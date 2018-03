Bad Rappenau-Heinsheim. Nach einer Serie von drei Wettkämpfen in Folge präsentiert sich der TSV am morgigen Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr endlich wieder zu Hause in der Josef-Müller-Halle. Entspannt kann die Mannschaft von Trainer Ferdinand Wittmann hierbei die Gäste aus Karlsruhe begrüßen, schließlich hat man im bisherigen Saisonverlauf nicht nur die nötigen Punkte für den angestrebten Klassenerhalt in der 1. Bundesliga bereits gesammelt, sondern mit den beiden Überraschungssiegen zum Saisonbeginn gegen Roding und zuletzt gegen den AC St. Ilgen, für einen 4. Platz in der Tabelle gesorgt, den nicht einmal die kühnsten Optimisten für möglich gehalten hätten. Die 11:7 Punkte können sich aus Heinsheimer Sicht mehr als sehen lassen.

Ganz anders dagegen ist die Situation bei den Gäste vom KSV Durlach. Ihre Saison verlief bisher alles andere als rund. Viele verletzungsbedingte Ausfälle, eine mehr als unglückliche Niederlage gegen Roding, als man denkbar knapp, trotz bisheriger Saisonbestleistung, mit 731,6:732 Relativpunkten 1:2 verlor, sorgten bisher dafür, dass man sich momentan mit eher überschaubaren 6:12 Punkten nur auf Platz sieben in der Tabelle einfindet.

Das spiegelt natürlich nicht unbedingt die Leistungsfähigkeit der Durlacher Staffel wider. Schmerzlich vermisst wurde vom KSV die Olympiateilnehmerin Sabine Kusterer, die im bisherigen Saisonverlauf nicht eingesetzt werden konnte. Auch die beiden Franzosen Redon Manushi und der Weltklasseheber, Europameister und Dritter der Weltmeisterschaften des vergangenen Jahres in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm Bernardin Kingue Matam standen ihrer Mannschaft nicht in allen Wettkämpfen zur Verfügung. Ausfälle dieser Größenordnung sind natürlich nicht zu kompensieren.

In Heinsheim werden beide Spitzenheber der französischen Nationalmannschaft ebenso erwartet, wie der "Mister Zuverlässig" und mehrfache Medaillengewinner bei Deutschen Meisterschaften Kevin Schweizer, der dem Teamergebnis rund 140 Relativpunkte beisteuern kann. Mit Yannik Staudt wird ein ehemaliger Obrigheimer für die Durlacher auf Punktejagd gehen und dem Mannschaftsergebnis über 100 Relativpunkte beisteuern. Damit geht der KSV Durlach als klarer Favorit in die Begegnung. Das beeindruckt aber den TSV in keiner Weise. Selbst wird man ebenfalls auf seine erfolgreiche Stammformation der letzten Wettkämpfe zurückgreifen können. Und diese hat sich ja in dieser Saison schon mehrfach als Favoritenschreck ausgezeichnet. Das Team wird mit Aleksandar Dimitrov, Nikolay Georgiev, Christopher Roland, Sophia Attilo, Lars Wittmann, Edward Schuler und Fabian Gallion alles daran setzen den Gästen Paroli zu bieten. Die Zuschauer dürfen sich also auf einen spannenden Wettkampf mit Topleistungen auf beiden Seiten freuen.

Bereits um 18 Uhr treffen die Reserveteams beider Mannschaften in der Landesliga Nord aufeinander.