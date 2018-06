Mosbach. Das ist ein echtes Geschenk für Handballfans: Der TV Mosbach empfängt zum letzten Heimspiel in diesem Jahr den punktgleichen Tabellennachbarn HC Staufer Bad Wimpfen in der Jahnhalle am Hammerweg. Beide Teams mussten bislang lediglich eine Niederlage hinnehmen und stehen damit zurecht auf den ersten beiden Tabellenplätzen (nach Minuspunkten), dicht gefolgt von der HSG Hohenlohe und der HA Neckarelz. Mehr Spitzenspiel geht also nicht.

Mosbach. Zwei starke Teams, zwei charismatische Trainer. Vor dem Topsspiel der Handball-Bezirksliga standen Dumitru Cartos (TV Mosbach) und Ergin Toskic (HC Bad Wimpfen) Rede und Antwort. Herr Cartos, bis auf die Niederlage in Pfedelbach lief für ihren TV Mosbach die Saison eigentlich nach Plan, oder? Cartos: "Natürlich war diese Niederlage sehr bitter, doch danach lieferten wir gute Spiele ab und ich bin zufrieden. Allerdings ist noch viel Luft nach oben." Herr Toskic, Sie haben nochmals auf dem Transfermarkt mit zwei ehemaligen Spielern aus Neckarsulmer Zeiten zugeschlagen. Ist die Reaktivierung ein Indiz, dass man aufsteigen will? Toskic: "Könnte man meinen, wenn man die Situation oberflächlich betrachtet. Tatsächlich ist das den Verletzungen im Kader geschuldet. Uns fehlen Philipp Geiger, Kevin, Andreas und Ralf Kainer, Tiago De Oliveira Martins hat sich im Spiel gegen Neckarelz schwer verletzt und wird sicher noch zwei Monate ausfallen. Hendrik Breßler kann nur sporadisch trainieren. Unsere "Trainingsgruppe 2" mit verletzten Spielern ist oft größer als die der fitten Spieler. Daher hat sich Torben Wiedner bereit erklärt, uns bei diesem Engpass zu helfen. Christian Gerber wird ebenfalls für einige Spiele aushelfen, bis die Situation etwas überschaubarer wird. Dafür sind wir sehr dankbar, zumal beide Spieler natürlich noch eine weitere Qualitätssteigerung in unser Spiel bringen." Was erwarten Sie von ihrem Team heute Abend in der Jahnhalle? Cartos: "Ich erwarte eine tolle Kulisse, ein spannendes Spiel mit viel Emotionen und die gleiche Einstellung die, die Jungs im Derby gegen Neckarelz auf die Platte gebracht haben." Toskic: "Wir freuen uns, in einer vollen Halle mit toller Stimmung um die Tabellenführung spielen zu können. Ich erwarte, dass wir aus einer stabilen und variablen Abwehr unser Angriffe vortragen können. Wir müssen unsere taktische Marschroute durchziehen, konzentriert und diszipliniert bleiben. Dann haben wir eine gute Chance, etwas mitzunehmen." Und bei einer Niederlage? Toskic: "Klar wäre eine Niederlage nicht gut, aber die würde uns noch nicht so extrem unter Druck setzen wie den TV Mosbach. Wir spielen auswärts beim Mitaufstiegsfavoriten, für uns ist dies ein ,Kannspiel', für Mosbach ist es eigentlich ein ,Musspiel'." Cartos: "Meine Jungs sind heiß auf dieses Spiel und denken an keine Niederlage. Doch nach einer Niederlage geht es immer weiter."

Die Gäste mit Trainer Ergin Toskic und Co-Trainer Ralf Schürmann geben dieses Jahr erstmalig ihre Visitenkarte in der Jahnhalle ab. Das Team aus der Turmstadt hat aufgrund zahlreicher Neuzugänge ein komplett neues Gesicht. Neben Torwart Honisch und Rückraumspieler Kämpf gesellt sich auch Andreas Maier zu den Turmstädtern, der in der vergangenen Spielzeit den Aufstieg mit der Neckarsulmer Sport-Union in die BWOL feiern konnte.

Jedoch müssen die Wimpfener auf Kevin Kainer und Philipp Geiger verzichten, die mit Knieverletzungen zu kämpfen haben, weshalb Toskic nochmal seine Beziehung hat spielen lassen - und zwei ehemalige Spieler, Christian Gerber und Torben Wiedner, aus Neckarsulm herangezogen hat.

Bislang konnten die Stauferbären lediglich mit knappen Ergebnissen ihre Punkte einfahren und müssen erst noch beweisen, dass sie zu den Ligafavoriten gehören. Ihre einzigen Minuspunkte kassierte der Handballclub gegen den SV Heilbronn am Leinbach (29:25), den kommenden Gegner der Kreisstädter.

Auch für den HC bleibt’s anspruchsvoll: Nächste Woche gastiert zum Hinrundenende die HSG Hohenlohe in der Stauferhalle. Dementsprechend darf man gespannt sein, ob die Toskic-Bande auch den vermeintlichen Meisterfavoriten (neben Mosbach) Paroli bieten kann.

Doch zurück zum aktuellen Topspiel: In Mosbach zu erwarten ist eine ganze Schaar an Bärenfans. Doch auch die Mosbacher Anhänger werden mit Trommeln und Fangesängen die Jahnhalle zu einem Hexenkessel machen.

Im letzten Heimspiel der Saison, wollen sich Heiß & Co. natürlich mit einem Sieg aus dem Handballjahr 2017 verabschieden. Und mit einem Sieg am 16. Dezember gegen Heilbronn die Herbstmeisterschaft feiern. Trainer Dumitru Cartos hat seine Gelb-Roten optimal auf den heutigen Gegner eingestellt, er kann aus dem Vollen schöpfen.

An Motivation wird es den Mosbachern nicht mangeln, denn es waren die Bad Wimpfner, die den Mosbachern die letzte Heimniederlage in der Bezirksliga (am 22. November 2014) zugefügt haben (20:27). In der mittlerweile harzfreien Jahnhalle wollen die Jungs um Spielgestalter Felix Knoll diesmal wieder den Bären das Fürchten lehren. Anpfiff in der Jahnhalle ist um 20 Uhr.