Obrigheim. (rol) So richtig österreichisch klingt sein Name nicht, aber Sargis Martirosjan ist Staatsbürger der Alpenrepublik. 2005 zog er als 18-Jähriger aus seinem Heimatland Armenien dorthin und tat fortan, was er am besten kann: Gewichte heben. Es hat einige Jahre gedauert, bis Martirosjan einen Austria-Pass erhielt; seit 2014 stemmt er die Hantel für die österreichische Nationalmannschaft. Seinen sportlichen Höhepunkt feierte er vor zwei Jahren, als er sich für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro qualifizierte und im Schwergewicht bis 105 Kilo Elfter wurde.

Nun führt sein Weg in den Neckar-Odenwald-Kreis. Genauer: zum SV Obrigheim. Der Bundesligist hofft, durch den Neuzugang noch ein paar, vielleicht entscheidende Punkte stärker zu werden, um das große Saisonziel zu erreichen, nämlich: "Wir wollen das Finale in die Neckarhalle holen", wie Teamchef Manuel Noe bekräftigt. Wie man dorthin kommt, ist klar geregelt: Der Erste der Bundesliga Süd-West (Gruppe A) in der am 22. September beginnenden Saison wird den DM-Endkampf in eigener Halle ausrichten.

Martirosjan, gerade 32 Jahre alt geworden, ist somit der dritte Ausländer im Obrigheimer Kader. Er gesellt sich zu den beiden Spaniern Alejandro Gonzalez und Acoran Juan Hernandez, die in der vergangenen Saison nach Obrigheim kamen. In einem Bundesliga-Wettkampf dürfen maximal zwei Ausländer eingesetzt werden, ist also nun einer zu viel an Bord? Nein, wiederspricht Noe. "Wir müssen gewappnet sein, denn Alejandro und Acoran werden nicht immer von ihrem Verband freigestellt, außerdem wollen wir auf mögliche verletzungsbedingte Ausfälle reagieren können", erklärt der Sportliche Leiter die vor wenigen Tagen vollzogene Verpflichtung. Darüber hinaus gilt, dass stets die Besten heben sollen: Martirosjan belebt die Konkurrenz im Kader.

Wettkämpfe und Termine der Obrigheimer Bundesliga-Gewichtheber: 22.09.2018 (H) SC Pforzheim - 20.10.2018 (A) AV Speyer - 15.12.2018 (A) TSV Heinsheim - 12.01.2019 (H) KSV Grünstadt - 19.01.2019 (A) AC St. Ilgen - 16.02.2019 (H) AC Mutterstadt - 09.03.2019 (A) KSV Durlach - 23.03.2019 (H) TB Roding - 27.04.2019 DM-Finale (beim Meister der Bundesliga Süd-West).