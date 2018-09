Mosbach. Nach dem überraschenden Auftakterfolg gegen den Titelfavoriten TV Hemsbach und einer spielfreien Woche sind die Mosbacher Landesliga-Handballer am heutigen Samstag um 19.30 Uhr im Taubertal gefordert. Dort trifft die Mannschaft von Trainer Dumitru Cartos auf die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim, welche im vergangenen Jahr noch eine Klasse höher aktiv war. Trotz starker Gegenwehr musste die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim nach zweijähriger Zugehörigkeit Ende der letzten Saison aus der Verbandsliga absteigen.

Der TV Mosbach wird auf jeden Fall mit breiter Brust in die Partie gehen. Das Team möchte wie jedes Spiel, gewinnen, zumindest ist das die Einstellung eines jeden Spielers, der den TVM-Adler auf der Brust trägt. Dennoch reist der TV Mosbach ohne Druck in die Grünewaldhalle nach Tauberbischofsheim und kann befreit aufspielen.

Vielleicht gelingt Heiß & Co der perfekte Saisonstart und sie gehen mit 4:0-Punkten in die nächste spielfreie Phase. Doch dafür muss in Tauberbischofsheim 60 Minuten hart gearbeitet und volle Konzentration sowie Leidenschaft an den Tag gelegt werden. Die Mannschaft hofft auch in der Fremde auf zahlreiche Unterstützung und freut sich über jeden Supporter vor Ort. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr

Die Handballabteilung des TV Mosbach ist an diesem Wochenende mit insgesamt zehn Mannschaften durchweg auswärts im Einsatz. Den Auftakt macht am heutigen Samstag um 14.45 Uhr die männliche A-Jugend des TV Mosbach, die in ihrer Landesligabegegnung bei der SG Horan, eine Handballspielgemeinschaft der Vereine HSV Hockenheim, TV Altlußheim und TBG Neulußheim antritt. Spielort ist die Hockenheimer Jahnhalle.

Um 15 Uhr gibt die männliche C1-Jugend des TV Mosbach ihre Visitenkarte bei der SG Schozach/Bottwartal ab. Bleiben die Mosbacher Nachwuchshandballer nach den zwei Auftakterfolgen auch im dritten Bezirksligaspiel ungeschlagen? Spielort ist die Mehrzweckhalle in Oberstenfeld/Gronau.

Um 16 Uhr tritt die gemischte E-Jugend in der Regionalstaffel beim ETSV Lauda an und um 19.30 Uhr bestreiten die Mosbacher Landesliga-Männer ihre Auswärtspartie bei der HSG Dittigheim/TBB in der Tauberbischofsheimer Grünewaldhalle. Den Abschluss am Samstag bestreitet um 20 Uhr die zweite Männermannschaft bei der SG Schozach/Bottwartal in der Mehrzweckhalle Oberstenfeld/Gronau.

Am Sonntag sind weitere fünf Handballteams des TV Mosbach im Einsatz. Um 11 Uhr, um 13.30 Uhr und um 15.15 Uhr treffen die männliche D-Jugend, die männliche B-Jugend und die Frauen jeweils bei der SG Schozach/Bottwartal an. Die weibliche A-Jugend und weibliche C-Jugend geben um 13 Uhr und 15 Uhr jeweils ihr Gastspiel bei der JSG Neckar-Kocher in der Neckarsulmer Pichterichhalle.