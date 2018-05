Kevin Diefenbacher versuchte immer wieder eine Lücke in der KSC-Abwehr zu finden, bei David Pisot war aber meister Endstation.

Arnold Luck brachte die SpVgg Neckarelz in Führung.

Von Jürgen Schmidt

Neckarelz. Der Karlsruher SC zog gestern zwar mit einem 2:1-Sieg ins badische Pokalviertelfinale ein, der Applaus gehörte aber dem Verlierer SpVgg Neckarelz. Vor 900 Zuschauern stand der drei Klassen tiefer spielende Verbandsligist zwar tief in der eigenen Hälfte, dennoch bot er dem Drittligisten während der gesamten 90 Minuten Gegenwehr und baute in der Schlussphase sogar ein Powerplay auf.

Die Mienen der Unterlegenen verrieten nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Faller, der keine einzige Karte verteilen musste, Freude pur. Trainer Marc Ritschel lobte das Engagement seiner jungen Elf. "An dieser Leistung sollten wir uns künftig auch in der Punkterunde orientieren." Und der Sportliche Leiter Stefan Strerath fügte hinzu: "Wir haben es dem Karslruher SC verdammt schwer gemacht."

Dem stimmte auch KSC-Trainer Alois Schwartz zu: "Es war ein Pflichsieg, mehr nicht. Die frühe Neckarelzer Führung baute natürlich den Gegner auf." Seiner Mannschaft kreidete er an, dass sie sich dem Tempo des Gegners anpasste. "Wir hätten den Ball schneller laufen lassen müssen."

Was auf dem tiefen Neckarelzer Platz aber gar nicht so einfach war. Die erste kalte Dusche bei Dauerregen erlebte der Favorit bereits in der vierten Minute, als Arnold Luck einen Angriff mit dem Neckarelzer 1:0 abschloss. Als nur acht Minuten später KSC-Torjäger Dominik Stroh-Engel den ersten gelungenen KSC-Angriff zum 1:1 verwertete, schien "Pokal-Normalität" einzukehren. Doch die Neckarelzer wurden nicht nervös, behielten ihre defensive Haltung bei und setzten hin und wieder sogar einige Nadelstiche.

Als sich auch nach dem Wechsel keine Änderung des Spielgeschehens abzeichnete, lag sogar eine Verlängerung im Bereich des Möglichen. Wäre da nicht Marc Lorenz gewesen, der per Freistoß in der 65. Minute für den Karlsruher 2:1-Siegtreffer sorgte, den der KSC über die Runden brachte. "Wir haben außer dem Neckarelzer Führungstreffer keine Möglichkeit mehr zugelassen", fand Alois Schwartz zumindest für das Defensivverhalten seiner Mannschaft ein Lob.

Neckarelz: Deter, Stötzel, Schwind, Bitz, Schmidt (88. Frey), Agac (60. Böhm), Diefenbacher (74. Kurt), Eiben, Ahmeti, Luck, Cardal

Karlsruher SC: Orlishausen, Camoglu, Pisot, Lorenz, Wanitzek, Siebeck (60. Schleuser), Muslija (88. Mehlem), Förenbach, Stroh-Engel, Fink (60. Bülow), Leo

Tore: 1:0 Luck (4:4(, 1:1 Stroh-Engel (12.), 1:2 Lorenz (65.); Schiedsrichter: Stefan Faller (Karlsdorf); Zuschauer: 900.