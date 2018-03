Von Roland Karle

Obrigheim. In seiner typisch unaufgeregten Art startete Alexej Prochorow direkt nach seinem Wettkampf bei der Weltmeisterschaft im kalifornischen Anaheim einen freundlichen Aufruf. "Kommt alle zum Wettkampf zwischen Obrigheim und Speyer am 16. Dezember. Beide Mannschaften sind gut drauf. Das wird cool." So sprach der Olympia-Starter von 2016 im Interview mit der verbandseigenen Internetseite "German Weightlifting TV". Und vielleicht wird das Aufeinandertreffen zwischen den beiden Besten im Südwesten nicht nur cool, sondern richtig heiß. "Wir wollen Speyer ärgern", kündigt Manuel Noe, Obrigheims Sportlicher Leiter, an.

Die Vereinsführung hat einiges dafür getan, dass der letzte Wettkampf des Jahres 2017 tatsächlich zu einem echten Höhepunkt werden kann. Genauer gesagt: Durch die Verpflichtung des spanischen Nationalhebers Alejandro Gonzalez Baez schöpft der SV Obrigheim nun das Ausländerkontingent von zwei Plätzen voll aus. Der nach einem Dopingverdacht seit Februar dieses Jahres suspendierte Ion Jubirca steht weiterhin nicht zur Verfügung, über seinen Fall muss der Rechtsausschuss des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) entscheiden. So war in den vergangenen Monaten lediglich Gheorghii Cernei im Einsatz, dabei blieb er allerdings unter seinen Möglichkeiten. Nach seiner Formkrise will der Rumäne moldawischer Herkunft, 2010 immerhin Junioren-Vizeweltmeister im Reißen, wieder an frühere Großtaten anknüpfen.

Die meiste Aufmerksamkeit wird am Samstag - der Wettkampf beginnt um 19.30 Uhr - vermutlich Alejandro Gonzalez Baez auf sich ziehen. Es ist sein erstes Mal für den SV Obrigheim, und die Erwartungen sind groß. Bei der WM in den USA ging der 27-Jährige in der B-Gruppe der 77-Kilo-Klasse an den Start, stand also im Wettbewerb mit seinem neuen Mannschaftskollegen Nico Müller und mit Max Lang vom Chemnitzer AC. Wer es als Zeichen einer harmonischen Begrüßung verstehen mag: Müller und Gonzalez erzielten mit jeweils 333 Kilo im Zweikampf exakt das gleiche Ergebnis. Der Spanier landet am Freitag in Frankfurt, am Tag drauf will er einen tollen Einstand feiern - eine Fiesta in der Neckarhalle, möglichst garniert mit einem Sieg gegen Speyer.

Die Pfälzer haben in dieser Saison bereits die 900-Punkte-Marke überschritten und werden mit Ausnahme von Almir Velagic, der nach einer Operation noch Trainingsrückstand hat, in Bestbesetzung antreten. Neben den deutschen Nationalhebern Jürgen Spieß, Tom Schwarzbach und Alexej Prochorow heben für Speyer Josue Brachi Garcia und David Sanchez Lopez. Auch sie ließen noch vor wenigen Tagen bei der WM die Hanteln fliegen. Und wem das jetzt spanisch vorkommt, liegt richtig: Der deutsche Meister hat für die Ausländerplätze zwei starke Spanier im Aufgebot. Insgesamt kommt Speyer mit fünf aktuellen WM-Teilnehmern in die Neckarhalle, während der SV Obrigheim mit Müller und Gonzalez zwei Athleten stellt, die in Anaheim dabei waren. Mehr als die Hälfte aller Heber hat also gerade noch WM-Luft geschnuppert und sich mit den weltweit besten Stemmern gemessen.

Und wie groß ist nun die Chance, dass die Obrigheimer Gewichtheber nach zuletzt vier Niederlagen in Serie gegen die Pfälzer Powerstaffel gewinnen? Manuel Noe spart sich allzu vollmundige Ankündigungen. "Speyer ist Favorit, daran hat sich nichts geändert", sagt er. Doch der Teamchef spekuliert auf die Gunst der Stunde. "Wenn alles super läuft und unsere Jungs einen richtig guten Tag erwischen, können wir gewinnen."

Die Mannschaft fürs Spitzenduell zum Jahresabschluss steht. Neben Gonzalez und Cernei kämpfen die deutschen Nationalheber Nico Müller und Matthäus Hofmann für den SV Germania. Müller will sich nach dem vermaledeiten WM-Auftritt von seiner besseren Seite zeigen, während Hofmann nach mehreren Monaten gezielten und vor allem schmerzfreien Trainings in die Vollen gehen und testen wird, wie stark er schon wieder ist.

Viel vorgenommen hat sich auch Jakob Neufeld, der mit seinen 34 Jahren unermüdlich schweres Eisen beackert. Den sechsten Startplatz besetzt Alexander Oberkirsch, möglicherweise wird ihn im Stoßen der wiedergenesene Marius Oechsle ablösen. Als zweiter Ersatzheber steht Adrian Müller bereit, der trotz geringeren Trainingsumfangs zuletzt mit 125 Punkten in der 2. Mannschaft überzeugte.

Teamchef Noe erwartet kurz vor dem Jahresende "einen klasse Wettkampf, in dem wir sportliche Ausrufezeichen setzen wollen". Die Neckarhalle wird dicht besetzt sein, Eintrittskarten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Wer nicht dabei ist, könnte was verpassen. Oder um es nochmal mit Speyers Superschwergewichtler Prochorow auszudrücken: "Das wird bestimmt cool."