag im Saarland. Um 19.30 Uhr ist Anwurf bei der HG Saarlouis. Noch steht die Mannschaft von Trainerteam Michel Abt und Andre Bechtold in der Südstaffel einen Zähler hinter der HG - mit einem Sieg im Saarland könnte man aber vorbeiziehen.

Samstag, 16 Uhr: HSC Coburg II - SG Leutershausen; 19.30 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen - ThSV Eisenach, HG Saarlouis - Rhein-Neckar Löwen II; 20 Uhr: TVG Großsachsen - SG Bruchköbel; Sonntag, 17 Uhr: SG Nußloch - GSV Eintracht Baunatal.