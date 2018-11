Von Herbert Schmerbeck

Neckarelz. Alle waren sich einig, es war ein glücklicher 3:2-Sieg der Spvgg Neckarelz gegen den TuS Bilfingen. Was unter dem Strich aber zählt sind die drei Punkte. "Die ganze Zeit waren wir fußballerisch gut und die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Diesmal war der Gegner von der Spielanlage her besser", meinte Trainer Marc Ritschel. "Aber mit dem Ergebnis bin ich zufrieden." Grund zum Ärgern hatte dagegen Bilfingens Trainer Dejan Svetlanovioc: "Es war eine unnötige Niederlage. Wir haben unsere Chancen nicht verwertet." Zwei Mal gingen die Gäste in Führung. Zwei Mal kam Neckarelz zurück und erzielte schließlich in der Schlussminute den Siegtreffer. Schon in der 4. Minute kassierten die Gastgeber das 0:1 durch Sascha Mörgenthaler. Ein erster Rückschlag für Neckarelz, die sich so sehr nach dem zweiten Saisonsieg sehnten. Dann foulte Jeremy Westphalen Fabio Schmidt im Strafraum. Abedin Krasniqi (23.) verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:1. Der Routinier stand in dieser Saison zum ersten Mal bei Neckarelz auf dem Platz. Dafür hatte Ritschel auf die erkrankten Lukas Böhm und Arnold Luck sowie den Gelb/Rot gesperrten Hendrik Hogen verzichten müssen.

Nach der Pause ging erneut Bilfingen in Führung. Lars Kuhn traf in der 64. Minute. "Danach haben wir das Spiel wieder im Griff gehabt", meinte Svetlanovic. Er ärgerte sich über zu viele individuelle Fehler seiner Mannschaft. "Das 2:2 war ein Geschenk. Es fiel aus dem Nichts. Damit haben wir den Gegner wieder ins Spiel gebracht." Aiman Kurt (67.) erzielte zehn Minuten nach seiner Einwechslung das 2:2. Kurz vorher hatten die Bilfinger das 3:1 auf dem Fuß gehabt. "Es war offener Schlagabtausch und dann verlierst du so ein Spiel, wo du eigentlich drei Punkte holen musst", sagte Svetlanovic. Und in der Schlussminute kassierte seine Mannschaft noch das 3:2 durch Fabio Schmidt.

"Es war sicherlich Kategorie glücklicher Sieg. Aber was definitiv für uns spricht, wir haben immer weitergemacht haben, immer weiter gefightet haben und dann mit einen Lucky Punch das Spiel für uns entschieden haben", sagte der Neckarelzer Sportliche Leiter Stefan Strerath. Mit nun acht Punkten schob sich die Spielvereinigung an Bilfingen vorbei auf Rang zehn. Das war wichtig vor der Partie beim Tabellenzweiten VfR Mannheim.

SpVgg Neckarelz: Penz, Stötzel, Frey (77. Artun), Schwind, Bitz, Schmidt, Agac (57. Kurt), Krasniqi (66. Diefenbacher), Malinovski, Ahmetio. Cardal (66. Gabler).

TUS Bilfingen: Dörrich, Kraus, Haußer (89. Barbu), Petlach, Svjetlanovic, Krause, Mörgenthaler, Westphalen (65. Maier), Kohlmann (54. Stoitzner), Kuhn, Celebi.

Tore: 0:1 (4.) Sascha Mörgenthaler, 1:1 (23.) Abedin Krasniqi (Foulelfmeter), 1:2 (64.) Lars Kuhn, 2:2 (67.) Aiman Kurt, 3:2 (90.) Fabio Schmidt. Schiedsrichter: Marvin Dill

Zuschauer: 100

VfB Eppingen - VfR Gommersdorf 0:0: Der VfR Gommersdorf kann doch noch punkten. Mit einem 0:0 gelang den Jagsttälern eine kleine Überraschung beim Tabellenvierten VfB Eppingen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit gab es zunächst eine Rote Karte gegen Dennis Herrmann wegen Foulspiels. Aus dem darauf folgenden Freistoß entstand die Szene, die zu einem Elfmeter führte. Da sahen die VfR-Anhänger schon alle Felle wieder davon schwimmen, als der Unparteiische nach einem Handspiel auf den ominösen Punkt deutete. Doch VfR-Torhüter Nico Bayha ließ sich nicht bezwingen und wehrte den Ball zum letzten Eckball für Eppingen ab. Als auch dieser verteidigt war, pfiff der Schiedsrichter ab und die Gommersdorfer rissen die Arme zur Jubelpose hoch, mitten drin der Gommersdorfer Torhüter.

VfR-Spielführer Markus Gärtner musste noch wegen seiner muskulären Probleme passen. VfR-Trainer Torben Köpfle und der spielende Co-Trainer Tobias Scheifler hatten gravierende Umstellungen vorgenommen, die in vielen Szenen fruchteten. Die schnellen Florian Stelzer und Felix Schmidt spielten auf den Außendeckerpositionen und nahmen den schnellen Flügelstürmern der Eppinger oftmals den Wind aus den Segeln. Die beiden Sechserpositionen übernahmen Dennis Herrmann und Raphael Mütsch. "Die Umstellungen haben funktioniert. Wir können zufrieden sein", sagte der verletzte Markus Gärtner. (eb)

VfB Eppingen: Guttleber - Sigloch, Söder (46. Kara), Felk - Rudenko. Kirsten (68. Hecker), Gherman, Kradija (79. Irrgang), Friedrich - Bostan (84. Ebner), Haas

VfR Gommersdorf: Bayha - Stelzer, Silberzahn, Conrad, F. Schmidt - D. Feger, R. Mütsch, Herrmann, M. Schmidt - Götz (88. Stöckel), Scheifler; SR: Roy Dingler (Birkenfeld) ; Zuschauer: 200