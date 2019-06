Schefflenz. (hawa) Die German-Cross-Country-Serie (GCC) trug ihren zweiten Wertungslauf in Walldorf/Thüringen aus. Ein Starterfeld mit mehr als 800 Piloten, verteilt auf 22 Klassen, reisten an, darunter auch Fahrer des ADAC Motorsportclubs Schefflenz. Es ging wieder auf die sieben Kilometer lange Strecke mit Auf- und Abfahrten, einer anspruchsvollen Walddurchfahrt und langen Wiesenstücken.

In der XC-Oldtimer-Klasse belegte Peter Körber (Kramer) den 5. Platz. In der XC-Beginner-Klasse fuhr MSC-Pilot Max Walter (Honda) ein tolles Rennen und erzielte einen beachtlichen 5. Platz. Heinz Willig (KTM wurde auf Rang 97 abgewunken. Das Motorrad von Moritz Trunk war nach einem Unfall im Waldstück nicht mehr fahrbereit, Trunk musste danach aufgeben.

Bei den XC-Senioren fuhr MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta) ein sensationelles Rennen. Vom Start übernahm er die Führung und kam mit den Bedingungen gut zurecht und wurde unangefochten mit einer Minute Vorsprung als Sieger abgewunken.

Bei den XC Super-Senioren fuhren die MSC-Piloten Wolfgang Froede (KTM), Peter Körber (KTM) und Jörg Zechmeister auf die Plätze sieben, 20 und 38.

In der XC-Junior Klasse ging MSC-Pilot Max Weber (Honda) an den Start. Webers Motorrad hatte in der Anfangsphase Getriebeprobleme und wurde zum Rennende dennoch auf dem 6. Platz abgewunken. MSC-Pilot Nils Froede (Yamaha) fuhr auf den 9. Platz. In der XC-Gäste-Klasse zeigte MSC-Pilot Marvin Möhler (Husqvarna) ein starkes Rennen und wurde auf dem 6. Platz abgewunken.

In der XC-Quad-Sportklasse ging MSC-Quadpilot Sebastian Feil (KTM) an den Start. Feil zeigte ein beeindruckendes Rennen und fuhr mit einem 3. Platz auf das Siegerpodest. In der XC Quad-Seniorklasse belegte Harry Wansner (Yamaha) den 18. Platz.

In der Klasse WC 2 bis 85 ccm gingen die MSC-Nachwuchspiloten Oskar Wolf und Nick Schweizer (Husqvarna) an die Startlinie und wurden auf dem 10. Und 17. Platz abgewunken. In der Klasse XC Sport 3 Klasse ging MSC-Pilot Jörg Albrecht erneut an den Start. Albrecht fuhr ein kämpferisches Rennen und wurde auf dem 4. Platz abgewunken und verpasste somit das Podium knapp. In der XC Sport 1 Klasse belegte Axel Wagenplast (Yamaha) den 12. Platz. In der hochkarätig besetzten XC-Pro-Klasse erzielte der Schefflenzer Max Weber (Honda) den 13. Platz.

Zum Abschluss und Höhepunkt wurde die XC-Supersprint Klasse gestartet, hierbei belegte MSC-Pilot Marvin Möhler (Husqvarna) den 16. Platz.

Bei optimalen Bedingungen wurde in Walldorf den Teilnehmern und auch den zahlreichen Zuschauern ein fantastisches GCC-Rennwochenende geboten. Nächster GCC-Lauf am 22./23. Juni in Venusberg/Thüringen.