Buchen. Die Nächte werden länger und das Laufen in der Dämmerung unheimlicher... Ein guter Grund, um in Buchen beim Halloween-Stadtlauf (31. Oktober) an den Start durch die Buchener Innenstadt zu gehen. Der TSV Buchen bietet sechs verschiedene Streckenlängen zur Auswahl an, ausgetragen als Nachtlauf mit Laufbeginn ab 17.10 Uhr. Die Rundstrecke von ca. 1,1 km führt durch die Altstadt von Buchen und wird je nach Alter und Streckenlänge bis zu neunmal durchlaufen. Den Siegern winken interessante Preise, Medaillen und Pokale. Sonderpreise werden verteilt für die Läufer mit den schönsten Laufkostümen. Weitere Preise winken im Hauptlauf den Teams mit der größten Anzahl an Läufern, dort gibt es drei Fässchen Kühles von einem unserer Hauptsponsoren.

Folgende Laufstrecken werden angeboten: Hauptlauf über 10 km (amtlich vermessene Strecke, Einzel- und Teamwertung; Jedermannlauf über fünf Runden (ca. 5,61 km, Startschuss/Nettozeit); Stadt-Walking (50 Minuten, ohne Runden- und Zeitmessung); drei Schülerläufe über 1, 2 und 3 Runden je nach Alter; Bambinilauf über die kleine Stadtrunde mit 600 m

Starts ab 17.10 Uhr durch die beleuchtete Innenstadt mit Beginn der kurzen Strecken. Das Meldeportal ist offen, Nachmeldungen vor Ort können spätestens 45 Minuten vor Laufbeginn erfasst werden. http://www.tsv-buchen.de/2017-halloweenlauf-in-buchen/(zur Ausschreibung und Meldung)

Für Essen und Trinken für Aktive und Zuschauer ist an der Strecke gesorgt. Die Organisatoren des TSV Buchen freuen sich auf "gruselige" Teilnehmer.