Von Claus Weber

Heidelberg. Stefan Saueressig stapfte enttäuscht in die Kabine. "Das war heute nichts", murrte der Trainer des 1. Judoteams Heidelberg/Mannheim. Die Judofighters hatten gerade ihren ersten Heimkampf in der Bundesliga mit 5:9 gegen den TV Erlangen verloren. Das ist keine Schande für eine Mannschaft, die 2012 noch in der Bezirksliga kämpfte und in sechs Jahren fünf Aufstiege in Folge schaffte. "Aber das kannten wir bisher nicht ", sagte Saueressigs Trainerkollegin Carmen Bruckmann, "wir wussten, dass wir in der Bundesliga verlieren werden - aber dass es gleich so kommt.

Die Heimniederlage gegen die Franken wiegt doppelt schwer. Erlangen ist nach der Bundesliga-Reform gemeinsam mit Heidelberg/Mannheim aufgestiegen und konnte in der letzten Zweitliga-Saison noch bezwungen werden. Die Punkte gegen den etwa gleich starken Gegner waren eingeplant. "Ein Sieg war realistisch", sagte Tobias Diehl, der ebenso wie Finn Seeger zwei Duelle gewann, "aber diesmal fehlte uns das Glück, die Erlanger waren ein bisschen schneller im Kopf und haben ihre Chancen genutzt."

Die Niederlage fiel zu hoch aus. Mindestens vier von 14 Duellen standen auf der Kippe. Louis Mai beispielsweise, eines der größten Talente in Baden, führte bereits mit Waza-Ari, musste aber nach einem Würgegriff aufgeben. Auch Dennis Klein unterlag in Führung liegend, weil er aus der Matte traf und disqualifiziert wurde. Und Jonas Mollet und Pascal Bruckmann unterlagen unglücklich.

Dabei hatten die Heidelberg/Mannheimer so stark begonnen, lagen nach den Siegen von Diehl, dem DM-Dritten Seeger und Jan Mollet 3:0 vorn. "Wir haben diesen starken Start leider nicht in positive Energie umgesetzt", seufzte Diehl, "dann hat Erlangen einen Lauf bekommen."

Zur Pause lagen die Judofighters 3:4 in Rückstand, die Trainer mischten das Team ordentlich durch. "Wir haben vier Umstellungen vorgenommen", sagte Saueressig, "ich denke, wir können es noch packen." Doch nur noch Diehl und Seeger punkteten. Der Knackpunkt waren die beiden raschen Niederlagen von Jannis Hill und Jan Mollet nach nur wenigen Sekunden. Das war bitter. Hill hatte in der Woche zuvor beim 5:9 zur Bundesligapremiere beim hoch favorisierten JC Leipzig noch beide Kämpfe gewonnen, Mollet hatte seinen Gegner vor der Pause bezwungen - und kassierte nun nach nur zwölf Sekunden einen Ippon.

Das nahm den Judofighters den Wind aus den Segeln. "Jetzt müssen wir schauen, dass wir die anderen Kellerduelle gewinnen", sagte Carmen Bruckmann nach der zweiten Niederlage im zweiten Kampf.

Trost kam vom Chef. Wolfgang Drissler, der Präsident des Badischen Judo-Verbandes, ist überzeugt, dass das Judoteam Heidelberg/Mannheim den Klassenverbleib schaffen wird. "Diese junge Mannschaft bringt, Motivation, Stimmung und Dynamik mit", sagte der Hemsbacher und lobte: "Die Judofighters sind die große Ausnahme in der Klasse, setzen ausschließlich auf deutsche Athleten, auf ihren eigenen Nachwuchs, und sie integrieren sehbehinderte Sportler in ihrer Mannschaft."

Die Stimmung beim Team und den rund 400 Zuschauern war dennoch gedrückt, während sich die Erlanger gut gelaunt auf den Heimweg machten. Stefan Saueressig hatte dem Gegner als Zeichen der Gastfreundschaft in der Pause einen Kasten Bier geschenkt. "Die Erlanger sind mit dem Mannschaftsbus da, für gute Stimmung auf der Heimfahrt ist gesorgt", hatte Hallensprecher Pierre Bruckmann bei der Überreichung geschmunzelt - und am Ende leider recht behalten.