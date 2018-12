Ein Pokal und eine Silbermedaille: Dennis Roßmannek gibt in seiner Sportart Mens Physique eine sehr gute Figur ab. Zuletzt war der Hoffenheimer in Polen erfolgreich. Foto: privat

Von Christopher Benz

Sinsheim-Hoffenheim. Beinahe wäre Dennis Roßmannek unverrichteter Dinge wieder abgereist. "Meine Frau Fabienne und ich wollten zur Anmeldung, als uns mitgeteilt wurde, dass die Veranstaltung aufgrund fehlender Sponsoren abgesagt worden wäre", erzählt Roßmannek von dem wohl größten Schreckmoment seiner Mens-Physique-Karriere.

Das ist die Sportart, in der der gebürtige Hoffenheimer vor zwei Jahren die Internationale Deutsche Meisterschaft errungen hat und sich diesen September beim Diamond Cup im polnischen Kattowitz die Berechtigung zum Profi sichern wollte. Doch das Ehepaar Roßmannek hatte Glück. Gerade als die beiden sich auf den Heimweg machen wollten, erklärte ihnen ein freundlicher Passant, dass der Wettkampf lediglich an einem Ort stattfindet. "So ist das manchmal mit der Organisation", nahm der 30-Jährige die kurzzeitige Verwirrung mit einem Lächeln hin.

Mens Physique sieht auf den ersten Blick wie Bodybuilding aus, unterscheidet sich jedoch um einiges von der auf pure Masse ausgerichteten Form des Körperbildens, das Arnold Schwarzenegger in den 1970er Jahren populär gemacht hatte. Im Bodybuilding gilt: Je mehr Muskeln desto besser. Bei der Mens Physique spielt dagegen die Ästhetik eine wichtigere Rolle. Dazu erfolgt die Klasseneinteilung nicht nach Gewicht, sondern nach Größe. Roßmannek hat sich über die vergangenen Jahre dabei sogar international einen Namen gemacht, in Polen folgte die vorläufige Krönung seiner Laufbahn.

In seiner Klasse belegte er den ersten Platz, die fünf jeweils Besten ermittelten im Gesamtsiegerstechen die Top zwei, die sich über die "Profi-Karte" freuen durften. Das Endergebnis: Roßmannek krallte sich den zweiten Platz samt Berechtigung zur Profilizenz. "Ich habe jetzt ein Jahr lang Zeit zu überlegen, ob ich diesen Schritt gehe", erläutert er, dass diese Entscheidung alles andere als einfach ist. "Zum einen bin ich nicht mehr der Jüngste, zum anderen ist das Niveau bei den Profis ungleich höher." Außerdem baut das Ehepaar Roßmannek gerade ein Haus, der ohnehin randvolle Terminkalender hat wenige bis gar keine Lücken mehr.

In Sachen Trainingsintensität, unter 20 Stunden Training die Woche geht es nicht, würde sich zumindest so gut wie nichts ändern. Die Profilizenz zu besitzen, bedeutet nicht ausschließlich, von seinem Sport leben zu können. "Das gelingt nur den Wenigsten", stellt Roßmannek klar. Ein normaler Tagesablauf sieht folgendermaßen aus: Aufstehen um 5 Uhr, dann eine Stunde Fahrradfahren vor der Arbeit. Nach Feierabend ins Fitnessstudio, abgerundet von einer weiteren Stunde auf dem Drahtesel. Wenn der studierte Maschinenbauingenieur gegen 21.30 Uhr zu Hause ist, muss er gewissenhaft seine streng portionierten Mahlzeiten für den kommenden Tag vorbereiten. Gleichzeitig darf die Zeit für Frau Fabienne, den Mops Herrn Schmitt sowie die Freunde nicht zu kurz kommen. "Die Zeit ist immer ein Thema", weiß Roßmannek zu berichten. "Um davon etwas zu gewinnen, fahre ich seit geraumer Zeit mit dem Fahrrad nach Wiesloch ins Geschäft und verbinde so zwei Dinge auf einmal."

Aktuell ist die intensive Wettkampfzeit, die sich auf die Frühlings- und Herbstmonate beschränkt, in der Winterpause. "Ich habe diese Phase herbeigesehnt", verrät Roßmannek, denn die vergangenen Wochen, in denen er nach dem Erringen der Profilizenz zum Abschluss noch drei weitere Wettkämpfe bestritt, waren zu intensiv. "Irgendwann habe ich gespürt, dass es zu viel geworden ist, deshalb waren die letzten Ergebnisse nicht zufriedenstellend."

Wie geht es nun weiter? Momentan trainiert er für seine Verhältnisse locker. "Ich genieße es, etwas mehr Zeit für Frau, Hund und Freunde zu haben, das ist mir extrem wichtig", sagt Roßmannek. Wenn im Frühjahr die gezielte Vorbereitung auf die nächsten Wettkämpfe startet, rückt die Entscheidung über die Profilizenz wieder in den Fokus.

Ein großes Ziel ist so oder so erreicht. Roßmannek hat sich selbst bewiesen, es zum Profi zu schaffen. Ein zweites großes Ziel sind die Arnolds Classic, ein 1989 von der Bodybuilding-Legende Arnold Schwarzenegger ins Leben gerufener Wettbewerb, dessen Wert gleichbedeutend mit einem WM-Titel wäre. "Das ist einfach das Größte, dort habe ich Arnold auch schon persönlich kennengelernt", schildert Roßmannek, welcher Wettkampf ihn am meisten antreibt. Nach den Rängen neun und fünf in den Vorjahren peilt er dort den Sieg an.