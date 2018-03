Von Michael Wilkening

Mannheim. Weil die Spieler des SV Waldhof am Freitagabend wieder viele Torchancen ausließen, mussten sie und die Zuschauer am Ende etwas bangen. Nach den nervlich strapazierenden Schlussminuten machte Dorian Diring mit seinem Treffer zum 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den TSV Stadtallendorf letztlich aber doch alles klar, der SVW bleibt in der Fußball-Regionalliga als Dritter weiter in Schlagdistanz zum Zweiten aus Offenbach.

Die Erlösung war aber der erste Treffer des Abends, und sie war überall im Stadion zu spüren. Als Gianluca Korte den Ball in der 67. Minute nach einer Flanke von Marco Meyerhöfer über die Linie drückte, sprangen selbst alle Zuschauer auf der Haupttribüne des Carl-Benz-Stadions in die Höhe. Oft waren die Fans des SV Waldhof bereit zum Jubeln gewesen, doch sie mussten lange warten, ehe es endlich eine Berechtigung dafür gab. Im letzten Drittel der Saison werden Siege gefühlt immer noch ein wenig wichtiger, auch wenn das arithmetisch gar nicht stimmt. Und deshalb war die Erleichterung groß, als der knappe, aber nicht unverdiente Erfolg gesichert war.

"Die Jungs haben das wieder sehr gut gemacht und es immer weiter probiert", lobte Bernhard Trares seine Schützlinge. Der Trainer erlebte die Schlussphase von der Tribüne aus, nachdem er wegen Reklamierens aus dem Innenraum verbannt worden war. Der Grund der Erregung des Fußballlehrers war eine Verletzung von Abwehrchef Kevin Conrad, der einen Schneidezahn nach einem Schlag ins Gesicht in den eigenen Kiefer gebohrt bekam und ausgewechselt werden musste.

Eine richtig gute Chance hatten die Stadtallendorfer und hätten damit in der 61. Minute beinahe den Spielverlauf auf den Kopf gestellt: Laurin Vogt hatte einen abgewehrten Ball zum vermeintlichen 1:0 abgefeuert, doch Marco Schuster grätschte den Ball gerade noch von der Torlinie. Kurz danach traf Korte auf der anderen Spielfeldseite und brachte die Fans im Stadion zum Jubeln.

In der ersten Halbzeit hatten sich die Waldhof-Angreifer - wie schon beim zurückliegenden Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf (2:2), als es drei Pfostentreffer gegeben hatte - am Torgestänge abgearbeitet. Gianluca Korte (15.), Nicolas Hebisch (39.) und Andreas Ivan (44.) trafen entweder Pfosten oder Latte und deshalb spiegelte sich die deutliche Überlegenheit der Waldhöfer nach 45 Minuten nicht auf der Anzeigetafel wider. Ivan vergab in der 26. Minute zudem eine Doppelchance, als er freistehend zunächst an TSV-Keeper Hrvoje Vincek scheiterte und sein Nachschuss von Kevin Vidakovics von der Linie gekratzt wurde.

Immerhin musste nach dem Abpfiff dieses Mal nicht wegen der vielen vergebenen Gelegenheiten lamentiert werden.

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Conrad (75. Mirko Schuster), Nennhuber, Amin (56. Celik) - Marco Schuster, di Gregorio - Diring, Korte, Ivan (86. Sommer) - Hebisch.

TSV Stadtallendorf: Vincek - Gaudermann, Vier, Vidakovics, Dinler (55. Heuser) - Baltic - Ademi (60. Suero), Zildzovic (82. Döringer), Abdul, Vogt - Williams.

Zuschauer: 3968; Schiedsrichter: Kessel (Norheim); Tore: 1:0 Korte (67.), 2:0 Diring (90.).