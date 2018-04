Obrigheim. (rol) Als drittbeste deutsche Mannschaft beendeten die Obrigheimer Gewichtheber die vergangene Runde. Knapp sechs Monate nach dem DM-Finale in Speyer will sich das Bundesliga-Team am Samstag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr wieder kräftig zupackend auf der Bühne präsentieren. Zu Saisonbeginn trifft der SV Obrigheim auf den KSV Durlach, der bereits vor einer Woche seinen ersten Wettkampf absolvierte und dabei in eigener Halle mit 718,6:855,4 Punkten gegen den deutschen Meister AV Speyer unterlag.

Ziel des SV Obrigheim ist erneut, den Endkampf der drei stärksten Mannschaften zu erreichen. Das dürfte in dieser Saison schwerer werden als in den Jahren zuvor. In der Gruppe A (Süd-West) mit nun neun Mannschaften hat vor allem der AC Mutterstadt personell aufgestockt und mit 800 erzielten Relativpunkten beim AC St. Ilgen ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Teams wie Durlach, Roding und Heinsheim haben zum Start mehr als 700 Punkte erreicht, auch sie sind als Gegner keine leichte Kost.

Im Kader des SV Obrigheim haben sich nur wenige Veränderungen ergeben. Kurz vor Ablauf der Wechselfrist überraschte Eigengewächs Yannik Staudt mit der Mitteilung, zum KSV Durlach zu wechseln. Noch immer ungeklärt ist, wie es mit Ion Jubirca weitergeht, der wegen Dopingverdachts suspendiert wurde. Ein Urteil in diesem Fall steht aus. Zurück an der Hantel ist Matthäus Hofmann, der wegen einer langwierigen Verletzung die gesamte letzte Saison verpasste. Um junge Athleten an die Bundesliga heranzuführen, wurde ein Perspektivkader gegründet, dem Ruben Hofmann, Sarah Döll und Celina Schönsiegel angehören.

Bedeutende Veränderungen gab es im Team hinter der Mannschaft: Edmund Ehrmann hat nach Jahrzehnten als Sportlicher Leiter sein Amt abgegeben, sein Nachfolger ist Manuel Noe. Ebenso nicht mehr dabei sein wird Damiano Belvedere, der sich viele Jahre um die körperliche und mentale Fitness der Gewichtheber gekümmert hat. Als Physiotherapeut wird künftig Daniel Gatzka die Mannschaft betreuen. Betreuer und sportlicher Ratgeber bleibt Ingo Fein, hinzukommen Kevin Ockert, Thorsten und Volker Hauß.

Folgende Athleten stehen im Bundesliga-Aufgebot des SV Obrigheim für die Saison 2016/17:

Jakob Neufeld: Alter: 34. Beruf: Student. Familienstand: verheiratet. Bundesliga in Obrigheim seit: 2009. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 56. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 148 kg/Stoßen: 182 kg/Zweikampf: 330 kg. Relativpunkte: 176. Größte Erfolge: Deutscher Meister 2010 bis 2013, Vizemeister 2014, mehrfacher Teilnehmer an WM und EM.

Alexander Oberkirsch: Alter: 29. Beruf: Immobilienkaufmann. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2011. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 45. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 146 kg/Stoßen: 167 kg/Zweikampf: 313 kg. Relativpunkte: 165. Größte Erfolge: 3. Platz DM 2011 und 2012, mehrfacher deutscher Meister der Jugend und Junioren.

Matthäus Hofmann: Alter: 23. Beruf: Sportsoldat. Familienstand: verheiratet. Bundesliga in Obrigheim seit: 2010. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 39. Gewichtsklasse: bis 94 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 170 kg/Stoßen: 200 kg/Zweikampf: 370 kg. Relativpunkte: 176,0. Größte Erfolge: Deutscher Meister der Junioren 2013 und 2014, 5. Platz Junioren-WM 2013 in Lima/Peru, 5. Platz Junioren-EM 2014 in Limassol/Zypern.

Nico Müller: Alter: 23. Beruf: Sportsoldat. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2008. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 66. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 152 kg/Stoßen: 190 kg/Zweikampf: 342 kg. Relativpunkte: 183,6. Größte Erfolge: Deutscher Meister der Senioren 2013 bis 2015, 5. Platz Reißen Jugend-Olympiade 2010 in Singapur, 5. Platz EM 2016 in Fjorde/Norwegen, 10. Platz Olympische Spiele 2016 in Rio de Janeiro.

Adrian Müller: Alter: 22. Beruf: Polizeikommissar-Anwärter. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2011. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 45. Gewichtsklasse: bis 69 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 117 kg/Stoßen: 145 kg/Zweikampf: 260 kg. Relativpunkte: 140. Größte Erfolge: Deutscher Meister der Senioren und Junioren 2013 und 2015, mehrfacher deutscher Jugendmeister, 4 deutsche Jugendrekorde. 6. Platz Jugend-EM 2012 in Bukarest/Rumänien.

Philipp Hülser: Alter: 22. Beruf: Konstrukteur. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2013. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 12. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 112 kg/Stoßen: 138 kg/Zweikampf: 250 kg. Relativpunkte: 105

Marius Oechsle: Alter: 23. Beruf: Industriekaufmann. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2016. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 9. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 127 kg/Stoßen: 164 kg/Zweikampf: 271 kg. Relativpunkte: 140

Gheorghii Cernei: Alter: 26. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2016. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 7. Gewichtsklasse: bis 85 kg. Bestleistungen: Reißen: 160 kg/Stoßen: 190 kg/Zweikampf: 350 kg. Relativpunkte: 180. Größte Erfolge: 3. Platz EM 2016.