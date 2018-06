Von Herbert Schmerbeck

Neckarelz. Es hat Kraft gekostet, aber auf der anderen Seite Selbstvertrauen gegeben: Das Pokalspiel am Mittwochabend. Das knappe 1:2 des Fußball-Verbandsligisten Spvgg Neckarelz gegen den Drittligisten Karlsruher SC. Nach der Kür geht es nun mit der Ligapflicht weiter. Und es steht am morgigen Samstag um 15.30 Uhr gegen den ASV Durlach ein ganz wichtiges Spiel auf dem Programm.

Es ist sicher verfrüht, am fünften Spieltag von richtungsweisend zu reden. Doch es ist eine große Chance für die Neckarelzer, sich Luft zu den hinteren Plätzen zu verschaffen. Bei einer Niederlage besteht andererseits die Gefahr, länger als geplant im hinteren Tabellendrittel festzusitzen.

Die Durlacher taten am vergangenen Spieltag auch etwas für das angeknackste Selbstvertrauen. Beim 2:2 gegen Germania Friedrichstal gelang der erste Punktgewinn. Die deutliche Niederlage in Heddesesheim (2:6) schmerzte Neckarelz. Es wurmte. Zum einen weil die Spielvereinigung 1:0 führte und dann noch so deutlich unterlag.

Die Defensive scheint das Problemkind beider Teams zu sein. Elf Gegentore kassierte Neckarelz in vier Spielen, zwölf Durlach. Auch gegen den KSC verspielte Neckarelz eine Führung. Doch der Drittligisten benötigte ein Freistoßtor zum Weiterkommen. Am Mittwoch stand die Neckarelzer Abwehr wieder sicher. Hier hatte Trainer Marc Ritschel Denis Deter den Vorzug vor Maximilian Penz im Tor gegeben, der in der Liga zuletzt gesetzt war. Es bleibt abzuwarten, wer am Samstag das Tor hütet. Jedenfalls wollen die Gastgeber ihre positive Heimbilanz behalten. Im eigenen Stadion ist Neckarelz noch ungeschlagen, hat die bisherigen vier Punkte vor heimischem Publikum geholt. Durlach verpatzte gegen Friedrichstal die erste Halbzeit total, zeigte dann aber in der zweiten Hälfte eine deutliche Leistungssteigerung. Die Neckarelzer müssen mit einem Gegner rechnen, der kämpferisch und nach dem ersten Punktgewinn mit viel Willen und Einsatz auftreten wird.