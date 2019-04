Nico Müller will am Mittwoch bei der Europameisterschaft seinen letztjährigen Titel verteidigen. Foto: S. Weindl

Von Roland Karle

Obrigheim. Der letzte Eindruck, mit dem sich Nico Müller aus der Heimat verabschiedete, ließ das Publikum in der Obrigheimer Neckarhalle staunen. Der kaum 82 Kilo schwere Gewichtheber stellte im Bundesliga-Duell gegen TB Roding (3:0) mit 158 Kilo einen persönlichen Rekord im Reißen auf, danach hielt er erstmals in seinem Sportlerleben 201 Kilo über Kopf - geriet aber ins Laufen, bekam den Stoßversuch folgerichtig als ungültig gewertet.

Nun, gut zwei Wochen später, wird der 25-Jährige erneut angreifen. Seit dem Wochenende weilen Müller, sein Teamkollege Matthäus Hofmann und Trainer Oliver Caruso in Batumi. In der georgischen Hafenstadt am Schwarzen Meer hat die Europameisterschaft im Gewichtheben begonnen, die deutsche Nationalmannschaft ist mit sechs Männern und fünf Frauen so stark vertreten wie lange nicht mehr. Der Auftakt hat gut geklappt: Der 21-jährige Jon Luke Mau vom TSV Blau-Weiß Schwedt holte bei seiner EM-Premiere in der 61-Kilo-Klasse am Sonntag Bronze im Stoßen; im Zweikampf wurde er Siebter.

Den deutschen EM-Kader führt Nico Müller an, der vor einem Jahr Gold im Zweikampf und im Stoßen gewann; es war der erste Europameister-Titel für den Bundesverband seit neun Jahren. Im November 2018 avancierte er als Siebter zum besten Deutschen bei der WM, die Formkurve des Mittelgewichtlers verläuft beständig nach oben. Er ist zurzeit national die Nummer eins in seiner Sportart. Dass der Sportsoldat erstmals zum "Gewichtheber des Jahres 2018" gekürt wurde, passt ins Bild.

Mit den Erfolgen steigen auch die Erwartungen. Und auf den Titelverteidiger schauen natürlich alle, die Gegner wollen ihn vom Thron stürzen. Nico Müller ficht das nicht an. "Ich bin gut in Form und will im Wettkampf das Optimale abrufen", sagt er. "Wichtig ist, dass ich weitere Punkte für die Olympia-Qualifikation hole. Und wenn es am Ende zu einer Medaille reicht, umso besser." Die EM zählt zu den sogenannten Gold-Wettkämpfen: Hier erzielte Ergebnisse werden mit dem höchsten Faktor bewertet und bringen in der Weltrangliste relativ die meisten Punkte. Wer dort im kommenden Jahr auf den vorderen Plätzen liegt, wird mit einem Ticket für Tokio 2020 belohnt. Nach seinem Debüt 2016 in Rio de Janeiro (10. Platz) strebt Müller ein zweites Mal Olympia an.

Der Weg dorthin führt über internationale Turniere, die Europameisterschaft gehört dabei zu den Saisonhöhepunkten. In der 81-Kilo-Klasse ist die Konkurrenz groß. 27 Athleten gehen in drei Gruppen an den Start, in keiner anderen Kategorie tummeln sich so viele Heber. Mit Max Lang vom AC Mutterstadt steht ein weiterer Deutscher im Wettbewerb, er wird in der B-Gruppe auflaufen. Orientiert man sich am gemeldeten Eingangsgewicht, so rangiert Nico Müller mit 355 Kilo zwischen Platz fünf und sieben.

Favoriten sind demnach andere: Der Albaner Daniel Godelli hat 369 Kilo auf dem Papier stehen, der Armenier Andranik Karapetyan und der Bulgare Petr Asayonak jeweils 365 Kilo, dann folgt der für den AC Mutterstadt in der Bundesliga aktive Italiener Antonino Pizzolato mit 360 Kilo.

Das sind Richtwerte, belastbare Prognosen lassen sich daraus schwer ableiten. Am Ende zählt, was die Athleten tatsächlich auf die Bühne bringen. Bestes Beispiel: die EM im vergangenen Jahr. Da war Nico Müller in der 77-Kilo-Klasse der einzige Top-Heber, der sechs gültige Versuche schaffte. Vor allem das Stoßen geriet zu einem Festival der Fehler: Elf von 14 Athleten scheiterten in ihren dritten Versuchen. Am Ende stand Müller, nachdem er 155 Kilo gerissen und 191 Kilo gestoßen hatte, ganz oben auf der Siegertreppe.

Am Mittwoch, wenn Müller startet, wird er sich daran erinnern, worauf es wesentlich ankommt, nämlich die richtige Balance zu finden zwischen Sicherheit und Attacke. "Die Vorbereitung ist bis zuletzt sehr gut gelaufen. Nico wird in die Vollen gehen", kündigt Oliver Caruso an. Mit den Kontrahenten in der 81-Kilo-Klasse beschäftigen sich der Trainer und sein Schützling im Vorfeld wenig. "Die Arbeit ist gemacht. Jetzt geht es darum, dass Nico die Spannung hoch hält und sich ganz auf seine Stärken konzentriert. Abhängig von Tagesform und Wettkampfverlauf werden wir dann agieren", erklärt Caruso.

Der Cheftrainer des Baden-Württembergischen Gewichtheberverbandes kümmert sich in Georgien intensiv um Müller und Hofmann, die er im Landesstützpunkt Schwarzach betreut. Mit Jürgen Spieß hat sich ein weiterer Gewichtheber aus der Region für die EM qualifiziert. Der dreimalige Olympia-Teilnehmer und Kapitän des deutschen Mannschaftsmeisters AV Speyer startet im Einzel für den Verein Kraft-Werk Schwarzach.

Während Spieß (Klasse bis 96 Kilogramm) ebenso wie Hofmann (bis 109 Kilogramm) am Freitag an die Hantel geht, gilt’s für Nico Müller am Mittwoch, 10. April, ab 18.30 Uhr deutscher Zeit. Sein Wettkampf wird auf Eurosport übertragen, im Internet informiert der Europäische Gewichtheberverband EWF auf seiner Webseite www.ewfed.com über den Verlauf.