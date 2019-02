Von Roland Karle

Obrigheim. 111 Mal stand Oliver Caruso für den SV Obrigheim auf der Bundesliga-Bühne. Am kommenden Samstag, wenn sein Heimatclub im Spitzenduell den AC Mutterstadt empfängt, fungiert er in anderer Rolle: Der 44-Jährige ist Cheftrainer des Baden-Württembergischen Gewichtheberverbandes (BWG) und betreut seit über 13 Jahren die Obrigheimer Eigengewächse Nico Müller und Matthäus Hofmann. Im RNZ-Interview spricht er über seinen bisherigen Weg als Trainer und die Entwicklung seiner Athleten.

Der Landessportverband Baden-Württemberg hat Sie gerade als "Trainer des Jahres" ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?

Oliver Caruso: Das ist für mich etwas Besonderes. Trainer bekommen selten eine persönliche Siegerehrung, denn die Bühne gehört den Sportlern - und das ist auch richtig so. Ich habe mich bei der Preisverleihung aber mal wieder wie ein Sportler gefühlt, der den Lohn für seine Leistung abholen darf. So ein Preis ist wie eine Medaille und großer Ansporn, engagiert weiterzumachen.

Ist Ihr Trainerjob anstrengender als Ihre Zeit als Gewichtheber?

Für mich ist Trainer sein ein großes Glück. Ich empfinde das nicht als Arbeit, sondern gehe meine Aufgaben jeden Tag mit großer Begeisterung an. Froh zu sein, dass endlich Feierabend ist - dieses Gefühl kenne ich überhaupt nicht. Allerdings ist der persönliche Einsatz hoch, ich komme gut auf 70 bis 80 Stunden in der Woche und bin auch viel unterwegs, auf Lehrgängen, bei Wettkämpfen und Sitzungen. Als Trainer investiere ich also deutlich mehr Zeit im Vergleich zu früher als Sportler.

Ihr Dienstort ist Schwarzach, das dortige Kraft-Werk, das Sie aufgebaut haben, ist seit 2017 Landesstützpunkt. Das erleichtert Vieles, oder?

Eindeutig, ja. Ich habe hier kurze Wege, auch meine Top-Athleten Nico Müller und Matthäus Hofmann, die im Ort wohnen. Mit dem eigenen Trainingszentrum habe ich mir einen Traum erfüllt, von dem alle profitieren: Wir sind hier modern eingerichtet, in einer attraktiven Umgebung macht es noch mehr Spaß zu trainieren. Eine gute Atmosphäre zu schaffen, das ist heute wichtig, um auch junge Leute für den Kraftsport zu gewinnen.

Wann war für Sie klar, dass Sie die Trainerlaufbahn einschlagen wollen?

Ich habe schon als Athlet immer wissen wollen, warum ich welche Übungen mache, was gutes Training auszeichnet, wie sich Leistung planen lässt. Mit meinem Trainer Rolf Feser habe ich viel diskutiert und von ihm auch viel gelernt. Er war ein exzellenter Analytiker und jemand, der genau hingesehen und hingehört hat, was seine Sportler bewegt. Noch während meiner aktiven Zeit habe ich die ersten Trainerscheine gemacht und bin dann im Oktober 2004 zur Ausbildung an die Trainer-Akademie in Köln gegangen.

Sie waren vier Jahre lang Bundestrainer. Wie ist Ihre Rolle innerhalb der Nationalmannschaft?

Als baden-württembergischer Cheftrainer und persönlicher Coach von Müller und Hofmann bin ich auch Teil des BVDG-Trainerteams. Ich bin bei ausgewählten Lehrgängen und Turnieren dabei, kümmere mich in erster Linie um unsere Athleten aus Baden-Württemberg.

Sie haben 2005 im Trainingsraum des SV Obrigheim fünf Buben beim Üben entdeckt und daraus eine Nachwuchsgruppe gebildet, mit der Sie regelmäßig, systematisch und bald schon leistungsorientiert gearbeitet haben. Nico Müller und Matthäus Hofmann sind heute Nationalheber, Adrian Müller und Philipp Hülser gehören zum Obrigheimer Bundesliga-Kader, Matthias Trummer ist Fitnesstrainer. War diese Entwicklung damals schon absehbar?

Dass aus dieser Gruppe mal ein Europameister hervorgehen wird und alle bis heute dem Kraftsport eng verbunden sind, das freut mich sehr. Aber so was lässt sich kaum voraussagen. Ich kann mich noch an die Anfänge erinnern: Einer hat nicht richtig gegessen, der andere kam immer unpünktlich, die ganze Gruppe musste man bändigen. Aber der Einsatz in diesen 13, 14 Jahren hat sich gelohnt - und das Konzept, früh eine Jugendleistungsgruppe zu bilden, ist aufgegangen.

Nico Müller feierte 2016 sein Olympia-Debüt, letztes Jahr wurde er Europameister und WM-Siebter. Was kommt da noch?

Jetzt haben wir Olympia 2020 in Tokio im Blick. Das Qualifikationssystem wurde verändert, Athleten müssen sich über bestimmte Wettkämpfe direkt qualifizieren. Wenn man wegen einer Verletzung ein Turnier verpasst, kann man schon weit zurückfallen. Wir müssen also sehr aufmerksam sein. Nico hat sich enorm entwickelt, seine Leistungsreserven sind noch nicht ausgereizt. Er kann bis Tokio 2020 nochmal einen Sprung machen. Wenn das internationale Gewichtheben dopingfrei wäre, wäre er ganz sicher ein Top-3-Kandidat.

Matthäus Hofmann wurde durch Verletzungen mehrfach zurückgeworfen, hat sich aber immer wieder herangekämpft. Wie ist bei ihm der aktuelle Stand?

Matthäus ist ehrgeizig und trainiert gut. Er ist ein ganz anderer Athlet als Nico, bringt eine körperlich andere Konstitution mit und muss noch individueller gesteuert werden. Er ist jetzt 109 Kilo schwer und wird mit mehr Masse stabiler. Ich bin zuversichtlich bei ihm.

Am kommenden Samstag treffen der SV Obrigheim und der AC Mutterstadt im Bundesliga-Spitzenduell aufeinander. Wie wichtig sind solche Wettkämpfe für die Leistungsentwicklung Ihrer Athleten?

Bundesliga ist für sie eine tolle Bühne. Gerade in Obrigheim sind immer viele Zuschauer, das motiviert zusätzlich. Ein Spitzenduell wie gegen Mutterstadt schafft einen guten Rahmen, um Top-Leistungen abzurufen. Als Trainer achte ich aber auch darauf, dass die Athleten das Bestmögliche aus sich herausholen, ohne irgendwelche Kamikaze-Versuche zu machen.