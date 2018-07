FC Germania Friedrichstal - SpVgg Neckarelz 2:1: Fast eine Stunde lang sah es bei nasskaltem Herbstwetter mit Nieselregen im Stutensee-Stadion danach aus als könnte der Oberliga-Absteiger SpVgg Neckarelz gegen Tabellenführer Friedrichstal für eine Überraschung sorgen.

Den Hausherren schmeckte der kompakt stehende Deckungsverbund der Gäste nicht, während Neckarelz mit viel Engagement zur Sache ging. Schon inder 10. Minute hatten die Gäste Pech, dass der im Strafraum zu Fall gekommene Henrik Hogen keinen "Elfer" zugesprochen bekam. Mit einem schulmäßigen Konter schoß Lukas Böhm die Gäste dennoch in Front (27.), dem in der 41. Minute beinahe noch das 0:2 geglückt wäre.

Beim offenen Schlagabtausch in der 2. Hälfte drängte der FCG mächtig auf den Ausgleich, dem in der 56. Minute auch Torjäger Patrick Roedling aus Kurzdistanz gelang. Die nicht aufsteckenden Gäste hätten durch Andreas Schwinds Gewaltschuss erneut in Führung können, der nur knapp sein Ziel verfehlte.

In der 89. Minute kam der Tabellenführer nach einem Di Giorgio-Freistoß durch Marcel Höniges doch noch zu einem am Ende glücklichen "Dreier". Die überraschend starken Gäste hätten zumindest ein Remis verdient gehabt.

Friedrichstal: Haumann, F. Diringer(71,Laschuk), Weiß, Ritter(91.Kremer), Di Giorgio(93. Milli), Roedling, T.Baumgärtner, Mohamed (84. Ph. Diringer, A.Mendoua Engon, Kaiser, Höniges.

Neckarelz: Penz, Stötzel, Frey, Schwind, Bitz, Schmidt, Böhm (79.Agac), Hogen, Ahmeti, Luck (62. Kurt) Kizilyar (83. Cardal); Schiedsrichterin: Evelyn Holtkamp/Mannheim; Tore: 0:1 (27.) Böhm, 1:1 (56.) Roedling, 2:1 (89.) Höniges.

VfR Gommersdorf - SpVgg Durlach-Aue 0:2: Mit einem 2:0-Sieg entschied die SpVgg Durlach-Aue das Kellerduell der Verbandsliga beim VfR Gommersdorf für sich. "Das haut uns trotzdem nicht um. Wir stehen weiter zusammen und werden auch diese schwierige Situation überstehen", blickt der Vorstand der Jagsttäler, Norbert Sturm, trotz der deprimierenden Tabellen- und Punktesituation mit Optimismus in die Zukunft. Kleine Änderungen gegenüber letzten Sonntag gab es in der Anfangsformation der Gommersdorfer.

Einen Bruch gab es im Gommersdorfer Spiel, als Spielführer Markus Gärtner (18.) wegen Verletzung ausgewechselt werden musste. Kurz darauf war Goalgetter Fabian Geckle (20.) durch und konnte nur durch ein Foul im Strafraum gebremst werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte er selbst zum 0:1 für die Gäste. Die Führung der Gäste wirkte wie ein Serum für sie, denn immer mehr bestimmten sie das Spielgeschehen. Dazwischen entlief mal Torben Götz (35.) der Gästeabwehr und scheiterte mit der größten Möglichkeit zum Ausgleich am aufmerksamen SpVgg-Torhüter Dirk Naumann. Fast postwendend fiel dann das 2:0 für die Auer. Wiederum Geckle war der Gommersdorfer Abwehr entwischt. Seine präzise flache Hereingabe drückte Nico Plattek (37.) ins kurze Eck. Gommersdorf gab zwar nicht auf, konnte aber trotz Wind im Rücken keine Gefahr mehr vor dem Gästegehäuse heraufbeschwören.

Auch im zweiten Abschnitt hatten die Gäste Vorteile. Die SpVgg zeigte das bessere Zweikampfverhalten und ließen dadurch die Gommersdorfer nicht richtig zur Entfaltung kommen. Und der 21-jährige SpVgg-Torjäger Fabian Geckle steht nicht umsonst in der Torjägerliste der Verbandsliga mit seinen neun Treffern an der dritten Stelle der Liste. Er erwies sich als ständiger Unruheherd für die Gommersdorfer Abwehr. Ein letztes Aufbäumen der Gommersdorfer überstanden die Gäste schadlos. Ein Abseitstor (85.) der Gommersdorfer wurde aberkannt.

VfR Gommersdorf: Bayha - Conrad, Silberzahn, Gärtner (18. Bender), Geissler - F. Schmidt, Stelzer, R. Mütsch (58. Hespelt), M. Schmidt - D. Feger, Götz

VfB Gartenstadt: Naumann - Schiatti, Attia (85. Adamu), Rosenthal, Kastler - Rolf, Cope - R. Gondorf, Plattek (92. Dorwarth), Stamer (72. Schnürer) - Geckle

Tore: 0:1 (25., Foulelfm.) Geckle, 0:2 (37.) Plattek; SR: Daniel Schindler (Leimen); Zuschauer: 140